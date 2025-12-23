ETV Bharat / state

অগ্নিগৰ্ভা কাৰ্বি আংলঙত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কৰ্তন ইণ্টাৰনেট সেৱা

সামাজিক মাধ্যম আৰু ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে উত্তেজক বাৰ্তা, উৰাবাতৰি আদি বিয়পাই পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি ঘটোৱাৰ আশংকা চৰকাৰৰ ৷

VIOLENCE IN KARBI ANGLONG
প্ৰতীকী ফটো (IANS)
গুৱাহাটী: বহিৰাগতৰ হাতৰ পৰা কাৰ্বিভূমি উদ্ধাৰৰ প্ৰতিবাদত এতিয়াও জ্বলিয়েই আছে কাৰ্বি আংলং । উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিছে বাহন, বজাৰগৃহ আদি ৷ বিফল হৈছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰে হোৱা প্ৰতিবাদীৰ আলোচনা ।

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে নিজেই তদাৰক কৰিছে আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি ৷ কিন্তু মঙলবাৰে সন্ধিয়ালৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ৷ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । যাৰ ফলত সন্ধিয়ালৈ বাধ্য হৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰিছে প্ৰশাসনে ।

ৰাজ্য় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে ৷ ৫৫১৩৫৬/৯৬ নং নিৰ্দেশযোগে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব বিশ্বজিৎ পেগুৱে কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন ঘোষণা কৰিছে ৷

আয়ুক্ত সচিবগৰাকীৰ নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে, “যিহেতু অসম চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জিলা মেজিষ্ট্ৰেটসকলৰ জৰিয়তে দুয়োখন জিলাত ২৩.১২.২০২৫ তাৰিখে উদ্ভৱ হোৱা গুৰুতৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন লাভ কৰিছে ৷ কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা দুখনত ৰাজহুৱা শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি গুৰুতৰভাৱে ভংগৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷”

নিৰ্দেশটোত লগতে কোৱা হৈছে যে সামাজিক মাধ্যম আৰু ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে উত্তেজক বাৰ্তা, উৰাবাতৰি আদি বিয়পাই দিয়াৰ ফলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক অৱনতি ঘটিব পাৰে বুলি অসম চৰকাৰে আশংকা কৰিছে । সেয়েহে ৰাজহুৱা শান্তি আৰু স্থিৰতা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ৰোধ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ আয়ুক্ত আৰু সচিব বিশ্বজিৎ পেগুৱে ভাৰতীয় টেলিগ্ৰাফ আইন, ১৮৮৫ৰ ধাৰা ৫(২)ৰ অধীনত Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, ২০১৭ৰ অধীনত কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত সকলো ম’বাইল সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ ইণ্টাৰনেট/ম’বাইল ডাটা সেৱা তাৎক্ষণিকভাৱে কৰ্তন কৰে । পৰৱৰ্তী আদেশ নোহোৱালৈকে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিব ।

অৱশ্যে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ আয়ুক্ত আৰু সচিবে নিৰ্দেশটোত স্পষ্ট কৰিছে যে এই সময়ছোৱাত ভইচ কল আৰু স্থিৰ টেলিফোন লাইনভিত্তিক ব্ৰ’ডবেণ্ড সংযোগ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব ।

