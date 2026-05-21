আন্তর্জাতিক চাহ দিৱস : অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ লগতে চাহ খেতিয়ক আৰু বিজ্ঞানীক সম্বৰ্ধনা

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তর্জাতিক চাহ দিৱস উদযাপন
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 11:03 PM IST

যোৰহাট: ‘‘প্ৰযুক্তি আৰু মানসম্পন্ন সঁজুলিৰ যথাযথ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে চাহ কৃষিকৰ্মৰ উত্তৰণ ঘটাব লাগিব । আটাইতকৈ পুৰণি সংগঠিত কৃষিখণ্ড হিচাপে বিবেচিত চাহ খেতিয়ে আৰ্থ-সামাজিক অৱস্থা আগুৱাই নিয়াৰ লগতে বৈদেশিক মুদ্ৰা উপাৰ্জন তথা অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াইছে । সেয়ে ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰি ইয়াক আগুৱাই নিব লাগিব’’ - অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চাহ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ দীপজ্যোতি ৰাজখোৱাই ।

ভাৰতীয় চাহ ব’ৰ্ডৰ উদ্যোগত আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে লগতে কয় যে চাহখণ্ডত প্ৰভাৱ পেলোৱা তাপমাত্ৰা, বৰষুণ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আদি সকলো দিশত আমাৰ প্ৰচেষ্টা কেনেকৈ বজাই ৰাখিব পাৰি, তাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

জৈৱিক চাহৰ বাবে এটা জৈৱিক উৎপাদন ব্যৱস্থা গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ সময়ত উৎপাদনশীলতা, বহনক্ষমতা তথা যান্ত্ৰিকীকৰণক প্ৰসাৰিত কৰি নতুন নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটাই আগুৱাই যাব লাগিব । অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ, কৃষিকৰ্ম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ ৰাণাপ্ৰতাপ ভূঞাই অনুষ্ঠানটোৰ আদৰণি ভাষণত অসমৰ চাহ খেতিৰ গৌৰৱোজ্জ্বল পৰম্পৰাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি চাহৰ লগত জড়িত সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

টোকোলাই চাহ গৱেষণা সংস্থাৰ সঞ্চালক ভেংকটেশ্বন ছেলভেৰাজে বক্তব্য আগবঢ়াই চাহ গৱেষণা আৰু ইয়াৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত টোকোলাইৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে উপস্থিত ৰাইজক অৱগত কৰে ৷ অনুষ্ঠানটোত ভাৰতীয় চাহ ব’ৰ্ডৰ উপ-সঞ্চালক উমাকান্ত দেউৰী আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি বিজ্ঞান গুৰু ডঃ প্ৰসন্ন কুমাৰ পাঠকেও বক্তব্য আগবঢ়ায় ৷

ভাৰতীয় চাহ ব’ৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ চি মুৰুগান আৰু প্ৰাক্তন মুৰব্বী প্ৰভাত কমল বেজবৰুৱা, ভাৰতীয় চাহ ব’ৰ্ডৰ ব’ৰ্ড মেম্বাৰ তথা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই অনলাইনযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা অনুষ্ঠানটোত অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং, চাহ বিজ্ঞানী ড৹ মদন তাপৰিয়া আৰু অগ্ৰণী ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পূৰ্ণচন্দ্ৰ বৰাক সন্মান জনোৱা হয় । লগতে উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজত এখনি কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে আন্তর্জাতিক চাহ দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত চাহ ফটোগ্ৰাফী, ডিজিটেল পোষ্টাৰ মেকিং, ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলছ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' প্ৰতিযোগিতাত স্থানপ্ৰাপ্তসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

একেটা অনুষ্ঠানতে যুৱ চাহ উদ্যোগী মৃণাল দত্ত আৰু শৌনাক গাংগুলী আৰু দেশৰ চাহ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো অংশীদাৰক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ কৃষিকৰ্ম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ বিশেষ তত্বাৱধানত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীৰ পুৱা এক সজাগতামূলক চাইকেল সমদল উলিওৱা হয় ৷

