আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱস: অসমলৈ কোনে, কেনেকৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আনিছিল শ্ৰমিকসকলক ?
অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত থকা শ্ৰমিকসকল মূলত ওড়িশা, ঝাৰখণ্ড আদিৰ । ১৮৬০ চনৰ পৰা ১৮৭০ চনৰ ভিতৰত চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক অনা হৈছিল ।
Published : May 21, 2026 at 8:57 PM IST
বিশ্বনাথ : আজি আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱস । প্ৰতিবছৰে বিশ্বজুৰি ২১ মে'ৰ এই দিনটোতে আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱস পালন কৰা হয় । চাহৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব, ইতিহাস সম্পৰ্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি আৰু বিশ্বজুৰি সংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত চাহে পেলোৱা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাই হৈছে এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ।
আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱসৰ ইতিহাস
এই দিৱসৰ ইতিহাস আৰু গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিৰ বাঘমাৰী চাহ বাগিচাৰ মুখ্য পৰিচালক থানেশ্বৰ গোহাঁয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "চাহ হৈছে আমাৰ সন্মানীয় খেতি । চাহ খেতি অবিহনে অসম আধাৰুৱা । আমি চাহক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ । চাহ উৎপাদন, শ্ৰমিকৰ অৱদান, চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা আৰু চাহৰ স্বাস্থ্যগত উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই দিৱস পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । আৰম্ভণিতে ২০০৫ চনৰ পৰা ভাৰত, শ্ৰীলংকা, নেপাল, বাংলাদেশ, ইণ্ডোনেছিয়া আদি চাহ উৎপাদনকাৰী দেশে এই দিৱস ১৫ ডিচেম্বৰত পালন কৰিছিল যদিও ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্বীকৃতিৰ পিছত ২০১৯ চনত ২১ মে'ৰ দিনটোক আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় । কিন্তু অৱশেষত এফএঅ'ৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতে মুখ্য ভূমিকা লৈছিল । ২০২০ৰ পৰা বিশ্বজুৰি ২১ মে'ত এই দিৱস পালন কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কৃষকে সদায় ৬-৮ দিনৰ ভিতৰত কেঁচা পাত ছিঙিব লাগে । সেই চাহৰো উচিত মূল্য পোৱা যায় ।" এই বছৰৰ আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱসৰ বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বহনক্ষমতা, অৰ্থাৎ এই চাহটোক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰি । চাহ শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন জীৱিকাক লৈ থকা প্ৰশ্নবোৰক কেনেকৈ প্ৰাধান্য দিব পাৰি বা তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব পাৰি ।"
উল্লেখ্য যে অসমৰ চাহ উদ্যোগে ইতিমধ্যে ২০০ বছৰীয়া যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে । দেশৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ ভিতৰত অসমৰ অংশ হৈছে ৫৪ শতাংশ । শেহতীয়াকৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগে অসমৰ অৰ্থনীতিলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আগবঢ়াইছে । উন্নত পদ্ধতিৰে চাহ খেতি কৰি এনে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে বজাৰত কেঁচা পাতৰ উচিত মূল্য পাবলৈ সমৰ্থ হৈছে । অসম যিহেতু চাহৰ বাবে বিখ্যাত, সেয়ে নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে । কিন্তু অসমৰ চাহ উদ্যোগক জীয়াই ৰখা শ্ৰমিকসকল আচলতে ক'ৰ পৰা আহিল ? কোনে আনিলে তেওঁলোকক ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহৎ চাহ বাগিচা মোনাবাৰী চাহ বাগিচাত ।
ব্ৰিটিছে কি প্ৰলোভন দি অসমলৈ আনিছিল বহিঃৰাজ্যৰ শ্ৰমিকক ?
বাগিচাখনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰ্দাৰ তথা কৰ্মচাৰী ৰামপতি তাঁতীয়ে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত কয়, "১৮৬০ চনৰ পৰা ১৮৭০ চনৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছে অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত শ্ৰমিকৰ নাটনি পূৰণ কৰিবলৈ ওড়িশা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ (মূলতঃ চাওঁতাল, মুণ্ডা, ওৰাওঁ, খাৰিয়া আদি জনজাতি) লোকসকলক লৈ আহিছিল । যদি আমি ক'বলৈ যাও ঊনৈশ শতিকাত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে অসমৰ চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ ঝাৰখণ্ড আৰু ওড়িশা (তেতিয়াৰ বিহাৰ-ওড়িশা প্ৰদেশ) আদি অঞ্চলৰ পৰা বহু হাজাৰ শ্ৰমিকক চুক্তিবদ্ধভাৱে আনিছিল ।"
চৰ্দাৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ আদিবাসীসকলক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ব্ৰিটিছে অসমলৈ আনিছিল । সেই সময়ত আমাক অসমৰ চাহ গছত টকা লাগি থাকে বুলি কৈছিল । সেই টকা আপোনালোকেই গছৰ পৰা ছিঙিব লাগিব বুলি কৈছিল । সেই কথা শুনি আমি আমাৰ পৰিয়ালবোৰ লৈ অসমলৈ আহোঁ । ব্ৰিটিছে আমাক পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে থাকিবলৈ দিয়া নাছিল । ভাগ ভাগ কৰি দিছিল । অসমৰ বিভিন্ন স্থানত থকা চাহ বাগিচাসমূহত আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহক সুকীয়া সুকীয়াকৈ ৰাখি কামত নিয়োগ কৰাইছিল ।"
ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক প্ৰলোভন দি অসমলৈ আনিলেও কিন্তু তেওঁলোক অসন্তুষ্ট নাছিল বুলি উল্লেখ কৰে চৰ্দাৰজনে । ইয়াৰ কাৰণ বাখ্যা কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰ্দাৰ ৰামপতি তাঁতীয়ে কয়, "ব্ৰিটিছে আমাৰ ৰেচন দিছিল, চিকিৎসা সেৱা দিছিল । সকলো সুবিধাই দিছিল । চিনেমা দেখুৱাইছিল আৰু দিনটো কষ্ট কৰাৰ অন্তত সুৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল । সেয়ে তেওঁলোকক বেয়া পাব নোৱাৰি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ব্ৰিটিছৰ চৰ্দাৰ বাবুসকলে কিন্তু মিছা কথা একেবাৰে বেয়া পাইছিল । যিহেতু মোনাবাৰী চাহ বাগিচাত মই ১৯৮০ চনৰ পৰাই কাম কৰিছিলোঁ । এতিয়া মোৰ চাকৰি নাই যদিও ইয়াতে ঘৰ আছে । বৰ্তমানো বাগিচাই সকলো সুবিধা দিছে আৰু সেই সময়ত কেইবাজনো ব্ৰিটিছৰ বাবুৰ লগত কাম কৰি ভাল লাগিছিল । বাবুসকল বহুত ভাল আছিল । আমাক এই বাগিচা বনাই দিয়াৰ বাবে আমি এমুঠি খাই জীয়াই আছোঁ গতিকে ব্ৰিটিছক বেয়া পাব নোৱাৰি ।"
বৰ্তমানৰ চাহ উদ্যোগ সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "বৰ্তমান চাহ বাগিচাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে । কাৰণ আজিকালি বাগিচাত কাম কৰা মানুহ নাই । যাৰ যাৰ ফলত উৎপাদন কমি গৈছে । বাগিচাৰ মালিক লোকচান সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ।"
আনহাতে আন এগৰাকী বাগিচাৰ মহিলা শ্ৰমিক ৰেণু দ্বীপে কয়, "আমাৰ পূৰ্বৰ পৰিয়ালে এই বাগিচাতে কাম কৰিছিল আৰু আমিও এতিয়া কাম কৰোঁ । এই মোনাবাৰী চাহ বাগিচাত কিন্তু আমাৰ মাননি একেবাৰে কম মাত্ৰ ২৮০ টকা । যদি চৰকাৰে আৰু বাগিচাই আমাৰ মাননি বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া ভাল হ'ব ।"
মুঠতে উত্থান-পতনৰ মাজেৰে চলি গৈছে অসমৰ চাহ বাগিচা আৰু এই উদ্যোগ । চাহৰ বাবেই আজি বিশ্বৰ বহু দেশে অসমক চিনি পায় । সেয়ে আন্তৰ্জাতিক চাহ দিৱসৰ দিনটোত অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ উন্নয়ন, শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা, এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ সকলোৱে কামনা কৰিছে ।
