কোনে ফুটালে আই ই ডি ? ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান
মাজনিশা আই ই ডি বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল কোকৰাঝাৰ । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং ।
Published : October 23, 2025 at 8:33 PM IST
কোকৰাঝাৰ: শান্তি ঘূৰি অহা বড়োভূমিত পুনৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বুধবাৰে মাজনিশা কোকৰাঝাৰ-ছালেকাটি ৰে'ল ষ্টেচনৰ মাজৰ শিঙিমাৰী গাঁৱৰ ৰে'ল লাইনত এটা শক্তিশালী সন্দেহজনক আই ই ডি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ১২-৫০ বজাত উজনিমুৱা মালবাহী ৰে'ল এখন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে এটা শক্তিশালী সন্দেহজনক আই ই ডি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত কথমপি ৰে'লখন বাগৰি নোযোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে ৷
কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত মালবাহী ৰে'লখন ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হয় । এই ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উজনিমুৱা আন এখন কয়লা কঢ়িওৱা মালবাহী ৰে'ল কোকৰাঝাৰ ৰে'ল ষ্টেচনত ৰখাই দিয়া হয় ৷ এই বিস্ফোৰণটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে দুই তিনি কিলোমিটাৰ অঞ্চলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ছয়/সাত কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ৰাইজে প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা পায় ।
শিঙিমাৰী গাঁৱৰ ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ পৰা মাত্ৰ তিনিশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ঘটনা সংঘটিত হোৱাত আতংকিত হৈ পৰে ক্ৰছিঙৰ দায়িত্বত থকা ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল । তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আলিপুৰদুৱাৰ ৰে'লৱে ডিভিজনৰ কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত হৈ ৰে'ল লাইনটো মেৰামতি কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে ।
এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত প্ৰায় ছয় ঘন্টা ৰে'ল সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে । ষ্টেচনে ষ্টেচনে ৰে'লসমূহ ঘণ্টাই ঘণ্টাই ৰখাই দিয়াৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে বি টি চিৰ আই জি পি বিবেকৰাজ সিং, আৰ পি এফৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰা, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং, স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে কয়,"এইটো সন্দেহজনক বিস্ফোৰণ যেন লাগিছে । ফৰেনছিক দল আহি আছে ৷ যিমানখিনি ফৰেনছিক চেম্পল ল’ব লগা আছে সকলো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৷ কেইটামান বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পোৱা গৈছে, এইখিনিও সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৷ তদন্ত কৰি থকা হৈছে । যিখিনি বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পোৱা গৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা যিসকলে এই কামখিনি কৰিছে অতি সোনকালে ধৰা পৰিব ।"
আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে এনে কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে ৷ এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নিখুঁতভাৱে তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত থকাসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ একেদৰে ইউ পি পি এল দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে এই ঘটনাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷
ইফালে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দ্বিপেন বড়ো, সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়েও উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত কৰাৰ বাবে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় ৷