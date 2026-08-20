অসমত হ'ব নেকি ৮.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প? ভূগোলবিদ ড৹ মাণিক কৰৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ

অসমত হ'ব নেকি ৮.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প? ভূগোলবিদ ড৹ মাণিক কৰৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ
ভূমিকম্পৰ আগজাননীত আতংকিত জনতা । সঁচাকৈয়ে হ'ব নেকি ৮.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প ? ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিয়াটো সম্ভৱনে ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : August 20, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 7:40 PM IST
নগাঁও: কেইদিনমান পূৰ্বে একাধিক সংবাদ মাধ্য়মত এটা খবৰে চৰ্চা লাভ কৰিছিল ৷ বিভিন্ন মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা সেই খবৰ অনুসৰি আগষ্ট মাহৰ শেহভাগত বা ছেপ্টেম্বৰৰ পহিলাতে এটা প্ৰৱল ভূমিকম্পই অসমক জোঁকাৰি যাব ৷ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ড৹ অভিজিৎ বৰদলৈয়ে প্ৰকাশ কৰা সেই তথ্যৰ ভিত্তিত বহু কেইটা বাতৰি প্ৰকাশ পায় ৷ প্ৰায় ৮.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ কথা কোৱা হৈছিল ।
এফালে নগা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে উজনিত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে । তাৰ পাছতে আকৌ এই ভূমিকম্পৰ আগজাননীয়ে মানুহক একপ্ৰকাৰ ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তোলে । ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিয়া সম্ভৱ নে ? যদি তেনেকুৱা উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প আহে, তেন্তে মানুহে কিদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?
এই সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবলৈ ইটিভি ভাৰত কাষ চাপিছিল ৰাজ্যৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভূগোলবিদ তথা নগাঁও মহাবিদ্যালয় (বৰ্তমান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়) ৰ ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ মাণিক কৰৰ ৷
উল্লেখ্য যে ইতিপূৰ্বেও ভূমিকম্প সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি আহিছে ড৹ কৰে ৷ তদুপৰি অসমৰ বান-খহনীয়াৰ সমস্যা সম্পৰ্কেও তেওঁ নিজৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ ভূমিকম্পৰ আগজাননী তথা ভূমিকম্পৰ সময়ত ল’বলগীয়া সাৱধানতা সন্দৰ্ভত ড৹ মাণিক কৰে ইটিভি ভাৰতৰ আগত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰে ৷
ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিয়াটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত ড৹ মানিক কৰে কয়, ‘‘ভূমিকম্প এটা দুৰ্যোগ । বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিব পৰা কোনো ব্যৱস্থাই আমি এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই । কোনো ধৰণে আমি আগজাননী দিব নোৱাৰোঁ । ভূমিকম্প হৈ যোৱাৰ পাছত ৰিখটাৰ স্কেল কিমান হৈছে, বা ক্ষয়-ক্ষতি কিমান হৈছে সেয়া ক'ব পৰা যায় । কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আগজাননী দিব পৰা কোনো আহিলা-পাতি এই পৰ্যন্ত আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই ।’’
‘‘আমাৰ অসমৰ ভৌগলিক স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান কথা ক'ব পাৰি, ইয়াত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ বাবে আমি পাঁচটা জ'নত ভাগ কৰিছোঁ । এই পাঁচটা জ'নৰ পঞ্চম জ'নত অসম আছে । নৰ্থ-ইষ্টাৰ্ণ সৰ্বোচ্চ ভূমিকম্প প্ৰৱণ অৰ্থাৎ পঞ্চম জ'নত আছে । কিন্তু কোনো ধৰণৰ আগজাননী কৰা সম্ভৱ নহয় । ইয়াত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই ভূমিকম্প হৈ আছে । কিন্তু ৰিখটাৰ স্কেল ২.৫ ত কৈ কম । পৃথিৱীত ভূমিকম্প অনবৰতে হৈ থাকিবই আৰু এইটো বন্ধ কৰাও সম্ভৱ নহয় । লগতে আজিলৈকে ইয়াৰ পূৰ্বানুমান কৰাও সম্ভৱ হোৱা নাই । দুৰ্যোগৰ পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰিলে মানুহে নিজৰ জীৱনটো সাৰ্থক হৈছে বুলি কয় ৷ কিন্তু আমাৰ মতে এই কথা ক’ব নালাগে, কাৰণ কেতিয়া হ'ব, কি হ'ব, কোন সময়ত হ'ব, কিমান মানুহৰ ক্ষতি হ’ব এইবোৰ কোনোদিনেই আগতীয়াকৈ কোৱাটো সম্ভৱ নহয় ৷’’ ড৹ কৰে লগতে কয় ৷
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘ৰাইজক মই এটা কথাই কওঁ আপোনালোকে একেবাৰে নিৰ্ধাৰিতভাৱে ভাবি লওক যে ভূমিকম্প এতিয়ালৈকে কোনেও পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা নাই, পূৰ্বানুমানৰ চেষ্টাহে কৰি আছে । জীৱ-জন্তুৰ অস্থিৰতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু অনুমান কৰিব পৰা যায় । জন্তুৱে ক'ব নোৱাৰে যে ভূমিকম্প হ'ব বা আন কিবা হ'ব । কিহৰ কাৰণে জন্তুটো অস্থিৰ হৈ পৰিছে সেইটো আমি গৱেষণা কৰি আছোঁ । কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পাৰা নাই ।’’
ভূমিকম্পৰ সময়ত কিদৰে ল'ব সাৱধানতা ?
