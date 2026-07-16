২০২৮ ত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব দেশৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলং
দলংখনৰ দৈৰ্ঘ হ’ব ১৯.২৮২ কিলোমিটাৰ । দলংখনৰ নিৰ্মাণ ব্যয় হিচাপে ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰায় ৪৯৯৭.০৪ কোটি টকা ৷
Published : July 16, 2026 at 1:54 PM IST
ধুবুৰী: অসমৰ ধুবুৰী জিলাত নিৰ্মাণ হৈ আছে নদীৰ ওপৰত থকা দেশৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম দলংখন ৷ ধুবুৰী-ফুলবাৰী সংযোগী এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে ৷ অহা ২০২৮ বৰ্ষৰ ভিতৰত এই দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে ৷ অসম আৰু মেঘালয়ক সংযোগ কৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলং ৷
দেশৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম নিৰ্মীয়মান এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ হ’ব ১৯.২৮২ কিলোমিটাৰ । বৰলুইতৰ ওপৰেৰে নামনি অসমৰ ধুবুৰী আৰু চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ফুলবাৰী সংযোগী নিৰ্মীয়মান এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ২০২৮ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে ।
ইতিমধ্যে বাজেট ভাষণতো এই কথা সদৰী কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৷ বৰ্তমানলৈকে দলংখনৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ কাম সম্পন্ন হৈছে । দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দায়িত্ব লাভ কৰা এল এণ্ড টি (লাৰছেন এণ্ড টুব্ৰ') কোম্পানীয়ে প্ৰায় ৩ শতাধিক স্থায়ী কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ লগতে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২ সহস্ৰাধিক শ্ৰমিক নিয়োজিত কৰি দিনে-ৰাতিয়ে চলাই গৈছে দলংখনৰ কাম ।
১৯.২৮২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই নদী দলংখনৰ নিৰ্মাণ ব্যয় হিচাপে ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰায় ৪৯৯৭.০৪ কোটি টকা । ২০১৯ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বহা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ধুবুৰী-ফুলবাৰী সংযোগী এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত মাথোঁ দুবছৰৰ ভিতৰতেই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি অধিগ্ৰহণকে ধৰি অত্যাধুনিক থ্ৰী জি জৰীপৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল ।
২০২১ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিছিল বহু প্ৰত্যাশিত এই ধুবুৰী–ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণৰ কাম । কেৱল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, এই দলংখনে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশলৈ এক সূদুৰ প্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনতো এই দলংখনে নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত । এই দলংখনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাণিজ্যিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এগৰাকী স্থানীয় সমাজকৰ্মীয়ে দলংখনৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতক কয়, ‘‘ধুবুৰী-ফুলবাৰী যিখন দলং হ’ব, এইখন কেৱল এখন দলং নহয়, ই আমাৰ অঞ্চলটোৰ জনগাঁথনি, অৰ্থনীতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিব ৷ ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰীলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা, বৰ্তমান আগিয়া হৈ ঘূৰি যাব লাগে ৷ নদীয়েদি যাবলৈও কেতিয়াবা সমস্যা হয় ৷ কিন্তু দলংখন হোৱাৰ লগে লগে যাতায়াতৰ সমস্যা লাঘৱ হ’ব ৷ এই দলংখন যিহেতু ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত স্থাপন কৰা হৈছে, গতিকে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সুবিধা হ’ব ৷’’
দলংখন নিৰ্মাণ কৰা এল এণ্ড টি কোম্পানীৰ এগৰাকী কৰ্মীয়ে কয়, ‘‘এই দলংখন নদীৰ ওপৰত থকা ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম দলং হ’ব ৷ আমি এই দলংখন নিৰ্মাণৰ সময়ত কেতবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কামবোৰ আগবঢ়াৰ লগে লগে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ ৷ উত্তৰ-পূবৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰকল্পৰ অংশ হ’বলৈ পায় ভাল লাগিছে ৷’’
লগতে পঢ়ক: প্ৰত্যক্ষ নগদ ধন হস্তান্তৰ আঁচনিয়ে অসমৰ দাৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা