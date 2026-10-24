আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসত সংৰক্ষণৰ সংকল্প; সুৰক্ষাত বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসত সংৰক্ষণৰ সংকল্প; সুৰক্ষাত বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ
অসমৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য সম্পদ হলৌ বান্দৰ । সংৰক্ষণৰ বাবে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান চৰকাৰৰ ।
By PTI
Published : October 24, 2026 at 8:09 PM IST
গুৱাহাটী : "ভাৰতৰ একমাত্ৰ থলুৱা বান্দৰৰ প্ৰজাতি হিচাপে হলৌ বান্দৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যত বিশেষ স্থান দখল কৰিছে ।" অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে হলৌ বান্দৰ অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ এক অমূল্য সম্পদ । যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই জন্তুবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ভৰ কৰে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লগতে লিখিছে, "ভাৰতৰ একমাত্ৰ থলুৱা বান্দৰ প্ৰজাতি হিচাপে ইয়াৰ ভৱিষ্যৎ আমি ইয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কৰা সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।"
On World Gibbon Day, I’m reminded of the special place the Hoolock Gibbon holds in Assam’s natural heritage. As India’s only native ape species, its future depends on the collective efforts we make to protect it. At Hollongapar, seeing a gibbon use the canopy bridge built to help it cross the railway track safely was a heartening moment. Alongside such science led interventions, the bond our people share with these gentle primates is equally special. Every small step towards coexistence brings us closer to a future where Assam’s people and wildlife thrive together.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 24, 2026
হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত এটা হলৌ বান্দৰে কেন'পী ব্ৰীজ ব্যৱহাৰ কৰি ৰে'লপথ নিৰাপদে পাৰ হোৱা এক উৎসাহজনক মুহূৰ্ত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । হলৌ বান্দৰৰ চলাচলৰ বাবে কৰা এই পদক্ষেপৰো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনে প্ৰচেষ্টাৰ সমান্তৰালকৈ এই জন্তুৰ সৈতে আমাৰ মানুহৰ সম্পৰ্কে সমানেই বিশেষ । সহাৱস্থানৰ দিশত প্ৰতিটো সৰু পদক্ষেপে আমাক এনে এক ভৱিষ্যতৰ দিশলৈ লৈ যায় য'ত অসমৰ মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণী একেলগে লাভৱান হয় ।"
ইফালে হলৌ বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বছৰ বছৰ ধৰি অসম আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অসমত হলৌ বান্দৰৰ অস্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱদান প্ৰশংসনীয় । সেই কথাকে পুনৰ এবাৰ অসমৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰিলে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসৰ দিনাই বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয় যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিলুপ্তপ্ৰায় হলৌ বান্দৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে বাৰেকুৰি গাঁৱে সামূহিক মনোভাৱ আৰু মহিলাৰ অংশগ্ৰহণে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত কেনেদৰে অৰিহণা যোগাব পাৰে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে । হলৌ বান্দৰৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
হলৌ বান্দৰ দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যখনৰ অনন্য বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহে কেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতো তেওঁ আলোকপাত কৰিছে ।
Located in Jorhat, Assam, Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary spans 20.98 sq. km and protects the habitat of the Hoolock Gibbon, India’s only ape species. Surrounded by tea gardens and settlements, Hollongapar is also India’s only protected area named after a primate species. This #InternationalGibbonDay, let us celebrate this unique forest and the remarkable species it protects.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 24, 2026
এক্সৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "আমাৰ বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সংৰক্ষণ যেতিয়া এক ভাগ-বতৰাৰ দায়িত্বত পৰিণত হ'ব তেতিয়াই বিকশিত হ'ব । মহিলাসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীক জড়িত কৰি আৰু প্ৰকৃতিভিত্তিক পৰ্যটনক প্ৰসাৰিত কৰি বাৰেকুৰিয়ে দেখুৱাইছে যে মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণী কেনেকৈ সহাৱস্থান কৰিব পাৰে আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীয়ে জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।"
উল্লেখ্য যে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসৰ দিনটোত বাৰেকুৰি পৰিৱেশ-পৰ্যটন উন্নয়ন সমিতি আৰু বাৰেকুৰি হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণ সমিতিৰ উদ্যোগত পুৱা ৬ বজাৰ পৰা গিবন দৰ্শন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । তাৰ পিছত ২০ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ মহিলাসকলৰ বাবে চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি গাঁও হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ দৃষ্টান্ত হৈ আহিছে । এই গাঁওখন মানুহ আৰু হলৌ বান্দৰৰ অস্বাভাৱিক সহাৱস্থানৰ বাবে জনাজাত । ৫ টা পৰিয়ালৰ প্ৰায় ২০-২১ টা হলৌ বান্দৰ ইয়াত আছে । এই হলৌ বান্দৰৰ সৈতে গাঁওখনৰ বাসিন্দাই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে । অৱশ্যে বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে যে বাসস্থানৰ অভাৱ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আৰু খাদ্যৰ অভাৱ হলৌ বান্দৰৰ বাবে গুৰুতৰ ভাবুকি হৈ আহিছে ।
অৱশ্যে সংৰক্ষণৰ অংশ হিচাপে হাজাৰ হাজাৰ ফলমূলৰ গছ ৰোপণ, বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ইনচুলেচন আৰু বাৰেকুৰিক ভেৰজান-বৰাজান-পাডুমনি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰা সেউজ কৰিড'ৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : মেজিক ৰাইচ ! কাপ নুডলছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ বজাৰলৈ ওলাইছে অসমৰ কোমল চাউল