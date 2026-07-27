প্ৰচাৰবিমুখ সৰ্থেবাৰীৰ মানুহজন আজিও ভাৰত চৰকাৰৰ অন্যতম বিশ্বাসী সুদক্ষ বিষয়া

প্ৰচাৰবিমুখ সৰ্থেবাৰীৰ মানুহজন আজিও ভাৰত চৰকাৰৰ অন্যতম বিশ্বাসী সুদক্ষ বিষয়া
তেওঁ যোৱামাহত ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা শাখা (ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্য়ুৰ')ৰ মুৰব্বী পদৰ পৰা অৱসৰ ল'লে ৷ তথাপিও কিন্তু তেওঁ এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে অন্যতম বিশ্বাস-ভৰসাৰ পাত্ৰ ৷
Published : July 27, 2026 at 10:57 AM IST
গৌতম বৰুৱা
হায়দৰাবাদ: সুযোগ্য় অসমসন্তান তথা প্ৰচাৰবিমুখভাৱে অতি নীৰৱে দেশৰ হকে কাম কৰি থকা ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা(আই পি এছ)ৰ বিষয়া তপন ডেকাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আন এক গুৰু দায়িত্ব এইবাৰ অৰ্পণ কৰিলে ৷ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ নিষ্ঠা আৰু কোনো বিতৰ্কত নথকা এইগৰাকী বিষয়াৰ ওপৰত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃঢ় আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বাবেই তেওঁক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷
দেশৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ বাবে দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফ'ৰ্চৰ এগৰাকী সদস্যৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে তপন ডেকাক ৷ বিশ্বজুৰি সুনাম থকা তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ বিশেষজ্ঞ তথা ইনফ'ছিছৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক নন্দন নিলেকানীৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিয়া এই টাস্ক ফ'ৰ্চৰ সদস্য়ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু পাঁচগৰাকী বিশেষভাৱে প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিক ৷ তেওঁলোক হৈছে তপন ডেকা, ইছৰোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এছ সোমনাথ, আই আই টি মাদ্ৰাজৰ সঞ্চালক ভি কামাকোটি, দেশৰ প্ৰাক্তন শিক্ষা সচিব অনিতা কাৰৱাল আৰু প্ৰশাসনিক তথা লজিষ্টিক বিশেষজ্ঞ অমৃতলাল মীনা ৷
উল্লেখ্য যে সুদক্ষ আই পি এছ বিষয়া তপন ডেকাই বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ দেশৰ চোৰাংচোৱা বিভাগ (ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্য়ুৰ')ৰ সঞ্চালকৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত যোৱা মাহত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ অৱসৰৰ পাছতেই ডেকাক দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই টাস্ক ফ'ৰ্চৰ এগৰাকী অন্যতম সদস্যৰূপে নিযুক্তি দিয়ে ৷
তপন ডেকাৰ কৰ্মজীৱন:
১৯৮৮ চনৰ আই পি এছ বিষয়া ডেকাই আই বিৰ মুৰব্বীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পূৰ্বেও ভাৰত চৰকাৰৰ বহুকেইটা গুৰু দায়িত্বত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভালৰ সৈতে একেলগে তেওঁ বহুবছৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট ৷
মন কৰিবলগীয়া যে তপন ডেকাই হৈছে এনে এগৰাকী বিষয়া যিয়ে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে একেৰাহে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা শাখা (আই বি)ৰ মুৰব্বী হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ কাশ্মীৰত ভাৰত চৰকাৰে চলোৱা কাউণ্টাৰ টেৰ'ৰিজিমৰ নেতৃত্ব বহন কৰি সফল হোৱা তপন ডেকাই এটা সময়ত কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক, উপ-সঞ্চালক আৰু বিশেষ সঞ্চালক হিচাবেও সুদক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
২০০৮ চনত সংঘটিত মুম্বাই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তপন ডেকাৰ ভূমিকা আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ অতি নীৰৱে অসমৰ বহুতেই নজনাকৈয়ে এইগৰাকী সুদক্ষ অসমীয়া বিষয়াই দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷ যাৰ বাবে অৱসৰৰ পাছতো তেওঁক পুনৰ ভাৰত চৰকাৰে ন্যস্ত কৰিছে আৰু এক গুৰু দায়িত্ব ৷
দ্য ক্ৰাইছিছ মেন:
দেশৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত তপন ডেকা পৰিচিত 'দ্য ক্ৰাইছিছ মেন'ৰূপে ৷ য'তেই সংকট আহে তাতেই সংকট নিৰাময়ৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়াই দিয়ে এইগৰাকী 'ক্ৰাইছিছ মেন'ক ৷ বালাকোটৰ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ আঁৰত থকা অন্যতম বিষয়াগৰাকীয়েই আছিল তপন ডেকা ৷
পাঠানকোটৰ সেনা ঘাটিত হোৱা আক্ৰমণ আৰু পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ উপৰি দেশত সংঘটিত বহুকেইটা উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্বও ভাৰত চৰকাৰে তেওঁৰ ওপৰতেই অৰ্পণ কৰিছিল ৷
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ তপন ডেকা ছাত্ৰ জীৱনত জড়িত আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতেও ৷ সৰ্থেবাৰীৰ সন্তান তপন ডেকা অৱসৰৰ পাছতো আজিৰ দিনটোত ভাৰত চৰকাৰৰ বাবে এগৰাকী অন্যতম বিশ্বাস আৰু ভৰসাৰ পাত্ৰ ৷
লগতে পঢ়ক: পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