ETV Bharat / state

যদি নীপকোৱে পানী এৰি দিয়ে... ! আমাৰ অলপ চিন্তা হৈছে : উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী

বৃহস্পতিবাৰে নুমলীগড়ত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অহা দুদিনৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰই আন্তঃ মন্ত্ৰণালয় দল অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ৷

Assam floods
বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমলৈ আহিব আন্তঃ মন্ত্ৰণালয় দল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰৰ আন্তঃ মন্ত্ৰণালয় দল (Inter-Ministerial Team) ৷ বৃহস্পতিবাৰে নুমলীগড়ত বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি এই কথা সদৰী কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

যোৱা দুদিন ধৰি উজনি অসমৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বন্যাৰ্তৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ গোলাঘাট জিলাৰ কেবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷

বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰৰ আন্তঃ মন্ত্ৰণালয় দল (ETV Bharat)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, “অলপ আগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক টেলিফোন কৰিছিল । তেখেতে কৈছে আজি নহ’লে কাইলৈ ‘ইণ্টাৰ-মিনিষ্ট্ৰিয়েল টীম’ পঠিয়াই দিব, যাতে আমাৰ যি ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে তাৰ বুজ ল’ব পাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক অতিৰিক্ত প্ৰয়োজন হ’লে সাহায্য দিব পাৰে । মই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো ।”

শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বান বিধস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ দুটা বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰা বুলি জানিবলৈ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ অলপ চিন্তা হৈ আছে যে যদি নীপকোৱে (NEEPCO) পানী ৰিলিজ কৰে, তেতিয়া হ’লে কিমান আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব লাগিব ! গতিকে জিলা প্ৰশাসনকো সতর্ক কৰি দিছোঁ, যাতে আজিৰ দিনটোত আমি অলপ সাৱধানে থাকোঁ । কাৰণ তেওঁলোকে গেট খুলিলে সৰুপথাৰ আদি অঞ্চললৈ মাজনিশা পানী আহিব । সাৱধানতাৰ কাৰণে ৰাইজক যাতে অলপ ওখ ঠাইলৈকে আনিব পৰা যায়, তাৰ বাবে সৰুপথাৰৰ বিধায়কৰ লগতো আলোচনা কৰা হৈছে ৷ বাকী দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজক আমি যিমান পাৰোঁ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াম ।’’

উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে নীপকোৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তিনিখনকৈ গেটেৰে পানী মুকলি কৰি দিছে ৷ এই পানীয়ে ধনশিৰি আৰু দৈয়াং নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চল প্লাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলাত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ৷

ইফালে, নুমলীগড়ৰ পৰা গহপুৰলৈ হ’বলগীয়া নদী সুৰংগ সন্দৰ্ভত ​মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘এইটো বহুত টান কাম । আৰম্ভ কৰোঁতেই দুই-তিনি বছৰ লাগিব । বিশ্বত এইটো দ্বিতীয়টো সুৰংগ হ’ব ৷ গতিকে ই এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হ’ব ।’’ অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া দুই-এদিনতে খুলিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে এলিভেটেড কৰিড'ৰ আৰু চাৰিলেনযুক্ত পথৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ক্ষতিপূৰণটো জ’নেল ভেলুৱেশ্যন (Zonal Valuation) ৰ দ্বাৰা হয় । গতিকে কি ধৰণৰ জ’নেল ভেলুৱেশ্যন আছিল, সেই বিষয়ে অলপ কথা পাতিব লাগিব । মোক ইয়াতো স্মাৰকপত্ৰ দিছে । কিন্তু সাধাৰণতে সমস্যা এইটোৱেই যে জ’নেল ভেলুৱেশ্যনটো যদি কাৰেক্ট কৰি ৰখা নাযায়, তেতিয়া হ’লে ই এটা সমস্যাৰ ভিতৰত পৰি যায় । তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম ৰাইজক যেনেকৈ পাৰি সহায় কৰিবলৈ ।’’

আনহাতে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘কাজিৰঙাত অলপ পানী আহিব লাগে, নহ’লে অসুবিধা হয় ৷ কিন্তু যোৱাবাৰতকৈ এতিয়া অলপমান স্তিমিত । আমি নজৰ ৰাখিছোঁ, কিন্তু বানপানীৰ পৰিৱেশটো পাৰ হৈ যোৱা নাই । সম্পূৰ্ণ আগষ্ট মাহটোত পানী অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে । গতিকে কাজিৰঙাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগত আছোঁ, যি ধৰণে পাৰো আমি সহায় কৰিম ।’’

লগতে পঢ়ক: ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তিনিখনকৈ গেট

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বানপানী
উজনি অসম
INTER MINISTERIAL TEAM
ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.