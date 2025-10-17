জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ?

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তৰ বাবে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ?
অনলাইনত অনুমান আৰু ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰিত হোৱাত উদ্বেগ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ ?
By PTI
Published : October 17, 2025 at 4:21 PM IST
ছিংগাপুৰ : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ প্ৰতিনিধি ছিংগাপুৰলৈ যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্য়ে ঘোষণা কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলেও এই তদন্তৰ বাবে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই । অৱশ্য়ে ইয়াৰ পিচতে এই ঘটনাৰ বাবে তদন্তত কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ।
অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে ২১ অক্টোৰৰ দিনা ছিংগাপুৰ আৰক্ষীক লগ ধৰি বৈঠকত মিলিত হ’ব যদিও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি মাহতকৈও বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে এই কথা এক বিবৃতিযোগে ঘোষণা কৰিছে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । ছিংগাপুৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে (SPF) এক বিবৃতিত কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আনুমানিক তিনি মাহ বা ততোধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।
এই তদন্তত লাভ কৰা তথ্য় ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ষ্টেট কৰোনাৰ (ন্য়ায়িক বিষয়া)ৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব বুলি উক্ত বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । "ষ্টেট কৰোনাৰক দাখিল কৰাৰ পিচত তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কৰোনাৰে অনুসন্ধান (CI) কৰিব নে নকৰে ।"
এইদৰে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । কৰোনাৰৰ অনুসন্ধান হৈছে এক তথ্য সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া যি এগৰাকী ন্যায়িক বিষয়াৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত হয় । মৃত্যুৰ কাৰণ আৰু পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ফলাফলসমূহ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হয় ।
এছপিএফৰ অনুসন্ধান বৰ্তমানেও অব্য়াহত আছে যদিও যোৱা পহিলা অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু প্ৰাথমিক তথ্যসমূহ ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ ওচৰত দাখিলে কৰিছে । এছপিএফে এই গোচৰটোত এক পেচাদাৰী অনুসন্ধান চলোৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে ।
এছপিএফে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰি কয়, “আমিয়ে এই গোচৰৰ পক্ষসমূহৰ ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজি বিচাৰিছো । আমি জনসাধাৰণক ভুৱা তথ্য় প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।”
প্ৰাথমিক তদন্তই গাৰ্গৰ মৃত্যুত কোনো সন্দেহজনক তথ্য় লাভ কৰা নাই । এছপিএফে পুনৰ কয়, "অনলাইনত অনুমান আৰু ভুৱা তথ্য প্ৰচাৰিত হৈছে ।" যোৱা ১ অক্টোবৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ ঘটনাত সাতজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্য়ায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।