ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাব লৈ দিল্লীলৈ উভতিল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল

ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাব লৈ দিল্লীলৈ উভতিল কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল
অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ অহা আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে বুধবাৰে ভ্ৰমণ সামৰে । দিছপুৰত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠকতো মিলিত হয় দলটো ।
By ANI
Published : July 30, 2026 at 1:04 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰত চৰকাৰৰ ৬ জনীয়া আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে যোৱা ২৬ জুলাইৰ পৰা অসমৰ বান প্ৰভাৱিত জিলাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি দিল্লীলৈ উভতিল । বানত ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লোৱা পিছত দলটোৱে বুধবাৰে অসমৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ।
দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আৰু অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এল ছুইটি ছাংচনে ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ আঁৰৰ কাৰকসমূহ আৰু অভূতপূৰ্ব দুৰ্যোগৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় দলটোক অৱগত কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে বানপীড়িত জিলাসমূহ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাও ভাগ-বাটোৱাৰা কৰে । মুখ্য সচিবৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, এন ডি আৰ এফ, ভাৰতীয় সেনা, উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে, ভাৰতীয় খাদ্য নিগম (এফ চি আই), ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড (বি এছ এন এল) আৰু দূৰসংযোগ বিভাগকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে বান প্ৰভাৱিত জিলাৰ প্ৰশাসনৰ লোকসকলে ভাৰ্ছুৱেলী বৈঠত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সম্পাদক এম ৰামচন্দ্ৰুডুৰ নেতৃত্বত দলটোৱে ২৬ জুলাইত চৰাইদেউ, ২৭ জুলাইত শিৱসাগৰ আৰু ২৮ জুলাইত যোৰহাট আৰু গোলাঘাট ভ্ৰমণ কৰে । বৈঠকৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে পৰিদৰ্শন কৰা জিলাসমূহৰ জীৱিকা আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
অসম চৰকাৰে দলটোক অৱগত কৰে যে শেহতীয়াকৈ ৪ খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি অভূতপূৰ্ব । ইয়াত কোৱা হৈছে যে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰৰ দৰে জিলা কেতিয়াও বানৰ কবলত পৰা নাছিল । কিন্তু ২০২৬ চনৰ ১৯ জুলাইত নাগালেণ্ডত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ আৰু চৰাইদেউ, শিৱসাগৰত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত জিলাসমূহত মহাপ্ৰলয় হয় ।
ৰাজ্য চৰকাৰে এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ, অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মী আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহায়ত চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ বিষয়েও দলটোক অৱগত কৰে । নিৰ্ধাৰিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৪ খন জিলাৰ বানাক্ৰান্ত বাসিন্দাক সাহায্য বিতৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও দলটোক জনোৱা হৈছে যে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউলৈ চাউল, দাইল, সৰিয়হৰ তেল, নিমখ আৰু মমবাতিকে ধৰি সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বানপীড়িত ৪ খন জিলাৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন এতিয়াও চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে কয় যে বানৰ পাছত চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন ভাৰত চৰকাৰক দাখিল কৰা হ'ব ৷
অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলেও কেন্দ্ৰীয় দলটোক অনুৰোধ জনায় যে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ লোকসকলক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াবলৈ এছডিআৰএফৰ সাহায্যৰ নীতি-নিয়মত শিথিলতাৰ কথা বিবেচনা কৰিব লাগে ।
কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে অসম চৰকাৰক আশ্বাস দিয়ে যে বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহৰ ওপৰত নিজৰ পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰিব । বৈঠকত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কৈলাশ চান্দ ছামাৰিয়া, উদ্যোগ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব জে বি এক্কা, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ডঃ বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
পুনৰ বানত ডুব যাব পাৰে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা: অৰুণাচল-নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