ETV Bharat / state

ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছিল উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? আঁৰৰ উৎস ব্যাখ্য়া কৰিলে ভূতত্ত্ববিদে

শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাটত কম বৰষুণৰ মাজতো কেনেকৈ আহিল ইমান পানী ? ৰেট হোল কয়লা খননে কেনেদৰে বিপদ সৃষ্টি কৰিছে ?

Is the devastating flood in Assam caused by cloudburst or some other reason? Geologists explains
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছে উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? আঁৰৰ উৎস ব্যাখ্য়া কৰিলে ভূতত্ত্ববিদে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 5:58 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰণৱ কুমাৰ দাস

তেজপুৰ: হঠাতে অহা প্ৰলংকৰী বানে উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত যি বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে সেয়া বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি । এই জিলাকেইখনত ইয়াৰ পূৰ্বে কাহানিও এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল । চকুৰ পচাৰতেই সকলো নিঃশেষ হৈ গ'ল ।

পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নত হৈছে যদিও বানৰ পাছৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত শোচনীয় হৈ পৰিছে । বানপীড়িতৰ সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পিচত সকলোৱে জীৱন সংগ্ৰামৰ বাবে আন এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ বাবে সাজু হ'বলগীয়া হৈছে । বানাক্ৰান্তৰ সন্মুখত এক বৃহৎ প্ৰত্য়াহ্বান আহি পৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্নই খুন্দিয়াইছে-কিহৰ বাবে এনে ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি হৈছে ?

Is the devastating flood in Assam caused by cloudburst or some other reason? Geologists explains
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছে উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? আঁৰৰ উৎস ব্যাখ্য়া কৰিলে ভূতত্ত্ববিদে (ETV Bharat Assam)
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছে উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? আঁৰৰ উৎস ব্যাখ্য়া কৰিলে ভূতত্ত্ববিদে (ETV Bharat Assam)

নাগালেণ্ডত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত বানে এই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ? এই সন্দৰ্ভত এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ তথা অৱসপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ড৹ শৈলেন বৰঠাকুৰে ।

উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাত শেহতীয়াকৈ হোৱা ভয়াবহ বানপানীৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈছে । তুলনামূলকভাৱে কম বৰষুণ হোৱা সত্ত্বেও এই অঞ্চলসমূহত কেনেকৈ ইমান বৃহৎ বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ল,তাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ভূতত্ত্ববিদ বৰঠাকুৰে নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চলত চলি থকা ৰেট হোল কয়লাখনিত চলা খননৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ আৰু ভৱিষ্যতে এনে দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্য়া কৰিছে ।

devastating flood in Assam
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছে উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? (ETV Bharat Assam)

এইবাৰৰ বান স্বাভাৱিক নহয়:

ৰাজ্য়খনৰ তিনিখন জিলাত হোৱা বান সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি ভূতত্ত্ববিদ ড৹ বৰঠাকুৰে কয়, "এইবাৰৰ উজনি অসমৰ বানপানী স্বাভাৱিক বান নহয় ।" ভূতত্ত্ববিদগৰাকীৰ মতে, নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চলত চলি থকা ব্যাপক ৰেট হোল কয়লা খনন, পাহাৰত হোৱা ভূমিস্খলন আৰু তাৰ ফলত হোৱা আকস্মিক জলপ্ৰবাহে এই বানৰ সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।

devastating flood in Assam
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছে উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? (Facebook Keshab Mahanta)

কম বৰষুণৰ মাজতো কেনেকৈ আহিল ইমান পানী ?

