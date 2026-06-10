ETV Bharat / state

জলজীৱন মিছনৰ ভেঁকোভাওনা : আইৰণযুক্ত আৰু নদীৰ লেতেৰা পানীয়ে ভৰসা ৰাইজৰ

জলজীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈছিল উদমাৰী পানী যোগান আঁচনি । তাৰ পিছতো দমকল আৰু নদীৰ পানীয়ে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ।

Jal Jeevan mission failure
উদমাৰী পানী যোগান আঁচনি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : ৰাইজে যাতে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল অভিলাষী আঁচনি । যাৰ নাম হৈছে জলজীৱন মিছন । ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল । পানী যোগানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে টেংকি, পাইপ বা ঘৰবোৰলৈ পানীৰ সংযোগো কৰা হ'ল । কিন্তু ৰাইজে পানী হে নাপালে । জলজীৱন মিছনৰ নামত ৰাইজত প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এইবাৰৰ স্থান বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত উদমাৰী আৰু শওপুৰ গাঁও । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । গাঁৱৰ ৰাইজে দমকলৰ আইৰণযুক্ত পানী আৰু নদীৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বৰপেটা সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত উদমাৰীত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ আঁচনি নিৰ্মাণৰ কিছুদিনৰ পিছৰ পৰাই পানী যোগান বন্ধ হৈ পৰিল । পানীৰ পাইপ ফাটিল আৰু টেপসমূহো ভাঙি ছিঙি গ'ল । ফলত প্ৰায় এবছৰ ধৰি ৰাইজে পানী পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । মাজে সময়ে পৰীক্ষামূলকভাৱে মেচিনবোৰ চলোৱা হয় যদিও ৰাইজে পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । আনহাতে ফাটি থকা বা ভাঙি ছিঙি যোৱা পানীৰ টেপবোৰৰ অৱস্থাৰ খবৰ ল'বলৈও আহৰি নাই বিভাগৰ ।

কলগাছিয়াত জলজীৱন মিছনৰ ভেঁকোভাওনা (ETV Bharat)

যাৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । পানী যোগান আঁচনিৰ এই দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত স্থানীয় এজনে কয়, "চৰকাৰে কি কৰি আছে গম পোৱা নাই । আঁচনি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ এবছৰ হ'ল কিন্তু শওপুৰ গাঁৱৰ এটাও পৰিয়ালে এটোপালো পানী পোৱা নাই । গোটেই ভাঙি ছিঙি গৈছে । দমকলৰ আইৰণযুক্ত আৰু নদীৰ লেতেৰা পানীয়ে খাই আছে । মানুহৰ বহুত বেমাৰ হৈ আছে ।" আন এজনে কয়, "আঁচনিৰ সঁজুলি ভাঙি ছিঙি গৈছে ঠিকাদাৰে কোনো খবৰ নলয় । পাইপ বহুৱাইছে কিন্তু পানীৰ কোনো খবৰ নাই । ৰাইজৰ বহুত কষ্ট হৈছে । পানীৰ টেপ বেয়া হৈ গৈছে ।" এজন স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰে, "এইবোৰ ৰাইজৰ পইচাৰে বনাইছে । ঠিকাদাৰে পইচা খাই থৈছে । এইবোৰৰ তদন্ত কৰিব লাগে ।"

উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে জলজীৱন মিছন নামেৰে অভিলাষী আঁচনিখন গ্রহণ কৰিছিল । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি অসমত ৭১ লাখ ৬৭ হাজাৰ ৮৮৬ টা পৰিয়ালক পানী সংযোগ দিবৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল । অসমত ৭,৭৫২ টা জলজীৱন মিছনৰ কাম সম্পূর্ণ হৈছে যদিও ৪,০৪৭ টাৰ পৰা ৰাইজে পানী পাই আছে যদিও সম্পূর্ণ হোৱা ৩,৭০৫ টা আঁচনিয়ে এতিয়ালৈ পানী যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । উদমাৰী পানী যোগান আঁচনিও নিৰ্মাণ হোৱা এবছৰৰ অধিক সময় হ'ল কিন্তু এতিয়া আঁচনি অকাৰ্যক্ষম হৈ আছে ।‌ সেয়ে শীঘ্ৰে পানী যোগানৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

১৮ বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ধেমাজিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ৩০ লাখটকীয়া ভৱন

TAGGED:

জলজীৱন মিছন
পানী যোগান
কলগাছিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
JAL JEEVAN MISSION FAILURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.