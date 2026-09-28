ETV Bharat / state

ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা ‘কালি বাদ্য’ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কলিৰাম বৰাৰ

৮০ বছৰ ধৰি শংকৰী সংস্কৃতিৰ নিৰলস সাধনা কৰি যোৱা বিশিষ্ট কালিবাদক কলিৰাম বৰাৰ কাহিনী ৷ ৰাজজ্যোতি দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন-

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
বিশিষ্ট কালিবাদক কলিৰাম বৰা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 4:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : মধ্য অসমৰ সত্ৰ-নামঘৰ আৰু ভাওনা সংস্কৃতিৰ সৈতে এসময়ত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা বহু পৰম্পৰাগত বাদ্য আজি ক্ৰমাৎ বিলুপ্তিৰ পথত । তেনে এক প্ৰায় হেৰাই যোৱা বাদ্য হৈছে ‘কালি’ ।

মধ্য অসমৰ বিভিন্ন নামঘৰত ভাওনাৰ গায়ন-বায়নৰ সময়ত ব্যৱহৃত এই পৰম্পৰাগত বাদ্যবিধৰ চৰ্চা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে আজিও নিৰলসভাৱে কাম কৰি আহিছে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ভেলেউগুৰিৰ শিল্পী কলিৰাম বৰাই ।

১৯৪৬ চনৰ ১৬ জুলাইত নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ ভেলেউগুৰি অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰা কলিৰাম বৰাই জীৱনৰ দীঘলীয়া সময় শংকৰী সংস্কৃতিৰ চৰ্চা আৰু সাধনাত অতিবাহিত কৰিছে ।

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
বিশিষ্ট কালিবাদক কলিৰাম বৰাৰ কাহিনী (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ পিতৃ আছিল কণ বৰা আৰু মাতৃ গুণমাই বৰা । সৰুতেই পিতৃ-মাতৃক হেৰুৱাই জীৱন-জীৱিকাৰ সন্ধানত এখন চাইকেল মেৰামতিৰ দোকান খুলি লৈছিল । কিন্তু জীৱন-সংগ্ৰামৰ মাজতো সাংস্কৃতিক সাধনাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিল তেওঁ ।

শৈশৱৰে পৰাই সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰী কলিৰাম বৰাই গাঁৱৰ ভাওনা-সবাহ, মাংগলিক অনুষ্ঠান আদিত খোল, তাল, দবা, শংখ আদি বাদ্য পৰিৱেশন কৰিছিল । ১৯৮৩ চনত ‘ভেলেউগুৰি নৱজ্যোতি সংঘ’ নামেৰে এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলি নিজে সুতুলী, পেঁপা, বাঁহী, গগণা আদি বিভিন্ন লোকবাদ্য বজাই সাংস্কৃতিক পৰিৱেশক সমৃদ্ধ কৰিছিল ।

বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণতো তেওঁৰ আছিল বিশেষ দক্ষতা । দোতাঁৰা, একতাঁৰা আদি বাদ্য নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি তেওঁ নগাঁও অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিল্পীৰ সৈতে বাদ্যসংগত কৰিছে ।

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈৰ অনুপ্ৰেৰণাত কালি বাদ্যৰ সাধনা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ (Photo : ETV Bharat Assam)

মহানন্দ মজিন্দাৰ বৰুৱাৰ লোকগীতৰ কেছেট ‘কানাই’, গগন চৌধুৰীৰ ‘জয় হনুমান’, জিকিৰ সম্ৰাট মহম্মদ আজিমুদ্দিন আহমেদ, পুৰণিগুদামৰ জিকিৰ শিল্পী জাবাজ হাজৰিকা, ইলি হুছেইন, আফতুজা বেগম, সংগীত শিল্পী প্ৰশান্ত গোস্বামীৰ বিভিন্ন সমবেত সংগীত, জিকিৰ আদি অনুষ্ঠানতো তেওঁ একতাঁৰা আৰু দোতাঁৰা বাদ্যসংগত কৰিছে । ৰমেন হাজৰিকাৰ ‘লখিন্দৰ বেউলা’ আৰু ‘ভৰত মিলন’ নৃত্য-নাটিকাতো তেওঁ বাদ্যসংগত কৰিছিল ।

কেৱল লোকবাদ্য সংগততে সীমাবদ্ধ নাথাকি ভাওনা, নাটক, চলচ্চিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিকৰ সৈতেও কলিৰাম বৰা জড়িত হৈ পৰে ৷ এই সকলোবোৰৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিনীয়া ।

