কাজিৰঙাত ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ-টেগযুক্ত গংগা ছফ্টশ্বেল কাছ মুকলি
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই ঐতিহাসিক সাফল্যৰ কথা উল্লেখ কৰি এটা পোষ্ট দিছে ।
Published : May 15, 2026 at 7:42 PM IST
কাজিৰঙা: বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে পুনৰ এবাৰ দেশজুৰি এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । বিপন্ন প্ৰজাতি দিৱস উপলক্ষে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ-টেগযুক্ত গংগা ছফ্টশ্বেল কাছ (Ganges Softshell Turtle) সফলভাৱে মুকলি কৰা হয় ।
এই বিশেষ পদক্ষেপে দেশৰ সতেজ পানীৰ বিপন্ন কাছ সংৰক্ষণ অভিযানত এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে । এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে শুকুৰবাৰে এই কথা ব্যক্ত কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ডঃ সোণালী ঘোষে ৷
A first for India at Kaziranga!
Marking #EndangeredSpeciesDay, the country’s 1st satellite-tagged Ganges softshell turtle was released in @kaziranga_, a major step for wildlife conservation.
বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰা মতে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই ঐতিহাসিক সাফল্যৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, “কাজিৰঙাত ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৷ বিপন্ন প্ৰজাতি দিৱসক উল্লেখযোগ্য কৰি দেশৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ-টেগযুক্ত গংগা ছফ্টশ্বেল কাছ কাজিৰঙাত মুকলি কৰা হৈছে । বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ই এক বৃহৎ পদক্ষেপ । অসমৰ বাবে এক গৌৰৱময় মূহূৰ্ত ৷ বনাঞ্চলৰ প্ৰতিটো প্ৰজাতিক সুৰক্ষা দিয়াৰ এই ধাৰা অব্যাহত থাকিব ।”
বিজ্ঞপ্তিটোত লগতে উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সতেজ পানীৰ কাছ সংৰক্ষণ অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত অসমত বৰ্তমান ২১ বিধ কাছৰ প্ৰজাতি পোৱা যায়, যি এছিয়াৰ ভিতৰতে কাছৰ বৈচিত্ৰ্যৰ এক অন্যতম ভঁৰাল ৷ বিশেষকৈ ভাৰতত পোৱা আঠবিধ ছফ্টশ্বেল কাছৰ ভিতৰত পাঁচবিধৰ উপস্থিতি কেৱল কাজিৰঙাতেই লিপিবদ্ধ হৈছে ।
গংগা ছফ্টশ্বেল কাছ বা (Nilssonia gangetica) বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন অনুসৰি সূচী–১ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰজাতি । আইইউচিএন ৰেড লিষ্টত 'বিপন্ন' (Endangered) হিচাপে চিহ্নিত এই কাছৰ মূৰৰ ওপৰত কাঁড়ৰ আকৃতিৰ বিশেষ চিন থাকে । বৃহৎ নদী, জলাশয়, বিল আদিত বাস কৰা এই প্ৰজাতিৰ কাছই মৃত আৰু পচি যোৱা জীৱদেহ ভক্ষণ কৰি নদীৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ভাৰতীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা এই কাছক উপগ্ৰহ-টেগ কৰা প্ৰকল্পটি ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান (Wildlife Institute of India)ৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী অভিজিত দাসৰ নেতৃত্বত এটা দলে ৰূপায়ণ কৰে ৷ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী দাসে কয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অৱবাহিকাত ছফ্টশ্বেল কাছৰ ঋতুভিত্তিক বিচৰণ, আবাসস্থলী, কণী পৰা, প্ৰজনন আদিৰ বিষয়ে বুজি পোৱা আৰু সক্ৰিয়তাৰে পৰিচালনা কৰাত সহায়ক হ’ব ৷
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু অসম বন বিভাগৰ সহযোগত সম্পন্ন হোৱা এই প্ৰকল্পত আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে নেচনেল জিঅ’গ্ৰাফিক ছ’চাইটীয়ে । বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰে যে পশু চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত এটি সুস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক কাছ ধৰি ট্ৰেন্সমিটাৰ সংযোগ কৰা হয় । পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰপাৰৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত কাছটোক পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হয় ।