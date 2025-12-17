কামত সৰু-বৰ নাই, লাজ কিহৰ ! প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিছে দীপালী-অন্তৰীক্ষাহঁতে
কৰ্মক লৈ তেওঁলোকৰ নাই হীনমন্য়তা । জীৱন যুঁজৰ গতিপথ মসৃণ কৰাই একমাত্ৰ লক্ষ্য় ।
Published : December 17, 2025 at 1:34 PM IST
লখিমপুৰ: অধ্যয়ন-কৰ্মব্যস্ততাৰ সমানে নিয়োগৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ লাগে মনোবল । নিজৰ দক্ষতা বা পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লাগে কেৱল মনোবল । নাৰী বা পুৰুষ বুলি কোনো কথা নাই । মনোবলেৰে এগৰাকী নাৰীয়েও পুৰুষৰ সমানেই কাম কৰিব পাৰে । এয়া লখিমপুৰৰ কেইগৰাকীমান সাহসী যুৱতীৰ কথা । তেওঁলোকে বহুমূলীয়া সময়খিনি অবাবতে নষ্ট কৰিব নোখোজে । কামত কোনো লাজ নকৰাকৈয়ে আন দহগৰাকীৰ দৰে আগুৱাই যাব খোজে ।
অন্তৰীক্ষা, দীপালীৰ লগতে আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কৰ্মৰে দেখুৱাইছে আদৰ্শ । তেওঁলোকে কাম কৰে এটা তেল ডিপ'ত । ডিপ'ত কাম কৰি নিজৰ ঘৰখনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । সমানে কৰি গৈছে অধ্যয়নো । তাৰ লগতে চৰকাৰী নিয়োগৰ প্ৰস্তুতিও চলাই আছে এই যুৱতী কেইগৰাকীয়ে । এই কৰ্মব্যস্ত জীৱনটোক লৈ তেওঁলোক এতিয়া সুখী । আনন্দ মনে কাম কৰি নিজৰ মাক-দেউতাকক সহায় কৰিবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰে তেওঁলোকে ।
লখিমপুৰৰ বাইপাছত থকা ডনি এইচ পি নামৰ ডিপ'টোত এই যুৱতীকেইগৰাকী কৰ্মৰত । গ্ৰাহকৰ লগত তিতা- মিঠা অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকৰ । মিঠাখিনিক আকোঁৱালি লৈ তিতাখিনিক হাঁহি হাঁহি পাহৰি গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই আছে অন্তৰীক্ষা, দীপালীহতে । দিনটো কাম কৰাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোক ভাগৰি নপৰে ।
গ্ৰাহকৰ প্ৰশংসাই যোগায় উৎসাহ :
গ্ৰাহকৰ প্ৰশংসাই উৎসাহিত কৰে তেওঁলোকক । যুৱতী হৈ ডিপ'ত কাম কৰাৰ গৌৰৱেৰে গৌৰৱাম্বিত বি এ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্রী অন্তৰীক্ষা শইকীয়াই নিজৰ অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰি কয়, "মা-দেউতা আইতা, ভাইটিসহ আমাৰ পৰিয়াল । সাধাৰণতে ছোৱালীয়ে নকৰা কামটো মই কৰিছো । কামটো কৰি খুব ভাল লাগিছে । সফলতা পাইছো । ঘৰখন চলোৱাত মই সহায় কৰিব পাৰিছো । মা-দেউতাই যিখিনি কৰিবগৈ নোৱাৰে সেইখিনি মোৰ পইচাৰে কৰিছো । ডিপ'ত কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ মই ঘৰতো সহায় কৰিব পাৰিছো । কামৰ সমানে অধ্যয়ন আৰু চৰকাৰী কামত নিয়োগৰ প্ৰস্তুতিও কৰি আছো ।"
পাহৰি যায় তিক্ত অভিজ্ঞতা :
