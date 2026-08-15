কি কাণ্ড ! প্ৰধান শিক্ষকে ফোন কৰি পতাকা তোলাৰ দায়িত্ব দিলে স্থানীয় লোকক

কি কাণ্ড ! প্ৰধান শিক্ষকে ফোন কৰি পতাকা তোলাৰ দায়িত্ব দিলে স্থানীয় লোকক
স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতো বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী অনুপস্থিত । উত্তোলনৰ পিছতেই খহি পৰিল ত্ৰিৰংগা ৷
Published : August 15, 2026 at 3:29 PM IST
মৰিগাঁও: শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো উলহ-মালহেৰে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । মৰিগাঁও জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও বিভিন্ন চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানত সগৌৰৱেৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল । কিন্ত মৰিগাঁও জিলাৰে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই ত্ৰিৰংগ পতাকাক চৰম অৱমাননা কৰা ঘটনা সংঘটিত হয় ।
জিলাখনৰ কপিলী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰভগীয়া বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বিদ্যালয়খনত পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই আচম্বিতে পতাকাখন অৰ্ধনমিত হৈ তললৈ নামি পৰে । চৰকাৰী নিয়ম আৰু নিয়মীয়াকৈ পালন কৰিবলগীয়া নিয়মাৱলীক ভৰিৰে মোহাৰি কৰা এই কাণ্ডই স্থানীয় ৰাইজক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰা মতে, স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতো বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল উপস্থিত নাছিল । দায়িত্বজ্ঞানহীন শিক্ষক সমাজৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে অৱশেষত স্থানীয় লোকে বাধ্য হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলগীয়া হয় । কিন্তু সঠিক তদাৰক আৰু চৰকাৰী নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ফলতে এইদৰে পতাকাখন তললৈ খহি পৰে ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজেও উপস্থিত নাথাকি স্থানীয় এজন ব্যক্তিক ফোনযোগে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰাৰ দায়িত্ব দিয়ে । উক্ত ব্যক্তিজনে অৱশ্যে নিয়ম অনুসৰি পতাকাখন উত্তোলন কৰি গুচি যায় । কিন্তু অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় যে, সঠিকভাৱে নাবান্ধাৰ বাবে উত্তোলনৰ অলপ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন মাটিত সৰি পৰে । এই দৃশ্যই স্থানীয় সচেতন মহলক স্তম্ভিত কৰি তোলে ।
তেনে এক স্পৰ্শকাতৰ মুহূৰ্তত সেই স্থানত উপস্থিত থকা এগৰাকী স্থানীয় সাংবাদিকে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰে । মানস নাথ নামৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে নিজে আগবাঢ়ি গৈ মাটিত সৰি পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন তুলি লয় আৰু পূৰ্ণ মৰ্যাদা তথা সন্মানেৰে পুনৰ উত্তোলন কৰে ৷
বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকসকলৰ এনে গুৰুতৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । শিক্ষা বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনক সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্ত চলাই দোষী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিবলৈ খোজোতে তেওঁ কয়, "এজনো অহা নাই । কোনোবাই যদি ছুটী লৈ আছে সেইটো মই নাজানোঁ । স্থানীয় এজনে পতাকা উত্তোলন কৰে । বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী কোনো নাই ।"