বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম, ৬ হাজাৰৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ
প্ৰথমটো আন্তৰ্জাতিক বাল্য আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ বিৰোধী দিৱসৰ দিনাই অসমৰ সফলতাৰ খতিয়ান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
By PTI
Published : November 27, 2026 at 12:53 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক বাল্য আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ বিৰোধী দিৱস পালন । চলিত বৰ্ষৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে এই দিৱস পালন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
তাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্বই ২৭ নৱেম্বৰৰ দিনটোত প্ৰথমটো আন্তৰ্জাতিক বাল্য আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ বিৰোধী দিৱস পালন কৰিছে । অসমৰ বাবে এই দিৱস অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
কাৰণ দীৰ্ঘ সময়ত ধৰি অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযানো অব্যাহত ৰাখিছে । যাৰ বাবে এই বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে ।
Today marks the first-ever International Day for the Elimination of Child, Early and Forced Marriage, adopted by the United Nations. For Assam, this day holds special significance. Since 2021, we have waged a sustained battle against child marriage, with over 6,000 arrests and firm action against offenders, which continues to date. Our resolve remains unwavering: to safeguard the dignity, rights and future of our daughters. No child should ever have to sacrifice her childhood to a forced marriage. No girl in Assam will have to compromise with her future- this is my promise.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 27, 2026
শুকুৰবাৰে পুৱাই এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লিখিছে যে ২০২১ চনৰ পৰা ৰাজ্যত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে এক স্থায়ী অভিযান আৰম্ভ হৈছে । য'ত ৬ হাজাৰৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
সামাজিক অপশক্তিক শেষ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ সংকল্প দৃঢ় হৈ আছে আৰু কন্যাৰ মৰ্যাদা, অধিকাৰ আৰু ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
এক্সৰ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা বাল্য আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ বিৰোধী প্ৰথমটো আন্তৰ্জাতিক দিৱস । অসমৰ বাবে এই দিনটোৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ২০২১ চনৰ পৰা আমি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে এক স্থায়ী যুদ্ধ চলাই আহিছোঁ । ৬ হাজাৰৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো, যিটো আজিও অব্যাহত আছে ।"
কোনো শিশুৱে কেতিয়াও নিজৰ শৈশৱক বলপূৰ্বক বিবাহৰ বাবে হেৰুৱাব নালাগে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । শেষত তেওঁ লিখিছে, "অসমৰ কোনো কন্যা শিশুৱে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ লগত আপোচ কৰিব নালাগে-এয়া মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।"
লগতে পঢ়ক :
‘‘নাবালিকা কইনা মানেই অপৰাধ’’: বাল্যবিবাহ ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সজাগতা অভিযান