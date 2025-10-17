ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ?

অনলাইনত অনুমান আৰু ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰিত হোৱাত উদ্বেগ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ ?

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg's FB page)
By PTI

Published : October 17, 2025 at 4:21 PM IST

ছিংগাপুৰ : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ প্ৰতিনিধি ছিংগাপুৰলৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্য়ে ঘোষণা কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলেও এই তদন্তৰ বাবে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই । অৱশ্য়ে ইয়াৰ পিচতে এই ঘটনাৰ বাবে তদন্তত কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ।

অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে ২১ অক্টোৰৰ দিনা ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক লগ ধৰি বৈঠকত মিলিত হ’ব যদিও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি মাহতকৈও বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে এই কথা এক বিবৃতিযোগে ঘোষণা কৰিছে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে (SPF) এক বিবৃতিত কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আনুমানিক তিনি মাহ বা ততোধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।

এই তদন্তত লাভ কৰা তথ্য় ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ষ্টেট কৰোনাৰ (ন্য়ায়িক বিষয়া)ৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব বুলি উক্ত বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । "ষ্টেট কৰোনাৰক দাখিল কৰাৰ পিচত তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কৰোনাৰে অনুসন্ধান (CI) কৰিব নে নকৰে ।"

এইদৰে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । কৰোনাৰৰ অনুসন্ধান হৈছে এক তথ্য সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া যি এগৰাকী ন্যায়িক বিষয়াৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত হয় । মৃত্যুৰ কাৰণ আৰু পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ফলাফলসমূহ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হয় ।

Singapore Police Force statement
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত ছিংগাপুৰ আৰক্ষী (PTI)

এছপিএফৰ অনুসন্ধান বৰ্তমানেও অব্য়াহত আছে যদিও যোৱা পহিলা অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু প্ৰাথমিক তথ্যসমূহ ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ ওচৰত দাখিলে কৰিছে । এছপিএফে এই গোচৰটোত এক পেচাদাৰী অনুসন্ধান চলোৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে ।

এছপিএফে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰি কয়, “আমিয়ে এই গোচৰৰ পক্ষসমূহৰ ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজি বিচাৰিছো । আমি জনসাধাৰণক ভুৱা তথ্য় প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।”

প্ৰাথমিক তদন্তই গাৰ্গৰ মৃত্যুত কোনো সন্দেহজনক তথ্য় লাভ কৰা নাই । এছপিএফে পুনৰ কয়, "অনলাইনত অনুমান আৰু ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰিত হৈছে ।" যোৱা ১ অক্টোবৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাত সাতজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্য়ায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