ভূমিকম্পৰ সময়ত নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কিদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰে ড৹ মাণিক কৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হোৱাটো সাধাৰণ । কিন্তু ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ৫ তকৈ যদি অধিক হয়, তেন্তে কিছু সাৱধানতা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ৫ প্ৰাবল্যলৈকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই । পাঁচতকৈ অধিক হ'লেহে কিছু ভয়ৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ।’’
‘‘ভূমিকম্পৰ সাৱধানতাৰ কাৰণে তিনিটা পৰ্যায় আছে ৷ এই তিনিটা পৰ্যায় হৈছে ভূমিকম্প হোৱাৰ আগত, ভূমিকম্প হোৱাৰ সময়ত আৰু ভূমিকম্প হোৱাৰ পাছত । কিছুমান সাৱধানতা আমি ব্যক্তিগতভাৱে নহ’লেও সমষ্টিগতভাৱে লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । ভূমিকম্প হোৱাৰ সময়ত ডাঙৰ অট্টালিকা, হোটেল আদিৰ চিৰি ব্যৱহাৰ বিপজ্জনক হ'ব পাৰে । ভাৰতৰ হোটেলবিলাকত কলাপচেবল গে'ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ।’’ ড৹ কৰে কয় ৷
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘বিদ্যালয় গৃহবোৰ তিনি-চাৰি মহলীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে ৷ বৰ্তমান সময়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত ঠাইৰ অভাৱ ঘটিছে ৷ কিন্তু সেই বুলি তিনি চাৰিমহলীয়া বিদ্যালয় গৃহত ভূমিকম্পৰ সময়ত সৰু সৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিপদৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰাকৈ জৰুৰী প্ৰস্থানৰ বাবে দুটাকৈ গেট ৰাখিব লাগে ৷’’
গৃহ নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ ড৹ কৰে কয়, ‘‘আটাইতকৈ সাৱধানতা ল’বলগীয়া কথাটো হ’ল আমাৰ মৰমৰ ঘৰখন ৷ ঘৰৰ খুঁটাবোৰ মজবুতকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু বীমবোৰো মজবুত হ’বলাগে ৷ অট্টালিকাত থকা লোকসকলে ভূমিকম্পৰ সময়ত চিৰিৰে তললৈ নামি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে ৷ তেওঁলোকে ঘৰৰ চুক, খুঁটাৰ কাষত আশ্ৰয় ল’ব লাগে ৷ কোনো কাৰণতে মজিয়াৰ মাজভাগলৈ আহিব নালাগে ৷’’
গেছৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হ’বলৈ ড৹ মাণিক কৰে আহ্বান জনায় ৷ তেওঁ কয় যে আজিকালি যি পাইপৰ দ্বাৰা গেছ যোগান ধৰা হয়, সেয়া ভূমিকম্পৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ বিপজ্জনক ৷ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ হ’লে বন্ধ কৰি থ’ব পাৰি ৷ কিন্তু পাইপেৰে গেছ যোগান ধৰা প্ৰক্ৰিয়াত গেছৰ প্ৰবাহ অবিৰত থাকে ৷ ফলত ভূমিকম্পৰ সময়ত জুই লগাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷
ড৹ কৰে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে কোনো ভূমিকম্প ১.৩০ মিনিটতকৈ অধিক সময়ৰ বাবে নহয় ৷ যিমান উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই নহওক কিয়, ইয়াৰ কম্পনৰ সময় প্ৰায় ডেৰ মিনিট হয় ৷ প্ৰথমটো কম্পনৰ পিছত পুনৰ ডেৰ মিনিটৰ বাবে আন এটা বা কেবাটাও কম্পন হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ভূমিকম্পৰ সময়ত দৌৰা-ঢপৰা নকৰি স্থিৰ হৈ থাকিব লাগে আৰু কম্পন যেতিয়া স্থবিৰ হয়, তেতিয়াহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লাগে ৷
নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ সহযোগত ৰাজ শইকীয়াৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক: নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ: বিকশিত অসম সন্দৰ্ভত আলোচনা