৫ বছৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান : সদনত আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাৰ তথ্য
১৮শ সুৰা বিপণিৰে ৰাজ্যবাসীলৈ শর্মা চৰকাৰৰ উপহাৰ । মাত্ৰ ৫বছৰতে ১৮২০খন সুৰা বিপণিক অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান, বিপণি বৃদ্ধিৰ লগে লগে বাঢ়িছে আবকাৰী ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণো !
Published : July 23, 2026 at 9:41 AM IST
গুৱাহাটী : ২০১৬ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে'লৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছে । এই তথ্য আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাৰ ।
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে নৱম দিনা সদনৰ মজিয়াত আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰাই এই তথ্য সদৰী কৰে । অৰ্থাৎ যোৱা ৫ বছৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত নতুনকৈ ১৮২০ খন নতুন সুৰাৰ বিপণি খোলাৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
কংগ্ৰছৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে উত্থাপন কৰা এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে এই তথ্য সদৰী কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "চৰকাৰে নগৰাঞ্চলত চলি থকা ‘ৰেষ্টুৰেণ্ট’সমূহত আৰু গাঁও পঞ্চায়তত পৰ্যটন বিভাগৰ অনুমোদিত স্থানত নিয়ম অনুযায়ী বাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । তদুপৰি আবেদন অনুযায়ী দেশীয় সুৰাৰ দোকানৰো অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছিল । ইয়াৰে সৰ্বাধিক আছিল সুৰাৰ বিপণি গোলাঘাট জিলাত আছিল । জিলাখনত মুঠ ১৩৩ খন সুৰাৰ বিপণিৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ জিলা ১২৫ খন সুৰাৰ বিপণিৰে দ্বিতীয় স্থানত আছিল ।
ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত ১০০ খন, লখিমপুৰত ৪৯ খন, কামৰূপ মহানগৰত ৪১ খন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । এই সময়ছোৱাত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল -
- বজালী জিলাত ১৩ খন,
- বাক্সা জিলাত ৬ খন,
- বৰপেটা জিলাত ১১ খন,
- বিশ্বনাথ জিলাত ১৩ খন,
- বঙাইগাঁও জিলাত ৪ খন,
- কাছাৰত ৭ খন,
- চৰাইদেউত ৩ খন,
- চিৰাঙত ৯ খন,
- দৰঙত ২ খন,
- ধেমাজিত ৮ খন,
- ধুবুৰীত ৩ খন,
- ডিমা হাছাওত ১ খন,
- গোৱালপাৰাত ৭ খন,
- হাইলাকান্দিত ২২ খন,
- হোজাইত ৪ খন,
- যোৰহাটত ১৪ খন,
- কামৰূপত ৭ খন,
- কাৰ্বি আংলঙত ১৪ খন,
- কোকৰাঝাৰত ৪ খন,
- মৰিগাঁৱত ৪ খন,
- নগাঁৱত ১৪ খন,
- নলবাৰীত ২৮ খন,
- শোণিতপুৰত ৯ খন,
- তিনিচুকীয়াত ১৯ খন,
- ওদালগুৰিত ৬ খন আৰু
- পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙ জিলাত ৯ খন ।
কিন্তু ইয়াৰ পাছতে যোৱা ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে’লৈ পাঁচ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে । যোৱা পাঁচ বছৰত সুৰাৰ বিপণিৰ বাবে সৰ্বাধিক অনুজ্ঞাপত্ৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাই লাভ কৰে ৷ জিলাখনত নতুনকৈ ২৩৬ খন সুৰাৰ বিপণি খোলা হয় ৷
ইয়াৰ পাছতে সৰ্বাধিক অনুজ্ঞাপত্ৰ পোৱা জিলা কেইখন হৈছে -
- লখিমপুৰ জিলাত ১৫৭ খন,
- গোলাঘাট জিলাত ১৪৭ খন,
- শিৱসাগৰ জিলাত ১৩১ খন,
- ডিব্ৰুগড় জিলাত ৯৪ খন আৰু
- ধেমাজি জিলাত ৭১ খন ।
সদনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা পাঁচ বছৰত নতুনকৈ সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে -
- কাছাৰত ৬৪ খন,
- কামৰূপত ৬৯ খন,
- কাৰ্বি আংলঙত ৬৭ খন,
- ধুবুৰীত ৬২ খন,
- শোণিতপুৰত ৬২ খন,
- নগাঁৱত ৫৭ খন,
- বাক্সাত ৫৪ খন,
- দৰঙত ৪৬ খন,
- চিৰাঙত ৪৫ খন,
- চৰাইদেউত ৪৫ খন,
- যোৰহাটত ৪৩ খন,
- কোকৰাঝাৰত ৪১ খন,
- মৰিগাঁৱত ৩৩ খন,
- তামুলপুৰত ৩২ খন,
- বঙাইগাঁৱত ২৫ খন,
- গোৱালপাৰাত ২৫ খন,
- বিশ্বনাথত ২৩ খন,
- হাইলাকান্দিত ১৭ খন,
- বৰপেটাত ১৬ খন,
- বজালীত ১৪ খন,
- পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ১০ খন,
- ওদালগুৰিত ৯ খন,
- ডিমা হাছাওত ৬ খন,
- দক্ষিণ শালমাৰাত ৫ খন আৰু
- শ্ৰীভূমি জিলাত ৫ খন ।