এই সন্দৰ্ভত ভূতত্ত্ববিদ ড৹ বৰঠাকুৰে কয়,"এইবাৰ অসমত তুলনামূলকভাৱে বৰষুণ কম হৈছে । আনকি ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ দৰে বানপ্ৰৱণ জিলাসমূহতো স্বাভাৱিক ধৰণৰ ডাঙৰ বানপানী হোৱা নাই । অথচ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাটৰ একাংশত নজিৰ বিহীন বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়েহে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী ক'ৰ পৰা আহিল, সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাটো স্বাভাৱিক ।"

ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয়, আন কাৰণো বিচাৰিব লাগিব:

Is the devastating flood in Assam caused by cloudburst or some other reason? Geologists explains
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে আন কাৰণত হৈছে উজনিৰ প্ৰলংকৰী বান ? আঁৰৰ উৎস ব্যাখ্য়া কৰিলে ভূতত্ত্ববিদে (ETV Bharat Assam)

নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱা এনে ভয়াবহ বানৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি একাংশই দাবী কৰিলেও বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদগৰাকীয়ে কিন্তু আন কাৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কয় । ড৹ বৰঠাকুৰে কয়," বহুতে নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি কৈছে; কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগেও তেনে কোনো ঘটনা নিশ্চিত কৰা নাই । সেয়েহে এই জলপ্ৰবাহৰ উৎস বিচাৰিবলৈ অন্য কাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।"

ৰেট হোল কয়লা খননে কেনেদৰে বিপদ সৃষ্টি কৰে :

ড৹ বৰঠাকুৰে কয় যে নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চলত বহু বছৰৰ পৰা ব্যাপক হাৰত ৰেট হোল কয়লা খনন অব্য়াহত আছে । নাগালেণ্ডৰ পাঁচখন জিলা মন, মুককচাং, লং লেট, উখা আৰু তুৱেনচাঙত কয়লাৰ খনন চলি আছে । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩৭১ৰ অধীনত এই অধিকাৰ দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"এই দফাৰ অধীনত কয়লাৰ খনন চলি আছে । ইয়াৰ বাবে অকল নাগালেণ্ডক জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব, তাৰবাবে দায়ী আমিও । কাৰণ ইয়াৰ ক্ৰেতা আমি ।"

ETV Bharat
নাগালেণ্ডৰ কয়লা খনন? (ETV Bharat)

১৯০৭চনৰ পৰা নাগালেণ্ডত চলিছে কয়লা খনন :

"১৯০৭চনৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ নাগিনীজান, বৰজান আৰু কংকনত ব্ৰিটিছে খননকাৰ্য চলাইছিল যদিও সেয়া আছিল পিটছ মাইনিং । পাহাৰৰ কোণীয়া শিলাস্তৰ যেতিয়া খনন কাৰ্য চলোৱা হয় তেতিয়া ইয়াক পিটছ মাইনিং বুলি কোৱা হয়;কিন্তু ১৯৮০ চনৰ পৰা সংবিধানৰ ৩৭১ ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ব্যক্তিগতভাৱে খননকাৰ্য চলাই আছে আৰু ই ৯০ দশকলৈ বৃহৎ পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় । বৰ্তমান মই উল্লেখ কৰা এই পাঁচখন জিলাৰ ১৬ স্থানত ৰেট হোল মাইনিং চলি আছে । এই পদ্ধতিত পাহাৰত অসংখ্য সৰু সৰু গাঁত খান্দি কয়লা উলিওৱা হয় । সময়ৰ লগে লগে এই গাঁতসমূহত বৰষুণৰ পানী সোমাই পাহাৰৰ ভিতৰত জমা হৈ থাকে ।" এইদৰে কয় ড৹ বৰঠাকুৰে ।

বৰাইল পাহাৰৰ দুৰ্বল ভূ-গাঁথনি :

এই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰি ড৹ বৰঠাকুৰে কয় যে নাগালেণ্ড পাৰ্বত্য অঞ্চলক বৰাইল পাহাৰ বুলি কোৱা হয় । এই শ্ৰেণী অতি কোমল আৰু সহজে খহি পৰা শিলাস্তৰৰে গঠিত । ফলত পাহাৰৰ ভিতৰত পানী জমা হ'লে শিলাস্তৰ অধিক দুৰ্বল হৈ পৰে । এসময়ত পাহাৰে নিজৰ বহন ক্ষমতা হেৰুৱাই বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি কৰে । সেই সময়তে পাহাৰৰ ভিতৰত জমা হোৱা পানী আৰু বৰষুণৰ পানী একেলগে প্ৰচণ্ড বেগে অসমমুখী নদীসমূহলৈ নামি আহে ।"

