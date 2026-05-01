আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস : নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ বেদনা বুজিব কোনে

আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস : নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ বেদনা বুজিব কোনে
আজিও শ্ৰমিকসকল নিম্নতম মজুৰিকে ধৰি বিভিন্ন দিশত শোষিত আৰু বঞ্চিত হৈ আহিছে । বিশেষকৈ নিৰ্মাণখণ্ডত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকল বিভিন্নক্ষেত্রত প্ৰাপ্য সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ।
Published : May 1, 2026 at 11:32 PM IST
গুৱাহাটী: আজি আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস । শ্ৰমিকৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই বিশেষ দিনটো শুকুৰবাৰে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোত শ্ৰমিকসকলৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হয় ।
আজিও শ্ৰমিকসকল নিম্নতম মজুৰিকে ধৰি বিভিন্ন দিশত শোষিত আৰু বঞ্চিত হৈ আহিছে । বিশেষকৈ নিৰ্মাণখণ্ডত নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিকসকল বিভিন্ন ক্ষেত্রত প্ৰাপ্য সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে নিৰ্মাণ খণ্ডৰ লগত জড়িত ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে জমা থকা পুঁজিৰ পৰিমাণ ২৭০০ কোটি টকাৰো অধিক । কিন্তু তাৰ পাছতো প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ কল্যাণ হোৱা নাই । পুঁজি থকাৰ পাছতো আইনে দিয়া সা-সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আহিছে । এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্ৰমিকৰ নামত চৰকাৰৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি থকাৰ পাছতো কিয় শ্ৰমিকসকল প্ৰকৃতাৰ্থত উপকৃত হোৱা নাই ?
এই সন্দৰ্ভত অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য তথা চিআইটিইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনা শ্ৰমিকৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ আইন, ১৯৯৬ ৰ অধীনত দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত একোখনকৈ নিৰ্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল । সেই অনুসৰি অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা হয় । নিৰ্মাণ খণ্ডৰ পৰা উপ-কৰ হিচাপে এই পুঁজি সংগৃহীত হয় । অসমত গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ তালিকাত কাঠমিস্ত্রী, ৰং মিস্ত্রী, নল মিস্ত্রী, ৰাজ মিস্ত্ৰী, বৈদ্যুতিক মিস্ত্ৰী আৰু লৌহ মিস্ত্ৰীক সংযুক্ত কৰা হৈছে । এইসকলৰ বাবে গঠন কৰা শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদখনে ৰাজ্যখনত হোৱা ১০ লাখ টকাৰ ওপৰৰ নির্মাণত বাধ্যতামূলকভাৱে এক শতাংশ উপ-কৰ সংগ্ৰহ কৰি পৰিষদৰ ভঁৰালত জমা কৰি আহিছে । এইদৰে জমা হোৱা ধনেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকৰ সামাজকি নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে ।"
পুঁজি থকাৰ পিছতো শ্ৰমিকসকল বঞ্চিত হৈ থকাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "পৰিতাপৰ কথা এয়ে যে ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগটো এই বিষয়ত মুঠেই সক্রিয় নোহোৱাত নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদখনেও বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পৰা নাই । ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত পৰিষদখনক একপ্ৰকাৰ অস্তিত্বহীন কৰি তোলা হৈছে । যাৰ বাবে পৰিষদখনে প্ৰকৃত উদ্দেশ্য পূৰণত সফল হ'ব পৰা নাই । ৰাজ্যৰ গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ কল্যাণ পৰিষদত ২৭০০ কোটিৰো অধিক টকা জমা হৈ আছে । ৰাজ্যখনত পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ সংখ্যা ৭ লাখৰো অধিক যদিও পঞ্জীয়ন নকৰা নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ১৫ লাখৰো অধিক হ'ব ।"
