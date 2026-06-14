ETV Bharat / state

আৰৱ সাগৰত ১৫ দিন দিনে-নিশাই সাঁতুৰিব জলকোঁৱৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাই

আন এক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে আগবাঢ়িছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা । লক্ষ্য আৰৱ সাগৰত ১৩০০ কিলোমিটাৰ সাঁতোৰাৰ ।

International swimmer Elvis Ali Hazarika is ready for new world record
আৰৱ সাগৰত ১৫ দিন দিনে-নিশাই সাঁতুৰিব জলকোঁৱৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এটাৰ পাছত আন এটাকৈ অভিলেখ গঢ়ি ৰাজ্যৰ নাম বিশ্বত জিলিকাই তুলিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদ জলকোঁৱৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাই । এইবাৰ পুনৰ বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে সাজু হৈছে অসম সৌৰভ এলভিছ আলী হাজৰিকা ।

আৰৱ সাগৰত ১,৩০০ কিলোমিটাৰ দিনে-নিশাই সাঁতুৰিব এলভিছসহ ৪ সাঁতোৰবিদে । ১৪ নৱেম্বৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইৰপৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া যাত্ৰা গোৱা হৈ ২৮ নৱেম্বৰত অন্ত পৰিব কৰ্ণাটকত । এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সময় লাগিব প্ৰায় ১৫ দিন ।

আৰৱ সাগৰত ১৫ দিন দিনে-নিশাই সাঁতুৰিব জলকোঁৱৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাই (ETV Bharat Assam)

এই কথা শনিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাই । যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক এই যাত্ৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হোৱা বুলি সদৰী কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদগৰাকীয়ে ।

হাজৰিকাই কয়, "এই কাৰ্যত সফল হ'লে সাগৰত আটাইতকৈ দীৰ্ঘ দূৰত্ব সাঁতোৰাৰ নতুন বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি হ'ব । আজিলৈ সাগৰত ইমান দীঘলীয়া সাঁতোৰ পৃথিৱীত কোনেও কৰা নাই । আমি চাৰিজন ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদে ১৫ দিনীয়া এই সাঁতোৰত অংশ ল'ম । দিনে নিশাই আমি সাঁতুৰিম । আমি বহু সাঁতোৰবিদৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যদিও বহুতে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে ।"

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"আমেৰিকান ছগৰাকী সাঁতোৰবিদে ১২ দিনত ১০০০ কিলোমিটাৰ সাঁতুৰি অভিলেখ গঢ়িছিল । এতিয়া আমি ১৩০০ কিলোমিটাৰ ১৫ দিনত চাৰিগৰাকী সাঁতোৰবিদে সাঁতোৰাৰ লক্ষ্য লৈছোঁ । ১৫ দিন সাগৰত থকাটো প্ৰত্যাহ্বান থাকিব । আমি ভালদৰে খাব পাৰিম নে শুব পাৰিম, নাই খোজকাঢ়িব পাৰিম ।" আনহাতে ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এণ্টাৰ্কটিকাত সাঁতুৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও সদৰী কৰে এলভিছ আলী হাজৰিকাই ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী-তিনিচুকীয়াৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ কৰিড’ৰ, জাগীৰোডৰ-ভূটানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

তিনিচুকীয়াত পুনৰ সক্ৰিয় খাৰুৱা তেলৰ চুৰি চক্ৰ, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল

TAGGED:

এলভিছ আলী হাজৰিকা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদ
অসম সৌৰভ
ইটিভি ভাৰত অসম
ELVIS ALI HAZARIKA NEW RECORD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.