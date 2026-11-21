বনতাৰাত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে ৰাজা, সামাজিক মাধ্যমত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
ইমান সৰু আৰু অসুস্থ হাতী পোৱালিৰ বাবে ২৫০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক পথ যাত্ৰা অসম্ভৱ আছিল ৷ কিন্তুব বনতাৰাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অনন্ত আম্বানীয়ে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলিছিল ৷
Published : November 21, 2026 at 8:25 AM IST
হায়দৰাবাদ : জন্মৰে পৰা জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দিয়া লখিমপুৰৰ পহুমাৰাৰ ৰাজাক শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে গুজৰাটৰ বনতাৰালৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় । লখিমপুৰৰ পহুমৰা নিবাসী ভূৱন পেগুৰ আছিল এই হাতী পোৱালীটো । ভূৱন পেগুৰ অনুৰোধৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপত হাতী পোৱালিটোক বিশেষ চিকিৎসাৰ বাবে বিমানেৰে বনতাৰালৈ লৈ যোৱা হয় ৷
ভাৰতত এয়া তৃতীয় এনে এয়াৰলিফ্ট ৷ ইমান সৰু আৰু অসুস্থ হাতী পোৱালিৰ বাবে ২৫০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক পথ যাত্ৰা অসম্ভৱ আছিল ৷ কিন্তুব বনতাৰাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অনন্ত আম্বানীয়ে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলিছিল ৷ ৰাজাই যিমান পাৰি সোনকালে আৰু নিৰাপদে বিশেষ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে তেওঁ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
Born on 2nd October, Raja was rejected by his mother and missed out on colostrum, the first milk that builds immunity. That left him extremely vulnerable. At the request of his owner, Shri Bholanath Pegu, I reached out to Vantara. They stepped in and airlifted Raja to their rehabilitation centre in Jamnagar this morning for specialised care, and he is responding well. Well done, Shri Anant Ambani and Team Vantara, for this generous gesture. 🙏 We pray for Raja's swift recovery.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 20, 2026
২০২৬ চনৰ ২ অক্টোবৰত গোগামুখত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজাৰ ৷ ভূৱন পেগুৰ পোহনীয়া ১৪ বছৰীয়া লক্ষীমতীয়ে ৰাজাক জন্ম দিয়ে । কিন্তু বয়স কম হোৱাৰ বাবে লক্ষীমতীয়ে ৰাজাৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিচাৰ্য ল’ব পৰা নাছিল ৷ ৰাজাৰ জন্মৰ প্ৰথম দিনাই লক্ষীমতীৰ গচকত ৰাজাৰ সোঁফালৰ উৰুৰ ডাঙৰ হাড়ডাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায় ৷
লখিমপুৰৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ প্ৰশান্ত তব্ৰু আৰু ডাঃ মানৱ শৰ্মাই হাতী পোৱালিটো পৰীক্ষা কৰে ৷ এক্স-ৰে আৰু অন্যান্য চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ পিছত তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিলে যে ৰাজাৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু তেওঁক অসমত উপলব্ধ নোহোৱা উন্নত চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰয়োজন ৷
বনতাৰাৰ চিকিৎসকৰ দলে অসমত ৰাজাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে
গুজৰাটৰ বনতাৰাৰ পৰা এটা চিকিৎসকৰ দল কেইদিনমানৰ আগতে তেজপুৰলৈ আহিছিল । ভূৱন পেগুৱে সেই চিকিৎসকৰ দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । চিকিৎসকৰ দলটো আহি ৰাজাৰ চিকিৎসা কৰে যদিও বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে পোৱালীটো সুস্থ হৈ উঠা নাছিল । অৱশেষত তেওঁলোকে পোৱালীটো বনতাৰালৈ নি চিকিৎসা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
সেই অনুসৰি ভূৱন পেগুৱে বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । হাতী পোৱালিটোৰ মালিক ভোলানাথ পেগুৰ অনুৰোধত মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই বনতাৰাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে আৰু তাৰ পাছত হাতী পোৱালিটোক জামনগৰলৈ বিমানেৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷
বৃহস্পতিৰবাৰে অসুস্থ ৰাজা এম্বুলেঞ্চযোগে গুৱাহাটীলৈ নিয়া হয় আৰু শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ কাৰ্গো বিমানেৰে গুজৰাটৰ জামনগৰৰ অন্তৰ্গত বনতাৰাত থকা প্ৰাণী আশ্ৰয় আৰু চিকিৎসা কেন্দ্র লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
চিকিৎসা প্ৰত্যাহ্বান আৰু চিকিৎসা
বনতাৰাৰ পশু চিকিৎসকৰ মতে ৰাজাৰ ভঙা হাড় প্লাষ্টাৰ কৰা কৰাৰ পাছত লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে ৷ কিন্তু চিকিৎসা দলটোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ হাতী পোৱালিটোৱে কলষ্ট্ৰম (মাতৃৰ প্ৰথম গাখীৰ) লাভ কৰা নাই, যিয়ে নৱজাতকক প্ৰয়োজনীয় এণ্টিব’ডি প্ৰদান কৰে ৷
কলষ্ট্ৰামৰ অভাৱত ৰাজাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰিছে ৷ ইয়াৰ ফলত তেওঁ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি অতিশয় সহজলভ্য হৈ পৰে আৰু তেওঁ সঘনাই ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হয়, যিবোৰ মানক এণ্টিবায়টিকৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কঠিন ৷
ৰাজাক সুস্থ হোৱাত সহায় কৰিবলৈ বনতাৰাই তেওঁক অতি পৰিষ্কাৰ, আই চি ইউৰ দৰে পৰিৱেশত ৰাখিছে যাতে তেওঁৰ গৌণ সংক্ৰমণ নহয় ৷ বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁক গাখীৰৰ বিকল্প, বিশেষ পুষ্টি আৰু বিশেষ যতনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে, যাতে পোৱালিটোৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ক্ৰমান্বয়ে গঢ়ি তুলিব পাৰে ৷ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ৰাজাই বৰ্তমান ভালদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি দিছে ৷
মালিক ভোলানাথ পেগুৰ পৰিয়ালটোও জামনগৰ কেন্দ্ৰত থাকি ৰাজাৰ দৈনন্দিন যতনত সহায় কৰিছে ৷ ৰাজাক সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি শীঘ্ৰে অসমলৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ লক্ষ্যৰে পশু চিকিৎসকৰ এটা দলে দিনে-নিশাই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই অনন্ত আম্বানী আৰু বনতাৰাৰ দলটোক তেওঁলোকৰ তৎকালীন আৰু মানৱীয় সঁহাৰিৰ লগতে বিশ্বমানৰ পশু চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ লগতে ৰাজাৰ পূৰ্ণ আৰোগ্য কামনা কৰে ৷