বান সৃষ্টিত দিখৌ-দিচা-জাঁজী-মেলেং নদীৰ ভূমিকা :

বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদগৰাকীয়ে কয় যে দিখৌ, দিচাং, জাঁজী আৰু মেলেং আদি নদীৰ উৎপত্তিস্থল বা উপনদীসমূহ এই কয়লা খনন চলা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে বৈছে । পাহাৰ খহাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পানী, মাটি, শিল আৰু ধ্বংসাৱশেষ এই নদীসমূহে কঢ়িয়াই আনি শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাটত বানৰ বিভীষিকা সৃষ্টি কৰিছে ।

১৫ ফুট গেদ জমা হোৱাটোও চিন্তনীয় বিষয় :

ভূতত্ত্ববিদ ড৹ বৰঠাকুৰে কয় যে বানৰ পিছত অস্বাভাৱিক পৰিমাণৰ গেদ (পলস) জমা হোৱাটো এই তত্ত্বৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচক । সাধাৰণ বানত এক-দুই ফুট পলস জমা হ'ব পাৰে; কিন্তু এইবাৰ বহু ঠাইত সাত ৭ৰ পৰা ১৫ ফুট পৰ্যন্ত গেদ জমা হৈছে । বহু ঘৰ-দুৱাৰ, খেতি-পথাৰ আৰু ৰাস্তা এই গেদৰ তলত আছে । তেওঁৰ মতে,ইমান পৰিমাণৰ গেদ কেবল পাহাৰীয়া অঞ্চলত হোৱা বৃহৎ ভূমিস্খলনৰ ফলতেই আহিব পাৰে ।

ভৱিষ্যতে ভয়াবহ বিপদৰ আশংকা:

এই ঘটনাই নাগালেণ্ডৰ ৰেট হোল কয়লা খনন আৰু বৰ্তমানৰ বানপানীৰ মাজত সম্ভাৱ্য সম্পৰ্কৰ ইংগিত দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি ড৹ বৰঠাকুৰে কয়," যদি এতিয়াই প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।"

চৰকাৰক পৰামৰ্শ :

এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ড৹ বৰঠাকুৰে কয় যে ৰেট হোল কয়লা খনন বন্ধ কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক আৰু প্ৰশাসনিক বাধাসমূহ দূৰ কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । লগতে আধুনিক জিঅ'ফিজিকেল সমীক্ষা, ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক ইমেজিং আদি বিজ্ঞানসন্মত প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত পাহাৰৰ ভিতৰত থকা অবৈধ খনন আৰু পানী জমা হোৱা অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।

তৈলক্ষেত্ৰতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৰণৰ আহ্বান :

ড৹ বৰঠাকুৰে তৈলক্ষেত্ৰসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে পশ্চিমীয়া দেশসমূহত তেল আৰু গেছ উত্তোলনৰ পিছত ভূগৰ্ভৰ চাপৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ গেছ বা অন্য পদাৰ্থ পুনৰ ভূগৰ্ভলৈ প্ৰৱেশ কৰোৱা হয় । অসমতো যদি অ'এনজিচিসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে এনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে, তেন্তে ভৱিষ্যতে ভূ-প্ৰাকৃতিক বিপদৰ আশংকা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে বুলি ভূতত্ত্ববিদগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক:বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮২ জনলৈ বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্ৰস্ত ১.৯২ লাখ লোক

এইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্রী আহিলে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব জানো ? প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ

আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ডাৱৰ বিস্ফোৰণ
বানপীড়িত
GEOLOGIST
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.