অসমৰ প্ৰসিদ্ধ নাট্যকাৰ তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈৰ পৰিচালনাত ‘অগ্নিগড়’ আৰু ‘শংকৰ নাটক’, আব্দুল মজিদৰ ‘নামঘৰীয়া’ ধাৰাবাহিক, নাট্যকাৰ দীপক বৰাৰ পৰিচালনাত ‘উলংগ ৰজা’ আৰু ‘চৰণ চোৰ’, নাট্যকাৰ নৱজ্যোতি বৰাৰ ‘ফটা জাল’, নাট্যকাৰ মৃণাল কুমাৰ বৰাৰ পৰিচালনাত গুৰুজনাৰ বিৰচিত ‘পত্নী প্ৰসাদ’, ‘পাৰিজাত হৰণ’, ‘কইনা কন্দা শিল’, ‘অ মোৰ আই’, ‘শকুনিৰ প্ৰতিশোধ’ আদি নাটত তেওঁ কালি বাদ্য সংগত কৰিছে । নাট্যকাৰ অঞ্জল বৰাৰ পৰিচালনাত ‘মই টুনীয়ে টুনটুনালোঁ’ নাটতো তেওঁ কালি বাদ্য পৰিৱেশন কৰিছিল ।

বাদ্যসংগতৰ লগতে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো কলিৰাম বৰাৰ অৱদান আছে । ‘শংকৰ নাটক’ত ‘হৰেণ কালিয়া’, ‘অগ্নিগড়’ চলচ্চিত্ৰত ‘বালো’ আৰু ‘নামঘৰীয়া’ ধাৰাবাহিকত ‘বাপুকণ’ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি তেওঁ দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিল ।

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
৮০ বছৰ ধৰি শংকৰী সংস্কৃতিৰ নিৰলস সাধনা কৰি অহা এগৰাকী শিল্পী (Photo : ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক অকাডেমীৰ অধীনস্থ সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা ‘অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ’তো কলিৰাম বৰাৰ কালি বাদ্য পৰিৱেশন উল্লেখনীয় আছিল । মৃণাল কুমাৰ বৰাৰ পৰিচালনাত ‘পাৰিজাত হৰণ’ অংকীয়া নাটত কালি বাদ্য বজাই তেওঁ দৰ্শকক আপ্লুত কৰিছিল ।

চন্দ্ৰ মুদৈৰ অনুপ্ৰেৰণাত কালি বাদ্যৰ সাধনা

কলিৰাম বৰাই জনোৱা মতে, তেওঁ ১৯৯২ চনৰ পৰাই নিয়মীয়াকৈ কালি বাদ্য বজাই আহিছে । এই বাদ্যবিধৰ সৈতে তেওঁৰ পৰিচয় ঘটাত বিশেষ ভূমিকা আছিল বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈৰ । এখন বাটৰ নাটত কালি বাদ্য বজোৱাৰ উদ্দেশ্যে চন্দ্ৰ মুদৈয়ে বাদ্যবিধ সংগ্ৰহ কৰি কলিৰাম বৰাৰ হাতত তুলি দিছিল ।

ইয়াৰ পিছতে গাঁৱৰে সূত্ৰধাৰ, গায়ন, বায়ন তথা কালিবাদক শিশুৰাম হাজৰিকাক গুৰু মানি তেওঁৰ ওচৰত কালি বাদ্যৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে কলিৰাম বৰাই । পৰৱৰ্তী সময়ত গাঁৱৰ ভাওনা, নাটক আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কালি বাদ্য পৰিৱেশন কৰি এই পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে ।

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে সন্মানিত কৰিছে তেওঁক (Photo : ETV Bharat Assam)

কালি বাদ্যৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে কলিৰাম বৰাই কয়, “গন্ধৰ্ব বেদৰ মতে মা কালিৰ মুখৰ পৰা এই বাদ্যবিধৰ উদ্ভৱ হৈছিল । সেয়ে ইয়াক কালি বাদ্য বুলি কোৱা হয় ।”

নতুন প্ৰজন্মক প্ৰশিক্ষণ

বিলুপ্তিৰ পথত থকা এই পৰম্পৰাগত বাদ্যবিধক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কলিৰাম বৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক অকাডেমীৰ সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰ, গুৱাহাটীয়ে আয়োজন কৰা গুৰু-শিষ্য পৰম্পৰা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ২০১৭ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈকে তেওঁ কেইবাগৰাকীও লোকক কালি বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ।

তেওঁৰ মতে, “সম্প্ৰতি এই পৰম্পৰাগত বাদ্যবিধ হেৰাই গৈছে । ইয়াক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ।”

