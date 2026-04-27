লুইতৰ বুকুত 'জুবিন সেউজ চাপৰি', টীয়ক জাজীমুখবাসীৰ অভিনৱ পদক্ষেপ

লুইতৰ বুকুত 'জুবিন সেউজ চাপৰি', টীয়ক জাজীমুখবাসীৰ অভিনৱ পদক্ষেপ
পখিলা, অৰ্কিড ফুলৰ পাছত এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে বিশাল অৰণ্য গঢ়াৰ দিশে অসমবাসী ৷
Published : April 27, 2026 at 4:19 PM IST
যোৰহাট: হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানক বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই ৷ শিল্পীৰ লগতে জুবিন গাৰ্গ আছিল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৷ গছ-গছনি সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা জুবিন গাৰ্গে জীৱিত অৱস্থাত কৈছিল "মোতকৈ বেছি মোৰ কৰ্মখিনিক মানুহে মনত ৰাখিলে মই বেছি ভাল পাম ।" শিল্পীগৰাকীৰ সেই কথাই যেন সৰোগত কৰি অসমৰ সকলোস্তৰ ব্যক্তিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷
পখিলা, অৰ্কিড ফুলৰ পাছত এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে বিশাল অৰণ্য গঢ়াৰ সংকল্প লৈছে টীয়ক জাজীমুখৰ ৰাইজে ৷ সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখা সংকল্পৰে টীয়ক জাজীমুখৰ ৰাইজে শগুণপৰাত অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ 'জুবিন সেউজ চাপৰি' নামৰে এক অৰণ্য গঢ় দিব বিচাৰিছে ৰাইজে ৷ সেয়ে সোমবাৰে জাজীমুখৰ শগুণপৰা ৰাইজে একোজোপাকৈ ৰোপন কৰে গছৰ পুলি ৷ লুইতে নকৈ গঢ়া এটা চাপৰিত ৰূপক টায়ুং নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত এজাক তৰুণ আৰু ৰাইজে মিলি জুবিনৰ নামত এখন অৰণ্য গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
অৰণ্যখনত থাকিব শিমলু, কাৰণ এই অঞ্চলটো একালত দুষ্পাপ্য শগুণৰ বসতিস্থল আছিল । কিন্তু কালক্ৰমত সেই ঠাইত শগুণ নাই । তাহানিৰ সেই দিনবোৰ ঘূৰাই অনাৰ আশাৰে বৃহৎ চাপৰিটোত ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰিছে শিমলু । লগতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা মৰম তথা দায়বদ্ধতাক সন্মান জনাই তেওঁৰ নীতি আৰ্দশক সৰোগত কৰি আৰু জুবিন গাৰ্গৰ নাম অনাদি অনন্ত কাললৈ জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাইজ আৰু এজাক তৰুণৰ এই প্ৰয়াস।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে কয়, "ব্ৰিটিছে এই অঞ্চলত জাহাজ বান্ধিছিল ৷ তেতিয়া সেই অঞ্চলত বহু সংখ্যক শিমলু গছ আছিল ৷ হাজাৰ হাজাৰ শগুণ আৰু পৰভ্ৰমী চৰাই আগমণ ঘটিছিল, যাৰ বাবে এই অঞ্চল নাম শগুণপৰা হৈছিল ৷ কিন্তু বান গৰাখহনীয়া তথা অনন্য প্ৰাকৃতিক কাৰণত প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই বৰ্তমান সেই বৃহৎ অঞ্চল নিশেষ হোৱা পথত ৷ সেয়ে পূৱৰ সেই বিনন্দীয়া পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা প্ৰয়াসেৰে ৰূপক টায়ুং নামৰ এজন যুৱকৰ নেতৃত্বত এজাক তৰুণ আৰু ৰাইজে ৰোপন কৰিছে শিমলু ।
ইপিনে প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীৰ অকাল মৃত্যুত সকলো ম্ৰিয়মাণ আৰু সেয়েহে এই লুইতৰ পাৰৰ বৃহৎ ভুমিখণ্ড এতিয়া পৰা 'জুবিন সেউজ চাপৰি' নামেৰে নামকৰণ কৰি সেউজ বিপ্লৱ সূচনা কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি এটি নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰি এই সেউজকৰণ কাম শুভাৰম্ভ কৰি একেলগে ১০হাজাৰ শিমলু পুলি ৰোপণ কৰে । লুইতৰ চাপৰিত শুনা গ'ল জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...' শীৰ্ক গীতটো ৷
