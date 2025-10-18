ETV Bharat / state

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অবাধ খননক লৈ চিন্তিত যাদৱ পায়েং: শীঘ্ৰে বন্ধৰ দাবী অৰণ্য মানৱৰ

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সৃষ্টি হৈছে ৫৮ টা চৰ-চাপৰি । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ অংশত খনন বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ ।

Jadav Payeng
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অবাধ খননক লৈ চিন্তিত যাদৱ পায়েং (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 6:32 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট : বন বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ সৰৱ অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং । কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বালি নথকাৰ পিছতো খান্দি থকা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাটি । ফলত দক্ষিণ দিশলৈ গতি কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই । আনহাতে, মাজুলীত নাইকিয়া হৈছে নদী । সেয়েহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ অংশত মাটি খনন বন্ধ কৰিবলৈ যোৰহাট বন বিভাগৰ লগতে জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে ।

এই সন্দৰ্ভত পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয়, "যোৰহাট অংশৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কামৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি খন্দা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হ'ল । পূৰ্বতে বন বিভাগ আৰু জিলা আয়ুক্তই ফ'ৰলেনৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি খননৰ বাবে আৱণ্টন দিছিল । তেওঁলোকে যদিও অনুমতি দিছিল কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়াত বাধা আহিছিল । কিন্তু মোৰ প্ৰচেষ্টাত সেয়া সম্ভৱ হৈছিল ।"

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অবাধ খননক লৈ চিন্তিত যাদৱ পায়েং (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "ফ'ৰলেনৰ বাবে মাটি আবণ্টনৰ কাম শেষ হ'ল যদিও পুনৰ যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাটি খনন কাৰ্য চলিয়ে আছে । খৰালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ৬ আৰু ৭ ফুট দকৈ মাটি খুন্দা হয় । ইয়াৰ বিনিময়ত যেতিয়া বাৰিষা পানী হয়, তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দক্ষিণ দিশলৈ গুচি আহিল । ফলত মাজুলীত এতিয়া নদী নাই ।"

বিশিষ্ট পৰিৱেশকৰ্মীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত জৰীপৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "ভূ-জৰীপ বিভাগে গৱেষণা আৰু অনুসন্ধান কৰি গম পালে যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীখিনি দক্ষিণ ফালে গতি কৰিছে । ফলত দক্ষিণ ফালে গতি কৰা পানীৰ সংমিশ্ৰণত এইখনেই মূল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইতিমধ্যে ৫৮ টা চৰ-চাপৰি সৃষ্টি হল । যোৰহাট দিশত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সেইকাৰণে খনন বন্ধ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ ।"

Jadav Payeng
স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত যাদৱ পায়েং (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা চৰ-চাপৰিসমূহ কোন জিলাত কিমান হ'ল সেই বিষয়ে অনুসন্ধান আৰু জৰীপ চলাবলৈ গুৱাহাটীস্থিত বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জনোৱা হৈছিল । সেইসমূহ চৰ-চাপৰিত বান্দৰ আৰু হাতীৰ বাবে খাদ্য ৰুব লাগিব । তেতিয়া হাতী-মানুহ, বান্দৰ আৰু মানুহৰ মাজত যি সংঘাত আছে সেয়া হ্ৰাস পাব ।"

Jadav Payeng
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সৃষ্টি হৈছে ৫৮ টা চৰ-চাপৰি (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁৰ আহ্বান, "যদি এই কাৰ্য কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ হাতত পইচা নাই, তেতিয়াহ'লে মই বিদেশত কাম কৰি থকা দেশীয় এন জি অ'ক আমন্ত্ৰণ জনাম । তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত সেইসমূহ কাম হাতত ল'ব । কিছুমান এন জি অ'ই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত কাম কৰাৰো অভিজ্ঞতা আছে ।"

আনহাতে, ডিব্ৰু ছৈখোৱাৰ পৰা কাজিৰঙালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু সেউজীয়া কৰাৰ এক লক্ষ্য আছে বুলি যাদৱ পায়েঙে উল্লেখ কৰে । সেয়েহে দক্ষিণপাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।

