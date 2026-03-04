ETV Bharat / state

এটা মহান উদ্দেশ্যৰে প্ৰতিদিনে ৭০-৮০ কিঃমিঃ দৌৰিছে এগৰাকী ৬৫ বছৰীয়া দৌৰবিদে

যুৱপ্ৰজন্মক সঠিক পথ দেখুৱাবলৈ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ মাৰাথনৰ বিশেষ পদক্ষেপ ।

International runner Binod Patgiri
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদ বিনোদ পাটগিৰি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 4, 2026 at 8:34 PM IST

তেজপুৰ : বয়স ৬৫ বছৰ । কিন্তু এতিয়াও আছে মনৰ দৃঢ়তা । যাৰ বাবে সমাজৰ কথা চিন্তা কৰি এই বয়সতো তেওঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দৌৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে । আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদ বিনোদ পাটগিৰিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ । অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্ত ধুবুৰীৰ পৰা পূব সীমান্ত শদিয়ালৈকে এক দীঘলীয়া মাৰাথন দৌৰেৰে সমাজলৈ বিশেষ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে পাটগিৰিয়ে । সমাজত বৰ্তমান গঢ়ি উঠা ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ বাবে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ পদক্ষেপ ।

সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই ব্যতিক্ৰমী অভিযান কেৱল এক ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শনী নহয়, ই হৈছে এক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ যাত্ৰা । ৬৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলেও পাটগিৰিৰ উৎসাহ, সহনশীলতা আৰু মানসিক দৃঢ়তা আজিও একে ধৰণে অটল ।

মহান উদ্দেশ্যৰে প্ৰতিদিনে ৭০-৮০ কিঃমিঃ দৌৰিছে এগৰাকী ৬৫ বছৰীয়া দৌৰবিদে (ETV Bharat)

দৌৰৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগক তেওঁ সমাজ সচেতনতাৰ এক শক্তিশালী মঞ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই অভিজ্ঞ দৌৰবিদজনে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ এই দৌৰক এক বিশেষ বাৰ্তাৰে ৰূপান্তৰ কৰিছে-'ড্ৰাগছমুক্ত অসম, সুস্থ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ'। যাত্ৰা কালত তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত স্থানীয় ৰাইজ, যুৱ-সমাজ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ক্ৰীড়া সংগঠনৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰি ড্ৰাগছৰ কুফলৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁ যুৱসমাজক ক্ৰীড়া, শৃংখলা আৰু সুস্থ জীৱনধাৰাক গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।

ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ এই দীঘলীয়া পথত অসমক পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ সংযোগ কৰা এক প্ৰতীক । সেই পথত পাটগিৰিৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপ একতা, সাহস আৰু আশা কঢ়িয়াই লৈ গৈছে । এই দৌৰ শাৰীৰিক সহনশীলতাৰ লগতে নৈতিক দৃঢ়তাৰো এক অনন্য উদাহৰণ । বিনোদ পাটগিৰিৰ এই অভিযানে প্ৰমাণ কৰে যে সমাজৰ হিতত কাম কৰিবলৈ বয়স কেতিয়াও বাধা নহয় । তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ লগতে এখন সুস্থ, ড্ৰাগছমুক্ত অসমৰ দিশে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

International runner Binod Patgiri
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদ বিনোদ পাটগিৰি (ETV Bharat)

নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদ বিনোদ পাটগিৰিয়ে যোৱা ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ধুবুৰীৰ ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ খেলপথাৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সমাজত সচেতনতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা বিশেষ মাৰাথন দৌৰৰ সপ্তম দিনা সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁক শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । দৌৰবিদগৰাকীয়ে তেজপুৰত সাংবাদিকৰ আগত আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মক নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা বিৰত থাকি এক সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায় । ধুবুৰীৰ পৰা তেজপুৰ পৰ্যন্ত ৪২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা দৌৰবিদগৰাকীয়ে অহা ৭/৮ দিনৰ ভিতৰত লক্ষ্যস্থান শদিয়াত উপস্থিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়, "মোৰ এই দৌৰ যদি সম্পূৰ্ণ হয়, মোক দেখি যাতে নিজে নিজক শুধৰণি কৰে আৰু ড্ৰাগছৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে । যুৱপ্ৰজন্মলৈ মোৰ সেয়াই অনুৰোধ । প্ৰথম দিনা মই ৮০ কিঃমিঃ দৌৰিছোঁ । ধুবুৰীৰ পৰা চাপৰলৈকে । পিছদিনা বিজনীলৈ আৰু তাৰ পিছত বিজনীৰ পৰা পাঠশালালৈকে ৬৫ কিঃমিঃ । তাৰ পিছত পাঠশালাৰ পৰা ৰঙিয়া আহিছোঁ...।"

