বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ অসমৰ: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অবিশ্বাস্য ৰূপান্তৰ, ইয়াত বাঘৰ সংখ্যা ৩ৰ পৰা ১২লৈ চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাইছে ৷
By PTI
Published : July 29, 2026 at 3:17 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ বিশ্বতে ২৮ জুলাই দিনটো আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ বাঘৰ সংৰক্ষণ, পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত ইয়াৰ গুৰুত্ব, বাঘৰ বাসস্থানৰ প্ৰতি আহি পৰা ভাবুকি এইসমূহ বিষয়ত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যেই এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷ পূৰ্বৰ শতিকাত ৯৭% বাঘ নোহোৱা হোৱা বুলি প্ৰকাশ পোৱা ভয়ংকৰ পৰিসংখ্যাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ২০১০ চনত ৰাছিয়াৰ চেণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গ টাইগাৰ ছামিটত ব্যাঘ্ৰ দিৱস পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে কয় যে ৰাজ্যখনে বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ‘উজ্জ্বল নিদৰ্শন’ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱসত এই জন্তুটোক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
On #InternationalTigerDay, we celebrate the remarkable success of India's tiger conservation strategy, with Assam emerging as a stellar model of habitat management and wildlife protection.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 29, 2026
Through rigorous anti-poaching measures, active corridor preservation and tech-driven… pic.twitter.com/KeRcP3kwxq
তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী ব্যৱস্থা আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত চোৰাংচোৱাগিৰি আদিয়ে ফল দিছে ।
‘‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিৱসত আমি ভাৰতৰ বাঘ সংৰক্ষণ কৌশলৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা উদযাপন কৰোঁ, য’ত অসমে বাসস্থান ব্যৱস্থাপনা আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।’’ এক্সত এক পোষ্টত শৰ্মাই কয় ।
কঠোৰ চোৰাং চিকাৰ বিৰোধী ব্যৱস্থা, সক্ৰিয় কৰিড’ৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰযুক্তি-চালিত চোৱাচিতাৰ জৰিয়তে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা অসমৰ বাঘৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
শৰ্মাই কয়, “এই বছৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হৈছে নামেৰী ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অবিশ্বাস্য ৰূপান্তৰ, ইয়াত বাঘৰ সংখ্যা ৩ৰ পৰা ১২লৈ চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাইছে ৷”
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কাজিৰঙা আৰু মানসৰ পৰা ওৰাং আৰু নামেৰীলৈকে আমাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বাবে সুৰক্ষিত অভয়াৰণ্য হিচাপে গৌৰৱেৰে থিয় দিছে । আহক আমি এই জন্তুবোৰক সুৰক্ষা দিয়া আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: বানত হেৰোৱা এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বীট, পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ ডুপ্লিকেট কপি দিব চৰকাৰে