ETV Bharat / state

অসমৰ বন্যাৰ্তলৈ সহমৰ্মিতা ইজৰাইলৰ, কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ

বানৰ ফলত দিশহাৰা হৈ পৰা অসমৰ বন্যাৰ্তৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে নতুন দিল্লীস্থিত ইজৰাইলৰ দূতাবাসে ।

FLOOD IN ASSAM
বানত প্ৰভাৱিত এটি ঘৰ (X @himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 9:58 PM IST

|

Updated : July 27, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: হঠাৎ অহা বানে তচনচ কৰিলে উজনি অসমৰ তিনি জিলা ক্ৰমে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাক ৷ কেৱল এই তিনিখন জিলাই নহয়, বানে প্ৰভাৱিত কৰিলে ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২৫ খন জিলাক । বানে ধোৱা উজনিৰ তিনি জিলাত এতিয়া বোকা আৰু পলসৰ মাজত নিজৰ আপোন ঘৰখন, বানত হেৰাই যোৱা আপোনজনক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ্তই । খেতিপথাৰ, পশুধন সকলো হেৰুৱাই জুৰুলা হৈ পৰা লোকসকলৰ দুখ কুলাই-পাচিয়ে নধৰা হৈছে ।

বানৰ ফলত দিশহাৰা হৈ পৰা অসমৰ বন্যাৰ্তৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে নতুন দিল্লীস্থিত ইজৰাইলৰ দূতাবাসে । এই দুখৰ সময়ছোৱাত ইজৰাইল ভাৰত তথা অসমৰ সৈতে আছে বুলি দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰে ।

‘‘অসমৰ ভয়াৱহ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো পৰিয়াল আৰু জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি আমাৰ সমবেদনা । এই জটিল সময়ত ইজৰাইলে অসম আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছে, আৰু প্ৰভাৱিত সকলোৰে নিৰাপত্তাৰ কামনা কৰিছে ৷’’ পোষ্টটোত ইজৰাইলৰ দূতাবাসে উল্লেখ কৰে ৷

এই পোষ্টৰ পাছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে ইজৰাইলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে লিখিছে- ‘‘এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ছোৱাত ইজৰাইলৰ সমৰ্থন আৰু সংহতিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা । বানপীড়িত সকলো অঞ্চলতে ২৪ ঘণ্টাই সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থকাৰ সময়তে ইজৰাইলে সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে শলাগ লৈছে ।’’

উল্লেখ্য যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ দুৰ্গতসকলৰ পৰিয়াললৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ লগতে সাহায্য যোগান প্ৰক্ৰিয়াও অব্যাহত আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্স হেণ্ডেলত আন এটা পোষ্টত জানিবলৈ দিয়ে যে, ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে পুনৰ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা হ’ব ৷

‘‘কোনো শিশুৰ শিক্ষাত ব্যাঘাত নপৰাটো নিশ্চিত কৰি অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতিস্থাপন পাঠ্যপুথি বিতৰণ কৰিব ৷ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ হেৰাই গৈছে বা নষ্ট হৈছে তেওঁলোকক পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা হ’ব ।’’ -মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে পোষ্টটোত কয় ৷

আন এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰে- ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সমগ্ৰ অসমৰ জিলাসমূহে বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহক সহায় কৰিবলৈ সাহায্য সামগ্ৰী আৰু জনশক্তি প্ৰেৰণ কৰিছে, যাতে সময়মতে সাহায্য আৰ্তজনৰ মাজলৈ যোৱাটো নিশ্চিত হয় । স্বাস্থ্য শিবিৰসমূহে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে, পশু চিকিৎসাৰ দলসমূহে পশুধন পৰীক্ষা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ প্ৰদান কৰি আছে, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু দুৰ্বল মথাউৰিসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায় কৰিবলৈ উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে কাম কৰি আছে ৷’’

লগতে পঢ়ক: সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ

Last Updated : July 27, 2026 at 10:21 PM IST

TAGGED:

অসমৰ বান
ইজৰাইলৰ দূতাবাস
অসম চৰকাৰ
ISRAELI EMBASSY IN INDIA
FLOOD IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.