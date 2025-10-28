ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে- কিয় সংবাদমাধ্যমৰ আগত ক’লে ৰণ্টুপানী ফুকনে ?

ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে- কিয় সংবাদমাধ্যমৰ আগত ক’লে ৰণ্টুপানী ফুকনে ?
অপহৰণ আৰু ধনদাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰীয় সচিব ৰণ্টুপানী ফুকনৰ দাবী - ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে এক শক্তিয়ে ৷
Published : October 28, 2025 at 6:41 PM IST
গুৱাহাটী : ‘‘ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে । আমাৰ মনোবল হ্ৰাস নহয় ৷’’ এই মন্তব্য বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰীয় সচিব ৰণ্টুপানী ফুকনৰ ।দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আদালতলৈ লৈ যোৱা সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰণ্টুপানী ফুকনে ।
উল্লেখ্য যে, এজন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ আৰু মুক্তিপণ হিচাপে ধন দাবীৰ অভিযোগত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সন্দৰ্ভত সোমবাৰে জি এছ ৰোডৰ হোটেল এ'পলো গ্ৰেণ্ডত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি থকাৰ সময়তে ডিচিপি মৃনাল ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা দলে বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিবসহ তিনিজনক আটক কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ৰণ্টুপানী ফুকনৰ লগতে তন্ময় চেতীয়া, উৎপল দত্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । আজি (মঙলবাৰ) তিনিওজনকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ।
আদালতত হাজিৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ৰণ্টুপানী ফুকনে কয়, ‘‘বিষয়টো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাওক । ৰাইজে বুজি উঠিছে । দমনমূলক নীতিয়ে আমাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে নিশা অপহৰণ আৰু ধনদাবীৰ গোচৰত ৮ জনকৈ যুৱক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল । তাৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী লাচিত সেনাৰ সদস্য
বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল ।
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বীৰ লাচিত সেনাক অসমত নিষিদ্ধ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতেই সোমবাৰে আবেলি ৰণ্টুপানী ফুকনে সংবাদ সম্বোধন কৰি থকা সময়তে বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টুপানী ফুকন, তন্ময় চেতীয়া, উৎপল দত্তক আটক কৰিছিল ।