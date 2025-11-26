ETV Bharat / state

চকু সেমেকি উঠা এক দৃশ্য ! পেটত আঘাত লৈয়ে আৰ্তনাদ বন্য়হস্তীৰ

এটা অমাত জীৱৰ কৰুণ দৃশ্য় দেখি কান্দি উঠিছে গেন্ধালি বেবেজীয়াবাসীয়ে । বন বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷

wild elephant is roaming in Nagaon after being injured
গেন্ধালি বেবেজীয়াত অসুস্থ বন্য়হস্তীৰ চিৎকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 26, 2025 at 9:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : এটা অসুস্থ বন্য়হস্তীয়ে এখন বিশাল পথাৰত আৰ্তনাদ কৰি অকলশৰে ঘূৰি ফুৰিছে । প্ৰায় এপষেক ধৰি এই হাতীটোৱে ভালদৰে খোৱা নাই খাদ্য় । স্থানীয় ৰাইজে হাতীটোৰ আৰ্তনাদ শুনিও ওচৰলৈ যাব পৰা নাই । কাৰণ হাতীটোৰ পেটত আছে আঘাতৰ চিন । এই দৃশ্য়টো দেখিলে আপোনাৰো দুচকু সেমেকি উঠিব ।

ঘটনাটো নগাঁও জিলাৰ গেন্ধালি বেবেজীয়াৰ । নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ সমীপৰ গেন্ধালি অঞ্চলত এটা হৃদয়বিদাৰক দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈছে স্থানীয় ৰাইজ । পেটত গভীৰ আঘাত লৈ এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক বন্যহস্তী জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ অকলশৰে ঘূৰি ফুৰিছে । হাতীটোৱে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি ম্ৰিয়মান স্থানীয় লোক ।

গেন্ধালি বেবেজীয়াৰ পথাৰত অসুস্থ বন্য়হস্তী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, হাতীটোৰ পেটৰ বাওঁফালৰ তলৰ অংশত গভীৰ আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে । অসুস্থতাৰ বাবে হাতীটোৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । কেইবাদিন ধৰি খাদ্য় নোখোৱা বাবে ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ পৰাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । গেন্ধালি পথাৰ আৰু চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে এই অসুস্থ হাতীটোৱে কষ্টেৰে খোজ কাঢ়ি ফুৰা দৃশ্যই স্থানীয় ৰাইজৰ মনত গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত ৰাইজ :

বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বিগত কেইবাদিন ধৰি বন্যহস্তীৰ এটা জাকে মুক্ত বিচৰণ কৰাত স্থানীয় লোক আতংকিত হৈ পৰিছে । বিগত প্ৰায় পোন্ধৰ দিন ধৰিয়েই আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে পথাৰত অকলশৰীয়াকৈ কোনোমতে খোজকঢ়া প্ৰত্যক্ষ কৰি হাতীটোৰ জৰুৰী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছে স্থানীয় লোকে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, “আজি প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমানৰ পৰাই জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা হাতীয়ে আমাৰ পথাৰত বিচৰণ কৰি আছে । আতংকৰ মাজত হাতীটোৰ কাষ চাপিব পৰা নাই যদিও হাতীটোৰ পেটত আঘাতৰ চিন দেখা পোৱা গৈছে । আনকি হাতীটোৱে ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰাও নাই ।"

wild elephant is roaming in Gendhali area after being injured
গেন্ধালি বেবেজীয়াৰ পথাৰত অসুস্থ বন্য়হস্তী (ETV Bharat Assam)

উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে আহ্বান :

হাতীটোৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে বন বিভাগক দাবী জনাই এই লোকজনে কয়,"এই পৰ্যন্ত বন বিভাগৰ লোকে অসুস্থ হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । অতি শীঘ্ৰে চিকিৎসা নকৰিলে মৃত্যুমুখৰ পৰা হাতীটোক বচোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰিব ।” অসুস্থ হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোকে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত শালনা আঞ্চলিক বন বিষয়া বিভূতি মজুমদাৰৰ সৈতে টেলিফোনযোগে যোগাযোগ কৰাত বিষয়াগৰাকীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, “এই সন্দৰ্ভত আমি কালি অৰ্থাৎ সোমবাৰে অৱগত হৈছো । যিহেতু এটা জাকৰ সৈতে থকা বনৰীয়া হাতী এনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাও আছে । আমি ইতিমধ্যে হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ চিকিৎসকৰ দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছো । কাইলৈ অৰ্থাৎ বুধবাৰে চিকিৎসকৰ এটা দল উপস্থিত হৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । হাতীটো কিদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই ।”

লগতে পঢ়ক:মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা বন্যহস্তী পোৱালিৰ আৰ্তনাদ

ভৰিত আঘাত লৈ ফুৰা লালিৰ আৰ্তনাদে কন্দুৱাইছে বীৰকুচিবাসীক

TAGGED:

NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
WILD ELEPHANT
KAZIRANGA
WILD ELEPHANT INJURED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.