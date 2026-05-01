চাহগছক পূজা-অৰ্চনাৰে ৰূপাজুলি বাগিচাত পালন ব্যতিক্ৰমী শ্ৰমিক দিৱস: ৰাজ্যজুৰি উদযাপন

চাহ শ্ৰমিকসকলে চাহপুলি স্থাপন কৰি ধূপ-চাকি জ্বলাই, উৰুলি ধ্বনিৰে পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় ।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিৱস
Published : May 1, 2026 at 7:42 PM IST

তেজপুৰ: শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰিলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিৱস ৷ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হৈছে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিৱস' ৷ শুকুৰবাৰে তেজপুৰ সমীপৰ ৰূপাজুলি চাহ বাগিচাত অগতানুগতিক ধৰণেৰে শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হয় ।

এই উপলক্ষে চাহ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলে চাহ গছক সন্মান জনাই বিশেষ পূজা-অৰ্চনাৰ আয়োজন কৰে । পুৱতি নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীত মহিলা চাহ শ্ৰমিকসকলে চাহপুলি স্থাপন কৰি ধূপ-চাকি জ্বলাই, উৰুলি ধ্বনিৰে পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় ।

এই সন্দৰ্ভত শ্ৰমিকসকলে কয়, "জীৱনৰ আৰম্ভণি আৰু অন্ত দুয়োটাই চাহ গছৰ মাজতেই হয় । এটি শিশুৰ দৰে প্ৰতিজোপা চাহ গছক লালন-পালন কৰা হয় ৷ সেয়ে এই গছসমূহ আমাৰ বাবে কেৱল জীৱিকা নহয়, প্ৰাণৰ দৰে । পূজাৰ পিছত আমি প্ৰতিখন বাগিচাত এটাকৈ নতুন চাহপুলি ৰোপণ কৰা হয় ৷ সেয়া পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হয় ৷" ইফালে শোণিতপুৰ চক্ৰৰ চাহ বাগিচাৰ সম্পাদক মৃণাল ডেকাই কয়, “এই উদযাপন আমাৰ পৰম্পৰা, পৰিশ্ৰম আৰু চাহ গছৰ সৈতে থকা আৱেগিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতিফলন ।”

শিৱসাগৰ : নিখিল ভাৰত শ্ৰমিক মহাসভাৰ শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি শিৱসাগৰত আন্তৰ্জাতিক শ্রমিক দিৱস বা মে' দিৱস পালন কৰা হয় । শিৱসাগৰ নগৰৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত শ্ৰমিক দিৱসত সভাত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈয়ে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ পৰা স্বাধীন ভাৰতলৈকে কিদৰে শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ বিঘ্নিত হৈ আহিছিল সেই কথা উল্লেখ কৰি শ্ৰমিক অধিকাৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখে ।

ধুবুৰী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰীতো আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হয় । ধুবুৰীৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ চৌহদত শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত শ্ৰমিক নেতা আজহাৰ হুছেইনে কয়, "শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলি আছে । আমি এই মে' দিৱসত শপত লৈছো যে শ্ৰমিকৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলি আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ৷"

নলবাৰী : নলবাৰী জিলা মজদুৰ ইউনিয়নৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰীটো পালন কৰা হয় শ্ৰমিক দিৱস ৷ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰিৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা আৰু শ্ৰমিকৰ দৈনিক সময় চৰকাৰে ৮-১০ ঘণ্টালৈ বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত ক্ষোভিত হৈ নলবাৰী জিলা মজদুৰ ইউনিয়নৰ নেতাই কয়, "শ্ৰমিকৰ দৈনিক সময় ৮-১০ ঘণ্টালৈ বৃদ্ধিয়ে দেশত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব ৷"

কলিয়াবৰ : শুকুৰবাৰে অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ কৰ্মীসকলেও পালন কৰে শ্ৰমিক দিৱস ৷ শিলঘাট মৰাপাট কলত আয়োজন কৰা শ্ৰমিক দিৱসত শ্ৰমিকসকলে ভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি জুলাই মাহৰ পৰা অসম সমবায় কলৰ উৎপাদন কাৰ্য আৰম্ভ কৰি কল কৰ্মীক সম্পূৰ্ণ দৰমহা আদায় দিয়াৰ দাবী কৰে অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ শিলঘাটৰ কৰ্মীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ২১ জানুৱাৰীৰ পৰাই বন্ধ হৈ থকা অসম সমবায় মৰাপাট কলটোৰ কৰ্মীসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা ৷ সেয়ে কল কৰ্তৃপক্ষই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে অহা জুলাই মাহৰ ভিতৰত কলৰ উৎপাদন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ দাবী জনায়।

লগতে পঢ়ক:ষ্ট্ৰং ৰূমত তিনি যুৱকৰ প্ৰৱেশক লৈ নিশা উত্তপ্ত ডিফু, তিনি যুৱকক আটক