আইন অনুসৰি নিৰ্মাণ শ্ৰমিকে লাভ কৰিবলগীয়া সুবিধা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ আইন, ১৯৯৬ ৰ বিধি (২৮১) মতে শ্ৰমিকৰ স্বাভাৱিক মৃত্যুত ৭৫ হাজাৰ টকা আৰু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুত ৩ লাখ টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা হয় । সেইদৰে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে দিয়া হয় ৫ হাজাৰ টকা । চিকিৎসা সাহায্যৰূপে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰথম ৫ দিনলৈ দিনে এহাজাৰ টকাকৈ আৰু তাৰ পিচত প্ৰতিদিনে ২০০ টকাকৈ মুঠ ২০,০০০ টকালৈকে প্ৰদান কৰাৰ নিয়ম আছে । আনহাতে গুৰুতৰ অসুস্থতাৰ চিকিৎসাত ১,৫০,০০০ টকা আৰু প্ৰতিবন্ধকতা অনুযায়ী পুঁজি প্রদান কৰা হয় । তদুপৰি শ্ৰমিকৰ মেধাসম্পন্ন সন্তানক বছৰত এবাৰকৈ আর্থিক অনুদান প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । শ্ৰমিকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ এককালীন শিক্ষা সাহায্যৰূপেও বছৰত এবাৰকৈ ১,৫০০ টকাৰ পৰা ২০ হাজাৰ টকা পর্যন্ত শ্রেণী অনুযায়ী প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । মহিলা শ্রমিকৰ প্ৰসূতি সাহায্যৰূপে দুটা সন্তানলৈ ২০ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আইনত আছে । সেইদৰে পঞ্জীয়নৰ ৫ বছৰ পিছত অবিবাহিত মহিলা শ্ৰমিক আৰু শ্ৰমিকৰ দুটা ল'ৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহ সাহায্যৰূপে ২৫ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ বিধি আছে । তেনেদৰে ৬০ বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ বিধি মতে মাহিলী পেন্সন দুইহাজাৰ টকাকৈ প্লাছ ১০০ টকা (পঞ্জীয়নৰ পৰা প্ৰতি পূৰ্ণ বছৰ কাৰ্যকালৰ বাবদ) প্ৰদান কৰা হয় । সেইদৰে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হোৱাৰ পিচত প্রতিবন্ধকতা পেন্সনো দুইহাজাৰ টকা (প্রতিমাহে) প্লাছ ১০০ টকা প্ৰদান কৰাৰ লগতে সর্বাধিক ৩ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । পেঞ্চনাৰৰ মৃত্যুৰ পিচত পৰিয়াললৈ পেঞ্চনৰ ৫০ শতাংশ ধন প্ৰদান কৰাৰো বিধিত উল্লেখ আছে । বিশেষ প্ৰচাৰ নথকাৰ লগতে সজাগতাৰ অভাৱত বহু শ্ৰমিকে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন নকৰে । যাৰ বাবে ইয়াৰ সুবিধা লাভ নকৰে । আনহাতে পঞ্জীয়ন কৰা বহু শ্ৰমিকেও অজ্ঞতাৰ বাবে এই পুঁজিৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । যাৰ বাবে বিপদত পৰা নিৰ্মাণ শ্রমিক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে বিপদৰ সময়ত সহায় নোপোৱাকৈয়ে থাকি যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শ্রমিকসকলে এই বিষয়ত জ্ঞাত নোহোৱাত ইয়াৰ সুবিধা লাভ নকৰাকৈ থাকি গৈছে । এই পুঁজিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে শ্ৰমিকে প্ৰথমতে নিজকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । অসম চৰকাৰে বৰ্তমান ইয়াৰ বাবে প'ৰ্টেল মুকলি কৰিছে । 'নিৰ্মাণ সখী' নামৰ এই প'ৰ্টেলত শ্ৰমিকসকলে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে সুবিধা লাভৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে । অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদক ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত কৰি ইয়াৰ স্বকীয় স্বতন্ত্রতাৰে কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন । যাতে পৰিষদখন সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হয় আৰু শ্ৰমিকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক: ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি : কৃষক মুক্তিৰ মতে এয়া আৰম্ভণি, আপে ক'লে চৰকাৰ শোষণৰ বাবে নহয়