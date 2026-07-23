ETV Bharat / state

৫ বছৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান : সদনত আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাৰ তথ্য

১৮শ সুৰা বিপণিৰে ৰাজ্যবাসীলৈ শর্মা চৰকাৰৰ উপহাৰ । মাত্ৰ ৫বছৰতে ১৮২০খন সুৰা বিপণিক অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান, বিপণি বৃদ্ধিৰ লগে লগে বাঢ়িছে আবকাৰী ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণো !

NEW LIQUOR SHOPS IN ASSAM
আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰা (Atul Bora's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 9:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ২০১৬ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে'লৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছে । এই তথ্য আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাৰ ।

বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে নৱম দিনা সদনৰ মজিয়াত আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰাই এই তথ্য সদৰী কৰে । অৰ্থাৎ যোৱা ৫ বছৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত নতুনকৈ ১৮২০ খন নতুন সুৰাৰ বিপণি খোলাৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

কংগ্ৰছৰ বিধায়ক ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে উত্থাপন কৰা এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে এই তথ্য সদৰী কৰে । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "চৰকাৰে নগৰাঞ্চলত চলি থকা ‘ৰেষ্টুৰেণ্ট’সমূহত আৰু গাঁও পঞ্চায়তত পৰ্যটন বিভাগৰ অনুমোদিত স্থানত নিয়ম অনুযায়ী বাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । তদুপৰি আবেদন অনুযায়ী দেশীয় সুৰাৰ দোকানৰো অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।"

মন্ত্রীগৰাকীয়ে সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছিল । ইয়াৰে সৰ্বাধিক আছিল সুৰাৰ বিপণি গোলাঘাট জিলাত আছিল । জিলাখনত মুঠ ১৩৩ খন সুৰাৰ বিপণিৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰ জিলা ১২৫ খন সুৰাৰ বিপণিৰে দ্বিতীয় স্থানত আছিল ।

ইয়াৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত ১০০ খন, লখিমপুৰত ৪৯ খন, কামৰূপ মহানগৰত ৪১ খন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । এই সময়ছোৱাত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল -

  1. বজালী জিলাত ১৩ খন,
  2. বাক্সা জিলাত ৬ খন,
  3. বৰপেটা জিলাত ১১ খন,
  4. বিশ্বনাথ জিলাত ১৩ খন,
  5. বঙাইগাঁও জিলাত ৪ খন,
  6. কাছাৰত ৭ খন,
  7. চৰাইদেউত ৩ খন,
  8. চিৰাঙত ৯ খন,
  9. দৰঙত ২ খন,
  10. ধেমাজিত ৮ খন,
  11. ধুবুৰীত ৩ খন,
  12. ডিমা হাছাওত ১ খন,
  13. গোৱালপাৰাত ৭ খন,
  14. হাইলাকান্দিত ২২ খন,
  15. হোজাইত ৪ খন,
  16. যোৰহাটত ১৪ খন,
  17. কামৰূপত ৭ খন,
  18. কাৰ্বি আংলঙত ১৪ খন,
  19. কোকৰাঝাৰত ৪ খন,
  20. মৰিগাঁৱত ৪ খন,
  21. নগাঁৱত ১৪ খন,
  22. নলবাৰীত ২৮ খন,
  23. শোণিতপুৰত ৯ খন,
  24. তিনিচুকীয়াত ১৯ খন,
  25. ওদালগুৰিত ৬ খন আৰু
  26. পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙ জিলাত ৯ খন ।

কিন্তু ইয়াৰ পাছতে যোৱা ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে’লৈ পাঁচ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে । যোৱা পাঁচ বছৰত সুৰাৰ বিপণিৰ বাবে সৰ্বাধিক অনুজ্ঞাপত্ৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাই লাভ কৰে ৷ জিলাখনত নতুনকৈ ২৩৬ খন সুৰাৰ বিপণি খোলা হয় ৷

ইয়াৰ পাছতে সৰ্বাধিক অনুজ্ঞাপত্ৰ পোৱা জিলা কেইখন হৈছে -

  1. লখিমপুৰ জিলাত ১৫৭ খন,
  2. গোলাঘাট জিলাত ১৪৭ খন,
  3. শিৱসাগৰ জিলাত ১৩১ খন,
  4. ডিব্ৰুগড় জিলাত ৯৪ খন আৰু
  5. ধেমাজি জিলাত ৭১ খন ।

সদনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা পাঁচ বছৰত নতুনকৈ সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে -

  1. কাছাৰত ৬৪ খন,
  2. কামৰূপত ৬৯ খন,
  3. কাৰ্বি আংলঙত ৬৭ খন,
  4. ধুবুৰীত ৬২ খন,
  5. শোণিতপুৰত ৬২ খন,
  6. নগাঁৱত ৫৭ খন,
  7. বাক্সাত ৫৪ খন,
  8. দৰঙত ৪৬ খন,
  9. চিৰাঙত ৪৫ খন,
  10. চৰাইদেউত ৪৫ খন,
  11. যোৰহাটত ৪৩ খন,
  12. কোকৰাঝাৰত ৪১ খন,
  13. মৰিগাঁৱত ৩৩ খন,
  14. তামুলপুৰত ৩২ খন,
  15. বঙাইগাঁৱত ২৫ খন,
  16. গোৱালপাৰাত ২৫ খন,
  17. বিশ্বনাথত ২৩ খন,
  18. হাইলাকান্দিত ১৭ খন,
  19. বৰপেটাত ১৬ খন,
  20. বজালীত ১৪ খন,
  21. পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ১০ খন,
  22. ওদালগুৰিত ৯ খন,
  23. ডিমা হাছাওত ৬ খন,
  24. দক্ষিণ শালমাৰাত ৫ খন আৰু
  25. শ্ৰীভূমি জিলাত ৫ খন ।

লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাটোক ভেঙুচালি কৰিব বিচাৰিছে: অসম বিজেপি

লগতে পঢ়ক : বিধানসভাত ভূমি অধিগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় নতুন সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন

TAGGED:

সুৰাৰ বিপণি
সুৰা বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ
আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰা
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
NEW LIQUOR SHOPS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.