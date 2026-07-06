কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত শোণিতপুৰত কৃষকৰ মাজত তিলৰ বীজ বিতৰণ
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান - তৈল বীজৰ অধীনত এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷
Published : July 6, 2026 at 9:41 PM IST
তেজপুৰ: অসমৰ কৃষিখণ্ডক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে ভোজ্য তেলৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰে কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে শোণিতপুৰ জিলাত এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু বিজেপি জিলা কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত বালিপাৰা কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বোকাগাঁৱত আনুষ্ঠানিকভাৱে বীজ বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান - তৈল বীজ(NMEO-OS) ৰ অধীনত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত অগ্ৰণী কৃষক গোট কলিয়াভোমোৰা কৃষক উৎপাদক কোম্পানীক ৫০ হেক্টৰ কৃষিভূমি সামৰি ল'ব পৰাকৈ মুঠ দুই কুইণ্টল উন্নত মানৰ তিলৰ বীজ প্ৰদান কৰা হয় ।
বালিপাৰাৰ বোকাগাঁৱত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত বিজেপি কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি পংকজ বৰবৰা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । বৰবৰাৰ উপস্থিতিত অঞ্চলটোৰ ১৫ গৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষকক এই উন্নত জাতৰ তিলৰ বীজসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হয় । এই প্ৰচেষ্টাই স্থানীয় কৃষকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কৃষকসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ উক্ত অনুষ্ঠানত বিজেপি কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সদস্য অনুৰাগ ৰাজখোৱা, ৰাজ্যিক সদস্য হৰদ্বীপ চৌধুৰী, শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি কৃষক মৰ্চাৰ সভাপতি ৰোহিনী কান্ত শৰ্মা আৰু শোণিতপুৰৰ জিলা কৃষি বিষয়া প্ৰদীপ তালুকদাৰ, কৃষি উন্নয়ন বিষয়া প্ৰিয়ংকা বৈৰাগী, কংকনা নাথ, জিলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ বিতোপন শইকীয়াকে প্ৰমুখ্যে কৰি সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়ক আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিজেপি কৃষক মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি পংকজ বৰবৰাই প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃত কৃষকে যাতে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুযোগ লাভ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে কৃষি বিভাগৰ সৈতে সদায় যোগাযোগত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় । ধান খেতিৰ উপৰিও উদ্যান শস্য খেতিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কৃষিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাচি ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই বৰাই কয় ‘‘কৃষক পঞ্জীয়ন প্ৰতিজন কৃষকৰ অধিকাৰ ৷ গতিকে শীঘ্রেই কৃষক পঞ্জীয়ন কৰাই লওক অন্যথা কৃষি বিভাগৰ সকলো সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব ৷’’
আনহাতে, জিলা কৃষি বিষয়া প্ৰদীপ তালুকদাৰে আঁচনিখনৰ কাৰিকৰী দিশ আৰু লাভজনক তৈলবীজ উৎপাদনৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কৃষকসকলক বিষদভাৱে অৱগত কৰে ৷ লগতে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, পিএম কিষাণ, ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান - তৈলপাম ইত্যাদি আঁচনিৰ বিষয়ে কৃষকসকলক বিশদভাৱে বাখ্যা আগবঢ়ায় ৷ ইয়াৰোপৰি যিসকল কৃষকে এতিয়াও কৃষক পঞ্জীয়ন কৰা নাই, তেখেতসকলক অতি শীঘ্রেই কৃষক পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলৰ কৰ্মস্থলীৰ চাপ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যক লৈ গৱেষণা