চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ উত্তেজনা; ইটানগৰত শান্তি সমদল, এআইটিএফৰ শান্তি সমিতি গঠন

চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ উত্তেজনা; ইটানগৰত শান্তি সমদল, এআইটিএফৰ শান্তি সমিতি গঠন
চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । বৃহস্পতিবাৰে ইটানগৰত শান্তি সমদলৰ আহ্বান বিভিন্ন সংগঠনৰ ।
Published : October 28, 2026 at 8:28 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক (SUMP) কেন্দ্ৰ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং অঞ্চলত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে এক শান্তিপূৰ্ণ সংহতি সমদলৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । ২৯ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে ইটানগৰত এই শান্তিপূৰ্ণ সংহতি সমদলৰ আহ্বান কৰা হৈছে । আনহাতে অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা অস্থিৰতা দূৰ কৰি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে অৰুণাচল ইণ্ডিজেনাছ ট্ৰাইবছ ফ'ৰামে (এআইটিএফ) এখন উচ্চস্তৰীয় শান্তি সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
অৰুণাচল ইয়ুথ ফৰ চেঞ্জৰ উদ্যোগত আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ গোটৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে এই সংহতি সমদলৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ইটানগৰ কেপিটেল কমপ্লেক্স জিলা প্ৰশাসনে নুন পাৰ্টিনক ২৯ অক্টোবৰত পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১ বজালৈ সংহতি সমদল উলিওৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । ২৭ অক্টোবৰত জিলা উপায়ুক্ত ট'কো বাবুৱে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশ অনুসৰি সমদলটো আকাশদ্বীপৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ইটানগৰৰ আইজি পাৰ্কত সামৰণি পৰিব ।
চিয়াং অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা এই শান্তি সমদলত প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱক লৈ উদ্বিগ্ন বিভিন্ন প্ৰতিনিধি আৰু সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সমদলৰ প্ৰচাৰ অভিযানত "আমাৰ ভূমি, আমাৰ পৰিচয়; আমাৰ নদী, আমাৰ জীৱন; আমাৰ জনতা, আমাৰ ভৱিষ্যৎ" শীৰ্ষক বাৰ্তাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমি, নদ-নদী, সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু পৰম্পৰাগত জীৱিকা সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ লগতে 'আমাৰ সন্মতি অবিহনে কোনো বান্ধ নহয়' শীৰ্ষক শ্ল'গানেৰে ভূমি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ মতামত আৰু সন্মতিক প্ৰাধান্য দিয়াৰ দাবী জনোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সমদলটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসনে কেইবাটাও চৰ্ত আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত যান-বাহনৰ চলাচল অব্যাহত ৰখা, ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী কঠোৰভাৱে পালন কৰা অন্যতম । সমদলৰ সময়ছোৱাত সুৰাপান, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন আৰু জুৱা খেল আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
সমদলৰ আয়োজকসকলক লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰযোজ্য নিয়ম মানি চলাৰ লগতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে তৎক্ষণাৎ আৰক্ষীক অৱগত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ইটানগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু যান-বাহন আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু যান-বাহন চলাচল সুচল কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । আনহাতে ইটানগৰৰ সহকাৰী আয়ুক্তই সমদলৰ সময়ছোৱাত দণ্ডাধীশৰ দায়িত্ব পালন কৰিব ।
চিয়াঙৰ অস্থিৰতা দূৰ কৰিবলৈ এআইটিএফৰ শান্তি সমিতি
এআইটিএফয়ে চলিত বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে । বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ফ'ৰামৰ প্ৰতিনিধিসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন আৰু এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানৰ পথ বিচাৰি উলিওৱাৰ লক্ষ্যৰে ফ'ৰামে নিজাববীয়াকৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰস্তাৱিত উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ অধীনত বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিক লৈ এখন এআইটিএফ শান্তি সমিতি গঠন কৰা হ'ব । এই সমিতিয়ে বিবাদৰ সৈতে জড়িত পক্ষসমূহৰ মাজত আলোচনা আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
ফ'ৰামটোৱে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পৰা পৰিয়াল আৰু জনগোষ্ঠীৰ সদস্যসকলৰ মাজত যোগাযোগৰ যথেষ্ট অভাৱ থকা বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । এই ব্যৱধান দূৰ কৰি মতানৈক্য হ্ৰাস কৰা আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাই সমিতিখনৰ অন্যতম লক্ষ্য হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ফ'ৰামে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে প্ৰস্তাৱিত সমিতিখনে কোনো পক্ষপাতিত্ব নকৰাকৈ স্বতন্ত্ৰ আৰু নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰিব । চিয়াং অঞ্চলত শান্তি-শৃংখলা আৰু স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰাই অনাই হ'ব ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য ।
নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ব্যাপক মোতায়েনক লৈ আপত্তি
পাছিঘাটত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ব্যাপক মোতায়েনক লৈও ফ'ৰামে তীব্ৰ আপত্তি কৰিছে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদ্ধতিক সমালোচনা কৰি ফ'ৰামে কয় যে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাটো বৰ্তমানৰ উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ উপযুক্ত উপায় নহয় ।
প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পৰা পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা আৰু প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনৰ বাবে ফ'ৰামে পূৰ্বেও আহ্বান জনাইছিল বুলি উল্লেখ কৰে । ফ'ৰামৰ মতে অধিক উত্তেজনা আৰু সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাটো ৰোধ কৰিবলৈ আলোচনা, পাৰস্পৰিক আস্থা গঢ়ি তোলা আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মত বিনিময় কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।
ফ'ৰামে চৰকাৰী বিষয়া, বুদ্ধিজীৱী, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠান, যুৱ সংগঠন আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহক গঠনমূলক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য সমাধান উলিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
উন্নয়ন বনাম খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ
প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ অহাৰ সময়তে এআইটিএফৰ শান্তি উদ্যোগে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে স্থানীয় লোকসকলে উত্থাপন কৰা উদ্বেগৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত আছে পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমি, পৰম্পৰাগত অধিকাৰ, জীৱিকা আৰু পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা । বৃহৎ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ মতামত আৰু অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ দাবীয়েও এই আন্দোলনত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
এফালে বৃহস্পতিবাৰে ইটানগৰত সংহতি সমদল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰস্তুতি আনফালে এআইটিএফৰ নেতৃত্বত শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ উদ্যোগ । এই দুয়োটা পদক্ষেপৰ দ্বাৰা চিয়াং অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি কোন দিশে গতি কৰিব, তাৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ।
এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিয়ে পুনৰ এবাৰ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে উন্নয়ন সাধন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আৰু প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পৰা লোকসকলৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ পৰামৰ্শৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বানটো স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক :
নদীবান্ধবিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল অৰুণাচল : পাছিঘাটত জ্বলিল এন এইচ পি চিৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষীৰ বাহন