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
বিশিষ্ট কালিবাদক কলিৰাম বৰাৰ মনৰ কথা (Photo : ETV Bharat GFX Team)

এয়া কেৱল এগৰাকী শিল্পীৰ ব্যক্তিগত সাধনা নহয়; ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ এক প্ৰাচীন বাদ্য-পৰম্পৰাক সংৰক্ষণৰ এক নিৰলস প্ৰয়াস । জীৱিকাৰ কঠিন সংগ্ৰামৰ মাজতো সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাই কলিৰাম বৰাক আজিও এক সক্ৰিয় সাংস্কৃতিক সাধক হিচাপে পৰিচিত কৰি ৰাখিছে ।

সন্মান আৰু স্বীকৃতি

অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰা কলিৰাম বৰাক বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে সন্মানিত কৰিছে ।

  • ১৯৯২ চনত জংফাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ১৯৯৫ চনত আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰই তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০০৪ চনত মনপ্ৰাণ আত্মসহায়ক গোটে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০০৫ চনত নগাঁও জিলা মইনা পাৰিজাত আৰু নগাঁও জিলা বহুভাষিক কবি সন্মিলনে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০০৬ চনত অসম নাট্য সন্মিলন, চামগুৰি শাখা আৰু পুৰণিগুদাম শাখাই তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০০৮ চনত পুৰণিগুদাম পাৰঘাট শংকৰী কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰই তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০০৯ চনত সৃষ্টিৰ উদ্যোগত ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বসন্ত উৎসৱ চামগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ, চামগুৰি শাখাই তেওঁক সন্মান জনায় ।
  • ২০১০ চনত ভেলেউগুৰি আঞ্চলিক বসন্ত উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০১২ চনত সত্ৰাধিকাৰ হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী আৰু কলং কলা কেন্দ্ৰই তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০১৩ চনত কলংপাৰ হালোৱা গাঁও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰাথমিক শাখা আৰু অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনীয়ে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০১৪ চনত শিল্পী সমাজ অসম, ছ’চাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, সেউজীয়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু পুৰণিগুদাম হাতীগাঁও নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে তেওঁক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ।
  • ২০১৫ চনত অসম নাট্য সন্মিলন, পুৰণিগুদাম শাখা; প্ৰগতি নাট্য মঞ্চ, গোলাঘাট; আৰোহণ গোষ্ঠী, চামগুৰিয়ে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০১৬ চনত কুৰে অবিনশ্বৰ শিল্পী বঁটা, নাট্যম দ্য গ্ৰীণ থিয়েটাৰৰ সন্মান আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সভ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে তেওঁ ৷
  • ২০১৭ চনত অসম নাট্য সন্মিলনৰ কামপীঠ মণ্ডল অধিৱেশনে তেওঁক সন্মান জনায় ৷
  • ২০১৮ চনত সাৰদা সংগীত বিদ্যাপীঠ, বঙিলী শিল্পালয় আৰু পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাবৰ শাৰদীয় শিশু গ্ৰন্থমেলাত তেওঁক সন্মান জনোৱা হয় ৷
  • ২০১৯ চনত জ্যোতি শিল্পী, নগাঁওৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁক সন্মান যচা হয় ৷
  • ২০২২ চনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ, ডুগডুগী, নগাঁও, সাৰ্বজনীন ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান, ভেলেউগুৰি আদিয়ে তেওঁক সন্মান জনায় ।
  • শেহতীয়াকৈ পুৰণিগুদাম কেন্দ্ৰীয় বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতি ‘চম্পাৱতী’য়েও শিল্পীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।

দীৰ্ঘ জীৱনৰ এই সাংস্কৃতিক যাত্ৰাত কলিৰাম বৰাই লাভ কৰা সন্মানৰ সংখ্যা কম নহয় । কিন্তু তেওঁৰ বাবে হয়তো আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বীকৃতি হৈছে—হেৰাই যাবলৈ ধৰা কালি বাদ্যক নিজৰ সাধনা, শ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ হাতত তুলি দিয়াৰ চেষ্টা ।

interview Kaliram Bora, a prominent Kali player who practices Shankari culture for 80 years
কালিবাদক কলিৰাম বৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : ‘ভাওনাৰ ৰাতি’ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ, যুৱ পৰিচালকৰ সৈতে সহযোগিতা বাহাৰুল ইছলামৰ

TAGGED:

KALIRAM BORA CULTURAL JOURNEY
কলিৰাম বৰাৰ সাক্ষাৎকাৰ
কালি বাদ্য
শিল্পী কলিৰাম বৰা
KALI PLAYER KALIRAM BORA INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.