চৰকাৰী সংস্থাপন নোহোৱা পৰ্যন্ত এই কামটোকে নিষ্ঠাৰে কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰি অন্তৰীক্ষাই কয়, "কামটোত লাভ কৰা মিঠা অভিজ্ঞতাখিনিয়ে আগুৱাই যোৱাত উৎসাহিত কৰিছে । তিতাখিনিক হাঁহি হাঁহি উৰুৱাই দি নিজৰ লক্ষ্যৰ দিশত আগুৱাই গৈ আছো ।" তেওঁ আৰু কয়, "ছোৱালীয়ে কৰিব নোৱৰা বুলি একো নাই । কেৱল দৃঢ় মনোবল লাগে । যিসকল ছোৱালীয়ে ঘৰত এনেই বহি আছে তেওঁলোকো ওলাই আহিব লাগে । চৰকাৰী নহ'লেও বেচৰকাৰী ডিপ', ডিলাৰ আদিত নিযুক্ত হৈ সকলো স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে । তাৰ বাবে সাহসেই মূল কথা ।"
চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবেও কৰিব চেষ্টা :
ডিপ'টোত নিয়োজিত দীপালী শইকীয়াই কয়, "ঘৰত এনেই থকাতকৈ এই কামটো কৰি ভাল লাগিছে । মই কামটো কৰাৰ বাবে আমাৰ ঘৰখনৰ সহায় হৈছে ।" উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ আৰু মাক-দাদাকৰ লগতে বৌয়েকসহ নিজৰ পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবলৈ পাই অতিকে সুখী দীপালীয়ে কয়, "এই কামটোৰ সমানে চৰকাৰী চাকৰিত নিয়োগৰ চেষ্টাও চলাই আছো । যেতিয়ালৈকে তেনে সুবিধা নহয় তেতিয়ালৈকে এই কামটোকে কৰি যাম । সামান্য কষ্ট হ'লেও কামটো কৰি ভাল লাগিছে । বিশেষকৈ মোৰ উপাৰ্জনেৰে ঘৰখনক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ।"
তেওঁ আৰু কয়,"ঘৰত এনেই থকা যুৱতীসকলো ওলাই আহিব লাগে । ওলাই আহি এনে কিবা এটা কৰিলে ইনকামো হয় । আনহাতে মাক-দেউতাকৰ সমস্যা থাকিলে তাতো সহায়ক হয় ।" নিজৰ অনুভৱ এনেদৰে প্ৰকাশ কৰে দীপালীয়ে ।
পৰিয়ালক সহায় কৰি অনাবিল আনন্দ :
ডিপ'টোত নিয়োজিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "পৰালৈকে ইয়াতেই কাম কৰি যাম । সমানে চাকৰিৰো সন্ধান কৰিম । কামটো কৰি ভাল লাগিছে । কাৰণ মই ঘৰত সহায় কৰিব পাৰিছো ।" মাক-দেউতাক আৰু এজন ককায়েকসহ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল । পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব পাৰি অনাবিল আনন্দ লাভ কৰিছে তেওঁ । "কামটোত বিশেষ একো কষ্ট নাই । আমি আনন্দৰে সদায় কাম কৰি গৈছো । বহুত ভাল লাগিছে । ঘৰত এনেই বহি থকাতকৈ যিয়ে যেনেকৈ পাৰে নিযুক্ত হ'ব লাগে । নিজক ব্যস্ত কৰি ৰখাৰ লগতে পৰিয়ালৰো সহায়ক হয় ।" তেওঁ কয় ৷
এনেদৰে নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে কষ্ট সহিষ্ণু, সাহসী যুৱতী কেইগৰাকীয়ে । তেওঁলোকৰ দুচকুত এতিয়া আনন্দৰ জিলমিল । এই আনন্দই ঘৰখনক সহায় কৰে । এই আনন্দ এগৰাকী যুৱতী হৈও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনৰ বাবে আদৰ্শ হোৱাৰ । এইদৰে দুচকুত এক সোণালী সম্ভাৱনা লৈ প্ৰাত্যাহিক কৰ্মত ব্ৰতী এইসকল যুৱতী । সমাজৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক বীৰাংগনা স্বৰূপ ।