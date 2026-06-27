ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱত ব্যাপক সজাগতা অভিযান
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱসত মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সজাগতা কাৰ্যসূচী ।
Published : June 27, 2026 at 2:44 PM IST
মৰিগাঁও: সাম্প্ৰতিক সময়ত সমাজৰ বাবে এক অন্যতম ডাঙৰ ভাবুকি হৈ পৰা ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্মক ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ।
শুকুৰবাৰে 'আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস' উপলক্ষে অসম আৰক্ষীৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও চহৰত এক বিশাল ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সমদল উলিওৱা হয় । "ড্ৰাগছক কওক বিদায়, জীৱনক আদৰক"—এই মূল মন্ত্ৰ সাৰোগত কৰি উলিওৱা এই সমদলৰ জৰিয়তে সমাজৰ পৰা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূলকৰণ আৰু এক সুস্থ-সবল সমাজ গঢ়াৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হয় ।
ব্যাপক জনসমাগমেৰে সজাগতা সমদল
মৰিগাঁও থানাৰ আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত উলিওৱা এই সজাগতা কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, সামাজিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু অসংখ্য স্থানীয় ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
হাতে হাতে ড্ৰাগছ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গান সম্বলিত প্লেকাৰ্ড, বেনাৰ লৈ সমদলকাৰীসকলে মৰিগাঁও চহৰৰ মুখ্য পথসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰে ।
আৰক্ষীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা: ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শূন্যসহনশীলতা
উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলে মত প্ৰকাশ কৰে,"ড্ৰাগছে কেৱল এজন ব্যক্তিয়েই নহয়, বৰঞ্চ এটা সমগ্ৰ পৰিয়াল আৰু সমাজ ধবংস কৰি পেলায় । বিশেষকৈ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক লক্ষ্য কৰি লৈ একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়াই চলাই থকা এই অবৈধ নেটৱৰ্কক ধবংস কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে দিনে-নিশাই অভিযান চলাই আছে ।"
সাধাৰণ ৰাইজলৈ আৰক্ষীৰ আহ্বান,"কেৱল আইন প্ৰয়োগ বা আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তাৰে ড্ৰাগছৰ এই ভয়াবহ বেহা সম্পূৰ্ণ ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । ইয়াৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক আৰু সচেতন নাগৰিক সজাগ হ’ব লাগিব । নিজৰ সন্তানৰ গতি-বিধিৰ ওপৰত চকু ৰখাৰ লগতে সমাজত এনে কোনো অবৈধ কাৰ্য-কলাপ চকুত পৰিলে লগে লগে আৰক্ষীক জনাব লাগে ।"
সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা
মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপে চহৰখনৰ লগতে সমগ্ৰ জিলাখনতে এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে । স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীৰ এই প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ছোৱাত মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলাই কেইবাটাও কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মৰিগাঁও জিলা শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ড্ৰাগছ আৰু ধঁপাত বিৰোধী বিশেষ সজাগতা অভিযান
যুৱ প্ৰজন্মক ড্ৰাগছ আৰু ধঁপাতৰ দৰে মাৰাত্মক নিচাজাতীয় দ্ৰৱ্যৰ গ্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও জিলা শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত যোৱা ১৭ জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সপ্তাহজোৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ সফল সামৰণি পৰে । কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম দিনাৰ মূল সভাত জিলা শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ কুমাৰ দাসে এক অৰ্থপূৰ্ণ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায় ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়,"ড্ৰাগছ আসক্তিক এটা বেমাৰ হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে । ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তিসকলক সমাজৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখি তেওঁলোকক চিকিৎসকৰ সহায় লৈ, সঠিক কাউঞ্চিলিং কৰি এক সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে পুনৰ সমাজৰ মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াত সহায় কৰিব পাৰে ।"