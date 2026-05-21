আন্তর্জাতিক চাহ দিৱস : চাহৰ সৈতে অসমৰ অবিচ্ছেদ্য বন্ধন
প্ৰতি বছৰে ২১ মে’ৰ দিনটোত পালন কৰা আন্তর্জাতিক চাহ দিৱসত অসমে বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় পানীয় চাহৰ সৈতে নিজৰ গভীৰ আৰু ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক উদযাপন কৰে ।
Published : May 21, 2026 at 11:51 PM IST
তেজপুৰ: আজি আন্তর্জাতিক চাহ দিৱস । অসমৰ ২০০ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগৰ এক সুকীয়া ঐতিহ্য আছে । চাহ অসমৰ বাবে কেৱল এক পানীয় নহয়, বৰং ৰাজ্যখনৰ এক সুকীয়া পৰিচয়, সংস্কৃতি আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
এই বৰ্ষৰ চাহ দিৱসৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে - ''চাহক সংৰক্ষণ, সম্প্ৰদায়ক সমৰ্থন ৷''
তীব্ৰ সোৱাদ, গাঢ় ৰং আৰু মনোমোহা সুগন্ধিৰ বাবে অসমৰ চাহে বহু বছৰৰ পৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰি আহিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিস্তীর্ণ চাহ বাগিচাসমূহ কেৱল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীকেই নহয়, লক্ষাধিক লোকৰ জীৱিকাৰো মূল আধাৰ ।
সেউজীয়া চাহ বাগিচাত পুৱাৰ পৰা চাহপাত তোলা কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিলাম আৰু ৰপ্তানিলৈকে অসমৰ চাহৰ যাত্ৰাই পৰিশ্ৰম, নিষ্ঠা আৰু ঐতিহ্যৰ কাহিনী বহন কৰে । ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিত চাহ উদ্যোগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিক, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, ব্যৱসায়ী আৰু পৰিবহণ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত লোকক সহায় কৰি আহিছে ।
ঊনবিংশ শতিকাত অসমত চাহ খেতিৰ আৰম্ভণি হৈছিল আৰু ক্ৰমে এই অঞ্চল বিশ্বৰ অন্যতম শীৰ্ষ চাহ উৎপাদক অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত হয় । বৰ্তমানো অসম উচ্চমানৰ ব্লেক টি উৎপাদনৰ বাবে বিশ্বজুৰি সুপৰিচিত, যি বহু দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় ।
আন্তর্জাতিক চাহ দিৱস চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ অৱদানকো স্মৰণ কৰাৰ এক বিশেষ উপলক্ষ । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য অসমৰ চাহ ইতিহাসৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত আজিও লোকসংগীত, নৃত্য আৰু সামূহিক জীৱনত এই স্বকীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন দেখা যায় ।
ইফালে, আধুনিক সময়ত চাহ উদ্যোগে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । বতৰৰ পৰিৱৰ্তন, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, শ্ৰমিক সমস্যা আৰু বজাৰৰ প্ৰতিযোগিতাই উদ্যোগটোক প্ৰভাৱিত কৰিছে । বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে উৎপাদন অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ অধিক সুযোগ আৰু সহায়ৰ দাবী জনাই আহিছে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, চাহ পৰ্যটন, জৈৱিক চাহ উৎপাদন আৰু প্ৰিমিয়াম চাহ ব্ৰেণ্ডিং ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিপুল সম্ভাৱনা আছে । বিশ্বৰ বজাৰত বিশেষ মানৰ চাহৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে অসমৰ চাহ উদ্যোগে নতুন বিকাশৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ।
উত্তৰ-পূব চাহ সন্থাৰ উপদেষ্টা তথা ভাৰতীয় চাহ ব’ৰ্ডৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ বিদ্যানন্দ বৰকাকতিয়ে কয়, ‘‘২০২৫ চনত অসমৰ চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ইতিবাচক ফলাফল দেখা গৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু বৰাক উপত্যকা মিলাই এই বছৰত ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৬৮৮ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম চাহ উৎপাদন হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতেই প্ৰায় ৬৫১ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম চাহ উৎপাদন হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে, অসমৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাই ৯০ শতাংশতকৈ অধিক উৎপাদন কৰে ৷ আনহাতে বৰাক উপত্যকাৰ অৱদান ১০ শতাংশতকৈও কম, যি ৰাজ্যখনৰ চাহ উদ্যোগৰ শক্তিশালী ভেটিক প্ৰতিফলিত কৰে ।
উৎপাদনৰ দিশৰ পৰা ২০২৫ বৰ্ষটো অসমৰ বাবে সন্তোষজনক বুলি মন্তব্য কৰি বৰকাকতিয়ে কয় যে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চাহ উৎপাদনৰ পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে দেশৰ মুঠ উৎপাদনৰ প্ৰায় অর্ধেক চাহ অসমেই এককভাৱে উৎপাদন কৰিছে । পশ্চিমবংগই দেশৰ মুঠ উৎপাদনৰ প্ৰায় ৩০ শতাংশ চাহ উৎপাদন কৰে । আনহাতে, দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটক মিলাই প্ৰায় ১৭ শতাংশ চাহপাতৰ উৎপাদন হয় । বাকী প্ৰায় ৩ শতাংশ চাহ উৎপাদন হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, উত্তৰাখণ্ড, বিহাৰ আদি ৰাজ্যত । এই পৰিসংখ্যাই স্পষ্টকৈ দেখুৱাই যে ভাৰতীয় চাহ উদ্যোগত অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ আধিপত্য আজিও অটুট আছে ।
চাহ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিবাচক বৃদ্ধি দেখা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰি বিদ্যানন্দ বৰকাকতিয়ে কয়, ‘‘২০২৫ বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈকে ভাৰতৰ পৰা প্ৰায় ২৫৪.১৯ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম চাহ ৰপ্তানি হৈছে । ২০২৪ চনৰ একে সময়ছোৱাত এই পৰিমাণ আছিল ২৩৩.৯৭ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম ৷ অৰ্থাৎ এই বছৰত চাহ ৰপ্তানিত প্ৰায় ৮.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধিৰ অভিলেখ স্থাপন হৈছে ।
এই বৃদ্ধিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ভাৰতীয় চাহৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ স্পষ্ট ইংগিত বহন কৰে । বিশেষকৈ অসমৰ চাহৰ মান আৰু স্বাদ বিশ্বৰ বজাৰত এতিয়াও সমানভাৱে সমাদৃত হৈ আছে ।
২০২৫ চনৰ চাহ উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিৰ তথ্যই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতীয় চাহ উদ্যোগ এতিয়াও শক্তিশালী অৱস্থাত আছে ৷ এই শক্তিৰ অন্যতম মূল ভেটি হৈছে অসম । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা বিশ্ববজাৰলৈ অসমৰ চাহৰ যাত্ৰা এতিয়াও সমান গতিত আগবাঢ়ি আছে ।
এই আন্তর্জাতিক চাহ দিৱসত অসমে কেৱল চাহক এক সামগ্ৰী হিচাপে নহয়, বৰং এই চাহ সংস্কৃতিক গঢ়ি তোলা মানুহ, ইতিহাস আৰু পৰম্পৰাকো সন্মান জনাইছে । স্থানীয় ঘৰ-দুৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্ববজাৰলৈকে অসমৰ চাহে আজিও নিজৰ স্বাদ আৰু আত্মাৰ সুবাসেৰে সমগ্ৰ বিশ্বক আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিছে ।
