কোনে ফুটালে আই ই ডি ? ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান

মাজনিশা আই ই ডি বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল কোকৰাঝাৰ । ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং ।

Investigation begins into IED explosion on Kokrajhar-Salakati railway line
কোকৰাঝাৰত ৰে'লৱে ট্ৰেকত সন্দেহজনক বিস্ফোৰণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 8:33 PM IST

কোকৰাঝাৰ: শান্তি ঘূৰি অহা বড়োভূমিত পুনৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বুধবাৰে মাজনিশা কোকৰাঝাৰ-ছালেকাটি ৰে'ল ষ্টেচনৰ মাজৰ শিঙিমাৰী গাঁৱৰ ৰে'ল লাইনত এটা শক্তিশালী সন্দেহজনক আই ই ডি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে নিশা প্ৰায় ১২-৫০ বজাত উজনিমুৱা মালবাহী ৰে'ল এখন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে এটা শক্তিশালী সন্দেহজনক আই ই ডি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ ফলত কথমপি ৰে'লখন বাগৰি নোযোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে ৷

কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত মালবাহী ৰে'লখন ৰৈ যাবলৈ বাধ্য হয় । এই ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উজনিমুৱা আন এখন কয়লা কঢ়িওৱা মালবাহী ৰে'ল কোকৰাঝাৰ ৰে'ল ষ্টেচনত ৰখাই দিয়া হয় ৷ এই বিস্ফোৰণটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে দুই তিনি কিলোমিটাৰ অঞ্চলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ছয়/সাত কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ৰাইজে প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা পায় ।

ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (ETV Bharat Assam)

শিঙিমাৰী গাঁৱৰ ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ পৰা মাত্ৰ তিনিশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ঘটনা সংঘটিত হোৱাত আতংকিত হৈ পৰে ক্ৰছিঙৰ দায়িত্বত থকা ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল । তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে আলিপুৰদুৱাৰ ৰে'লৱে ডিভিজনৰ কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত হৈ ৰে'ল লাইনটো মেৰামতি কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে ।

বিস্ফোৰণত সৃষ্টি হয় এটা গাঁতৰ (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত প্ৰায় ছয় ঘন্টা ৰে'ল সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে । ষ্টেচনে ষ্টেচনে ৰে'লসমূহ ঘণ্টাই ঘণ্টাই ৰখাই দিয়াৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে বি টি চিৰ আই জি পি বিবেকৰাজ সিং, আৰ পি এফৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰা, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং, স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷

বিস্ফোৰণত চিটিকি পৰিল দুই ফুট ৰে'ল লাইনৰ টুকুৰা (ETV Bharat Assam)

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে কয়,"এইটো সন্দেহজনক বিস্ফোৰণ যেন লাগিছে । ফৰেনছিক দল আহি আছে ৷ যিমানখিনি ফৰেনছিক চেম্পল ল’ব লগা আছে সকলো সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৷ কেইটামান বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পোৱা গৈছে, এইখিনিও সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৷ তদন্ত কৰি থকা হৈছে । যিখিনি বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পোৱা গৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা যিসকলে এই কামখিনি কৰিছে অতি সোনকালে ধৰা পৰিব ।"

আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱা স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে এনে কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে ৷ এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নিখুঁতভাৱে তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত থকাসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ একেদৰে ইউ পি পি এল দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে এই ঘটনাৰ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷

লাইনটো মেৰামতি কৰে ৰে'লৱে কৰ্মচাৰীসকল (ETV Bharat Assam)

ইফালে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দ্বিপেন বড়ো, সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়েও উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত কৰাৰ বাবে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল কোকৰাঝাৰ; সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰণত ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ ক্ষতিসাধন

