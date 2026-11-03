অসমত স্থাপন হ’ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা কেন্দ্ৰ
অসমত যুৱক-যুৱতীসকলক বিশ্বব্যাপী নিযুক্তিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিবলৈ পৰ্যটন আৰু আতিথ্য খণ্ডত এক বিশ্বব্যাপী দক্ষতা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব ৷
Published : November 3, 2026 at 9:15 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰণালয়ে সোমবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা ‘উত্তৰ-পূব পৰ্যটন আৰু আতিথ্য দক্ষতা সন্মিলন ২০২৬’ত এই অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰা হয় ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ প্ৰেছ ইনফৰ্মেচন ব্যুৰ’ৱে এই এক বিবৃতিত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ৰাজ্যত ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা কেন্দ্ৰ’ স্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰণালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হয় ৷ এই প্ৰস্তাৱিত কেন্দ্ৰটোৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীসকলক উদ্যোগ-সংলগ্ন প্ৰশিক্ষণ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰমাণপত্ৰ আৰু বিদেশত উন্নত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যখনৰ দক্ষতা বিকাশৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰা ।
BUILDING A SKILLED WORKFORCE TO MEET THE GROWING DEMANDS OF TOURISM & HOSPITALITY. The Skill Conclave 2026 in Guwahati was graced by Shri Jayant Chaudhary, Hon’ble Minister of State (Independent Charge), MSDE and Minister of State for Education, as the Chief Guest, alongside Shri Biswajit Daimary, Minister for Skills, Employment and Entrepreneurship, Government of Assam. The programme brought together government representatives, industry stakeholders and the skilling ecosystem to strengthen the North-East’s skilling infrastructure and expand employment opportunities for its youth. Key highlights included: • SIIC Assam: MoU exchanged between MSDE and the Government of Assam to establish a Skill India International Centre in the state. • PM-SETU: Letters of Intent signed for Jorhat and Tinsukhia ITI clusters, supported by Numaligarh Refinery Limited and Oil India Limited, respectively. • Tourism & Hospitality: Focus on industry-relevant competencies to meet growing domestic and international demand. • Global Opportunities: Discussions on international employment and WorldSkills as pathways for the region’s youth. • Assam’s Initiatives: Presentation of the CM FLIGHT Scheme and the vision for a Global Skill Centre. The conclave also featured Smt. Manasi Sahay Thakur, IAS, Joint Secretary, MSDE; Shri Arunkumar Pillai, CEO, NSDC; Shri Rubaab Sood, Vice President, NSDC International; and Shri Rajan Bahadur, CEO, THSC, who shared perspectives on strengthening the skilling ecosystem and connecting talent with emerging opportunities. @ASDM_Assam @pm_setu @skillthsc #SkillIndia #NSDC #Assam #PMSETU #TourismAndHospitality #SkillingIndia #GlobalOpportunities #SkillConclave #Guwahati— Skill India (@MSDESkillIndia) November 2, 2026
দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগৰ অংশগ্ৰহণক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ অংশ হিচাপে পিএম-এছইটিইউ আঁচনিৰ অধীনত ক্ৰমে নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেড (এন আৰ এল) আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (অইল)ৰ সহযোগত দুটা আই টি আই ক্লাষ্টাৰ অৰ্থাৎ যোৰহাট আৰু তিনিচুকীয়াৰ বাবে লেটাৰ অৱ ইনটেণ্ট (এল অ’ আই) স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা উদ্যোগৰ অংশগ্ৰহণ শক্তিশালী কৰা আৰু অঞ্চলটোৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ উদ্যোগ নেতৃত্বাধীন ৰূপান্তৰক লাভান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
সভাত ভাষণ দি দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী (স্বাধীন চাৰ্জ) জয়ন্ত চৌধাৰীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দক্ষতা বিকাশৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগৰ পথ সৃষ্টিৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷
সন্মিলনত পৰ্যটন আৰু আতিথ্য খণ্ডত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি উত্তৰ-পূবৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মৰ সুযোগ বৃদ্ধি আৰু বিশ্বব্যাপী কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ৷
A meaningful step towards strengthening the skilling ecosystem of the North-East and creating global employment opportunities for our youth. Grateful to Hon’ble Union Minister Shri Jayant Chaudhary ji for his participation and support.— Biswajit Daimary (@BiswajitDaimar5) November 2, 2026
অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলক উদ্যোগ-প্ৰাসংগিক দক্ষতাৰে সজ্জিত কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ ভিতৰত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিয়োগৰ সুযোগৰ পথ সৃষ্টি কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয়, "পৰ্যটন আৰু আতিথ্যৰ দৰে খণ্ডত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে । আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে অঞ্চলটোৰ যুৱক-যুৱতীসকলে যাতে উদীয়মান বিশ্ব অৰ্থনীতিত অংশগ্ৰহণৰ বাবে সঠিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আৰু সুযোগ লাভ কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু উদ্যোগৰ মাজত উন্নত সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমি এক শক্তিশালী দক্ষতা বিকাশৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰো যিয়ে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ আকাংক্ষাক অৰ্থপূৰ্ণ নিয়োগ আৰু উদ্যোগীকৰণৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে ।"