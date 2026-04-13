নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ঘৃণাক প্ৰশ্ৰয় : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতিক লৈ উদ্বিগ্ন ডঃ হীৰেন গোহাঁই

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ হীৰেন গোহাঁয়ে ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে পূৰ্বতে কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰা কেতবোৰ তথ্য ৷

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ হীৰেন গোহাঁইৰে ই টিভি ভাৰতৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 7:39 PM IST

গুৱাহাটী: ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰদান কৰা ভাষণে বহু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছিল ৷ বহু সময়ত বহু বিতৰ্কিত শব্দও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ভাষণত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷

যাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেন গোহাঁয়ে । ই টিভি ভাৰতৰ উপ-সম্পাদক শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ গোহাঁয়ে কয় যে এনে ভাষণৰ পৰিণতি অতি ভয়ংকৰ হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, ই সংবিধান বিৰোধী ।

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নিজৰ ভাষণত ঘৃণাক ঠাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৱেদন দাখিল কৰা আৱেদনকাৰীসকলৰ ভিতৰত বুদ্ধিজীৱীগৰাকী অন্যতম ।

বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষৰ কেইবাজনো নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত দিয়া ভাষণত ঘৃণাত্মক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ বিশেষকৈ অধিকাংশৰে ভাষণত ‘মিঞা’(মুছলমান) শব্দটোৱে স্থান পাইছিল ৷ যাক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক-বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডাও হৈছিল ৷ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এনে বাক্যবাণ ব্যৱহাৰ কৰা নেতাসকলৰ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ডঃ শৰ্মা অন্যতম আছিল ।

বিগত ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যায় ৷ য’ত অভিলেখসংখ্যক ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৫% ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত শাসক আৰু বিৰোধীৰ মাজত অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগ দেখা যায় ৷

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত অসমৰ জিলাসমূহত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টো ভাষণৰ জৰিয়তে বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই উত্থাপন কৰা দেখা গৈছিল ৷ আনহাতে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন(এআইএমআইএম) ৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অসমত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিজেপিৰ এই দাবীক অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷

কেবল মিঞা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা বুলিয়েই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত গো-মাংস ভক্ষণৰ বিষয়টোক লৈও ৰাজনীতি কৰা দেখা গৈছিল ৷ তেওঁ বিশেষকৈ মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীক এই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় ৷

কুংকিৰ মাতৃয়ে গো-মাংস ভক্ষণ কৰা এখন পুৰণি ফটোক কেন্দ্ৰ কৰি এই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল ৷ এই ফটোখন কুংকিৰ মাতৃয়ে সামাজিক মাধ্যম ইনষ্টাগ্ৰামত বহুবছৰ পূৰ্বে পোষ্ট কৰিছিল ৷ সেইখন ফটো পুনৰ এবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগলৈ আনি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল, ‘‘ছোৱালীজনীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কেৱল গো-মাংস ভক্ষণ কৰাই নহয়, জনসাধাৰণকো দেখুৱায় ! গৰু আমাৰ মাতৃ ।’’

সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ডঃ গোহাঁয়ে কয়, ‘‘অসমৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী আৰু সক্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণৰ জৰিয়তে ঘৃণাক প্ৰশ্ৰয় দিছে । এই সম্প্ৰদায় 'মিঞা' নামেৰে পৰিচিত, যিটো এতিয়া অপমানজনক শব্দত পৰিণত হৈছে ।’’

নিজৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি ডঃ গোহাঁয়ে পুনৰ কয়, ‘‘তেওঁলোকে সকলোকে 'মিঞা' বুলি কয় আৰু কেতিয়াবা উপলব্ধি কৰে যে এয়া আইন অনুসৰি অপৰাধ । গতিকে তেওঁলোকে নিজকে শুধৰাই 'বাংলাদেশী মিঞা' বুলি কয়, কিন্তু এয়া খুব কমেইহে দেখা যায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকলোকে একেটা শ্ৰেণীতে সামৰি কথা কোৱাৰ অভ্যাস আছে, যেনে - ‘এইসকল সকলো মিঞা আৰু অসমীয়া মানুহৰ শত্ৰু’ ।’’

ডঃ শৰ্মাই মিঞা জাতিক বিভিন্ন ধৰণে কৰা হাৰাশাস্তি আৰু মুকলি ভাবুকি দিয়াক লৈও বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । ডঃ গোহাঁয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা সকলো ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি কৈছে । এই কথা কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে পৰিণামৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ ক’ব নোৱাৰে । এই মন্তব্যৰ ফলত পৰিণতি অতি ভয়ংকৰ হ’ব পাৰে আৰু ই সংবিধান বিৰোধী ।’’

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেন গোহাঁই আৰু অসমৰ একাংশ সংশ্লিষ্ট নাগৰিকে ‘ঘৃণামূলক ভাষণ’ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা বিচাৰি দাখিল কৰা কেইবাখনো আৱেদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জাননী জাৰি কৰে । এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ২১ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ে শৰ্মাক দিয়া জাননী সন্দৰ্ভত ডঃ গোহাঁয়ে কয়, ‘‘মই অন্ততঃ আশা কৰিছিলোঁ যে ২১ এপ্ৰিললৈকে সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখাৰ পিছত শুনানিৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক বাধা দিবলৈ কিবা এটা কোৱা হ'ব । তেনেধৰণৰ একো হোৱা নাছিল । ইয়ে মোক হতাশ কৰিছে । আশাকৰোঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এই বিষয়টোৰ অন্ত পৰিব ৷’’

লগতে পঢ়ক: পৱন খেড়াৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ অসম চৰকাৰ

