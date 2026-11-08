বহিঃৰাজ্যৰ নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু বাৰেকুৰিৰ কৃষক
এবিঘা মাটিত ফুলৰ খেতি কৰি ২ লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন ।
Published : November 8, 2026 at 7:14 PM IST
তিনিচুকীয়া: চকুৰ সন্মুখত ফুলি থকা নাৰ্জী ফুলজোপা কেৱল সৌন্দর্যবর্ধনেই নহয়, স্ব-নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব পাৰে । এই ফুলেৰেই বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰা নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৪০ গৰাকী ক্ষুদ্ৰ কৃষকে ।
পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মীয় তথা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত নাৰ্জীফুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু অসমত প্ৰয়োজন হোৱা এই ফুলৰ চাহিদা পুৰাবলৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে আমদানি কৰিব লগা হয় ৷ কিছু বছৰ ধৰি যেন বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ লগতে কাষৰীয়া ডিব্ৰুগড়, দুলীয়াজান, ডিগবৈ, ডুমডুমাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্যতিক্ৰম হৈছে ৷
বিগত ২০ বছৰৰ পৰা বাৰেকুৰিৰ হাতীজান গাঁৱৰ জলিন চেতিয়াই নিজা প্ৰচেষ্টাৰে নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰি দীপাৱলীৰ সময়ত চহৰত গ্ৰাহকসকলক যোগান দি আহিছিল ৷ কিন্তু ফুলবিধৰ যথেষ্ট চাহিদা থকা হেতুকে এতিয়া বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ কৃষকসকলক নিজ নিজ বাৰীত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰকৈ নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে ।
এইবৰ্ষত বাৰেকুৰি অঞ্চলটোৰ হাতীজান, দীঘলসাঁকু, বৰগাঁও, ডেংকা, তৰাজান, লেছেংকা, পুৰণি মটাপুং আদি গাঁৱত প্ৰায় ৪০ গৰাকীকৈ কৃষকে নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰিছে ৷ বহু কষ্ট আৰু আশাৰে নাৰ্জীফুলৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ পাছত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত গ্ৰাহকসকলক যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনাৰে খেতিয়কসকলে সপৰিয়ালে নাৰ্জীফুল চিঙি মালা গুঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত আদৰ্শ খেতিয়ক জলিন চেতিয়াই কয়,"এইবাৰ আশা কৰা হৈছে একোডাল মালাত সৰ্বনিম্ন ৭০-৮০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা যাব আৰু একোডাল মালা এক মিটাৰ দীঘলৰ মালাত প্ৰায় ২৫-৪০ পাহ পয্যন্ত নাৰ্জীফুল থাকে ৷ কেইবাগৰাকীও চহৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে বাগিচাৰ পৰাই লৈ যায় ৷"
এটকাও বিনিয়োগ নকৰাকৈ এসময়ত ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে প্ৰায় ৫০ হাজাৰ টকাৰ পৰা ২ লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বাৰেকুৰিৰ আদৰ্শ খেতিয়ক জলিন চেতিয়াই ৷
এই নাৰ্জী ফুলৰ খেতিৰ জৰিয়তে মাথোঁ স্বাৱলম্বীয়েই যে হৈছে তেনে নহয় বাৰীসমূহত ফুলি থকা নাৰ্জী ফুলৰ দৃশ্যই নান্দনিক পৰিৱশৰ সৃষ্টি কৰিছে । নাৰ্জী ফুলৰ সৌন্দৰ্যই ওচৰ চুবুৰীয়া, পথাচাৰীৰ লগতে বহু লোকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ গতিকে এতিয়া সকলোৱে বাৰেকুৰিৰ বিভিন্ন গাঁৱত কৰা নাৰ্জী ফুলৰ খেতিক লৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ
জীৱন সংগ্ৰাম: ২৯ বছৰে চিলাই মেচিনটোৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মাজুলীৰ যতিনৰ প্ৰেৰণাৰ কাহিনী