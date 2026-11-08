ETV Bharat / state

বহিঃৰাজ্যৰ নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু বাৰেকুৰিৰ কৃষক

এবিঘা মাটিত ফুলৰ খেতি কৰি ২ লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন ।

Jalin Chetia from Barekuri Tinsukia, self-reliant through marigold farming
বহিঃৰাজ্যৰ নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু বাৰেকুৰিৰ কৃষক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: চকুৰ সন্মুখত ফুলি থকা নাৰ্জী ফুলজোপা কেৱল সৌন্দর্যবর্ধনেই নহয়, স্ব-নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব পাৰে । এই ফুলেৰেই বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰা নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ৪০ গৰাকী ক্ষুদ্ৰ কৃষকে ।

পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মীয় তথা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত নাৰ্জীফুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু অসমত প্ৰয়োজন হোৱা এই ফুলৰ চাহিদা পুৰাবলৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে আমদানি কৰিব লগা হয় ৷ কিছু বছৰ ধৰি যেন বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ লগতে কাষৰীয়া ডিব্ৰুগড়, দুলীয়াজান, ডিগবৈ, ডুমডুমাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্যতিক্ৰম হৈছে ৷

Jalin Chetia from Barekuri Tinsukia, self-reliant through marigold farming
বহিঃৰাজ্যৰ নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু বাৰেকুৰিৰ কৃষক (ETV Bharat Assam)

বিগত ২০ বছৰৰ পৰা বাৰেকুৰিৰ হাতীজান গাঁৱৰ জলিন চেতিয়াই নিজা প্ৰচেষ্টাৰে নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰি দীপাৱলীৰ সময়ত চহৰত গ্ৰাহকসকলক যোগান দি আহিছিল ৷ কিন্তু ফুলবিধৰ যথেষ্ট চাহিদা থকা হেতুকে এতিয়া বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ কৃষকসকলক নিজ নিজ বাৰীত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰকৈ নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে ।

এইবৰ্ষত বাৰেকুৰি অঞ্চলটোৰ হাতীজান, দীঘলসাঁকু, বৰগাঁও, ডেংকা, তৰাজান, লেছেংকা, পুৰণি মটাপুং আদি গাঁৱত প্ৰায় ৪০ গৰাকীকৈ কৃষকে নাৰ্জী ফুলৰ খেতি কৰিছে ৷ বহু কষ্ট আৰু আশাৰে নাৰ্জীফুলৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ পাছত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত গ্ৰাহকসকলক যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনাৰে খেতিয়কসকলে সপৰিয়ালে নাৰ্জীফুল চিঙি মালা গুঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত আদৰ্শ খেতিয়ক জলিন চেতিয়াই কয়,"এইবাৰ আশা কৰা হৈছে একোডাল মালাত সৰ্বনিম্ন ৭০-৮০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা যাব আৰু একোডাল মালা এক মিটাৰ দীঘলৰ মালাত প্ৰায় ২৫-৪০ পাহ পয্যন্ত নাৰ্জীফুল থাকে ৷ কেইবাগৰাকীও চহৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে বাগিচাৰ পৰাই লৈ যায় ৷"

বহিঃৰাজ্যৰ নাৰ্জী ফুলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু বাৰেকুৰিৰ কৃষক (ETV Bharat Assam)

এটকাও বিনিয়োগ নকৰাকৈ এসময়ত ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে প্ৰায় ৫০ হাজাৰ টকাৰ পৰা ২ লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বাৰেকুৰিৰ আদৰ্শ খেতিয়ক জলিন চেতিয়াই ৷

এই নাৰ্জী ফুলৰ খেতিৰ জৰিয়তে মাথোঁ স্বাৱলম্বীয়েই যে হৈছে তেনে নহয় বাৰীসমূহত ফুলি থকা নাৰ্জী ফুলৰ দৃশ্যই নান্দনিক পৰিৱশৰ সৃষ্টি কৰিছে । নাৰ্জী ফুলৰ সৌন্দৰ্যই ওচৰ চুবুৰীয়া, পথাচাৰীৰ লগতে বহু লোকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ গতিকে এতিয়া সকলোৱে বাৰেকুৰিৰ বিভিন্ন গাঁৱত কৰা নাৰ্জী ফুলৰ খেতিক লৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন প্ৰণৱ ৰংহাঙৰ

জীৱন সংগ্ৰাম: ২৯ বছৰে চিলাই মেচিনটোৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মাজুলীৰ যতিনৰ প্ৰেৰণাৰ কাহিনী

TAGGED:

SELF RELIANT MARIGOLD FARMING
নাৰ্জী ফুল
তিনিচুকীয়া
MARIGOLD FARMING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.