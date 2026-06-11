কংক্ৰিটৰ মাজতো কৃষিকৰ্মৰে সফল হ'ব পাৰি...
যোৰহাট নগৰৰ পুলিবৰত থকা জানকী ফাৰ্ম । এগৰাকী সফল উদ্যোগীৰ চিন্তাৰ ফল এই ফাৰ্মত কি নাই !
Published : June 11, 2026 at 7:09 PM IST
যোৰহাট: লুইতৰ চাপৰি বা গ্ৰামাঞ্চলত নহয়, কংক্ৰিটৰ নগৰীত কৃষিকৰ্ম এগৰাকী ৬৮ বছৰীয়া উদ্যোগীৰ । ৮ বিঘা মাটিৰ এই কৃষিপাম চালে চকুৰোৱা । নাম জানকী ফাৰ্ম । যোৰহাট নগৰৰ গাতে লাগি থকা পুলিবৰত ২০১৪ চনত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আনন্দ আগৰৱালাই আৰম্ভ কৰিছিল এই কৃষিপাম । এই কৃষিপামত অধুনালুপ্ত থলুৱা ফলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিবিধ শাক-পাচলি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় । লিচু, লেতেকু, পনিয়ল, মৌচম্বী, বিভিন্ন প্ৰজাতি আমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰেগন ফল, অৰ্কিড আদিৰে জাতিষ্কাৰ হৈ আছে এই কৃষিপাম । পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিয়েই কৃষিকৰ্মত নিজকে নিয়োজিত কৰা আনন্দ আগৰৱালাই যোৰহাটৰ জনতাক নিৰ্ভেজাল পাচলি যোগানৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ কৃষিফাৰ্মত কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ । আমাৰ ফাৰ্মত গৰু আছে । গোবৰহে কৃষিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ । সকলো ধৰণৰ শাক-পাচলি হয় । বৰষুণৰ বতৰত বিশেষ পদ্ধতিৰে শাক-পাচলিৰ খেতি কৰা হয় ।"
কেৱল সিমানেই নহয়, এইগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতো নিৰন্তৰে কাম কৰি আহিছে । যোৰহাট নগৰৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা দেৰগাঁৱলৈকে চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত তেওঁ শ শ গছপুলি ৰোপণ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত বহু গছ কাটি পেলোৱা হৈছিল আৰু সেই স্থান পূৰণৰ বাবে তেওঁ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
সম্প্ৰতি আগৰৱালাৰ জানকী কৃষিপাম পৰ্যটকৰো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে । ব্যতিক্ৰমী কৃষিপামখন চাবলৈ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটক আহে । কাৰণ তেওঁৰ কৃষিপামত কেৱল শাক-পাচলি বা ফলমূলেই নহয় বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ, মচলা বা ব্যৱসায়িকভিত্তিক উদ্ভিদো আছে । সচৰাচৰ অসমৰ কৃষকে নকৰা খেতিও তেওঁ কৰে ।
এই জানকী কৃষিপামত আছে ৬৮ জনী গীৰ গাই । দৈনিক উৎপাদন কৰে প্ৰায় ২০০ লিটাৰ গাখীৰ । থলুৱা গৰুও আছে তেওঁৰ পামত । প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আগৰৱালাই তেওঁৰ কৃষিপামত ২০ গৰাকী স্থানীয় লোকক সংস্থাপন দিছে । লক্ষণীয় যে আনন্দ আগৰৱালাৰ কৃষিপামত আছে তেজপুৰৰ লিচু । এইবাৰ লিচু ১০ হাজাৰ উৎপাদন হৈছে । তেওঁ জনোৱা মতে গুণাগুণ, আকাৰ আৰু সোৱাদ সকলো একেই । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তেজপুৰৰ লিচু বিখ্যাত বুলি কোৱা হয় । এটা এটা লিচুৰ ৫০ টকা দাম । কিন্তু তেজপুৰ লিচু আমাৰ ইয়াতো হৈছে । আভাকাডো কৰিছোঁ । ড্ৰেগন ফল খুব ভাল হয় ইয়াত । মিয়াজাকি আমো আছে আমাৰ ইয়াত । তাৰ দাম ২.৫ লাখ টকা কেজি বুলি শুনিছোঁ । অৱশ্যে এতিয়ালৈ ইয়াত উৎপাদন হোৱা নাই ।" তেওঁ লগতে অসমৰ যুৱ সমাজকো কৃষিকৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো আনন্দ আগৰৱালাৰ জানকী কৃষিফাৰ্ম পৰিদৰ্শন কৰিছিল । ফাৰ্মখন দেখি তেওঁ অভিভূত হৈ পৰিছিল । তেওঁৰ কৃষিকৰ্মক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশংসা কৰিছিল বুলিও উল্লেখ কৰে ।
কৃষিকৰ্মৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ইতিমধ্যে আনন্দ আগৰৱালাক সন্মানিত কৰা হৈছে । ২০২৬ বৰ্ষৰ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
ৰুগীয়া পৃথিৱীক সন্তুলিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা; ১২০০ হেক্টৰ ভূমিত অৰণ্য সৃষ্টিৰে সেউজী ধৰণী গঢ়াৰ প্ৰয়াস