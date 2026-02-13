১৪ বছৰ বয়সতে হাতী ধৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মাউত পদ্মশ্ৰী পাৰ্বতী বৰুৱাৰ কথাৰে...

১৪ বছৰ বয়সতে হাতী ধৰা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মাউত পদ্মশ্ৰী পাৰ্বতী বৰুৱাৰ কথাৰে...
গৌৰীপুৰৰ গৌৰৱ কুইন অৱ দ্য এলিফেণ্টছ পদ্মশ্ৰী পাৰ্বতী বৰুৱাৰ সৈতে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ৷
Published : February 13, 2026 at 9:51 AM IST
ধুবুৰী : হাতী চিকাৰ বা হাতী ধৰি আনি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কামৰ সৈতে জড়িত থকা এগৰাকী অসমীয়া নাৰী । সমগ্ৰ বিশ্বত “কুইন অৱ দ্য এলিফেণ্টছ” ৰূপে পৰিচিত তেওঁ । আমি উল্লেখ কৰা এইগৰাকী অসমীয়া নাৰী হৈছে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত পাৰ্বতী বৰুৱা ৷
সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ দৰবাৰতে সুনাম অৰ্জন কৰা প্ৰখ্যাত মহিলা হস্তী বিশেষজ্ঞ তথা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মাউত পদ্মশ্ৰী পাৰ্বতী বৰুৱাই বৰ্তমানলৈকে ৪০০ত কৈও অধিক হাতীক প্ৰশিক্ষণ দিছে ৷ এছিয়া নাইবা সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত তেৱেঁই হৈছে একমাত্ৰ মহিলা, যিয়ে ‘মেলা চিকাৰ’ পদ্ধতিৰ সহায়ত হাতী ধৰি আহিছে ।
বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতিটোও তেওঁৰ আছে বহু মৰম ৷ কোনো জীৱৰে কষ্ট চাই থাকিব নোৱৰা পাৰ্বতী বৰুৱাই মাত্ৰ ১৪ বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰথম হাতী ধৰিছিল ৷ গাত আছিল ডেকা তেজ, মনত অদম্য সাহস ৷ যাৰ ফলত তেওঁ অভিজ্ঞ লোকৰ দৰেই সেই ১৪ বছৰ বয়সতে ধৰিছিল জীৱনৰ প্ৰথমটো হাতী ৷
- পাৰ্বতী বৰুৱাৰ কথাৰে...
ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা পাৰ্বতী বৰুৱা বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা ৷ প্ৰখ্যাত মহিলা হস্তী বিশেষজ্ঞ পাৰ্বতী বৰুৱাৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈ যায় অতীতৰ সেই মধুৰ স্মৃতি ৷ বৰুৱাই কয়, ‘‘নিজৰ ঠাই, জন্মভূমি গৌৰীপুৰত আহি, থাকি মই খুবেই ভালপাওঁ ৷ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছো এই গৌৰীপুৰতে ।’’ গৌৰীপুৰতে আৰম্ভ হৈছিল পাৰ্বতী বৰুৱাৰ স্কুলীয়া জীৱন ।
হাতী চিকাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘মই সৰুৰ পৰাই হাতীৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলো । গৌৰীপুৰ জমিদাৰৰ অধীনত কেবাটাও হাতী আছিল । মোৰ পিতৃ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল মোৰ গুৰু ৷ বনৰীয়া হাতী ধৰাকে আদি কৰি হাতী সম্পৰ্কীয় সকলো জ্ঞান মই দেউতাৰ পৰাই শিকিছিলো ।’’ তদুপৰি গৌৰীপুৰ জমিদাৰৰ অধীনত থকা ফান্দী(মাউত)সকলৰ পৰাও তেওঁ হাতী সম্পৰ্কীয় বহু নজনা কথা জানিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।
১৪ বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰথম হাতী ধৰাৰ কথা ৰোমন্থন কৰি কয়, ‘‘কচুগাঁও বনাঞ্চলত মই প্ৰথম বনৰীয়া হাতী ধৰিছিলো । হাতী ধৰাটো মোৰ পেচা নাছিল, কিন্তু হাতী ধৰিবলৈ যি কলা আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ বাবেই মই হাতী ধৰাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ পৰিছিলো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘হাতী ধৰিবলৈ পঢ়া-শুনাৰ দৰকাৰ নাই ৷ মই নিজে বনাঞ্চলত ঘূৰি-ফুৰি ১৪ টাকৈ বনৰীয়া হাতী ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো ।’’ গৌৰীপুৰৰ ছোৱালী হাইস্কুলত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা পাৰ্বতী বৰুৱাই এবাৰ বনাঞ্চলৰ পৰা হাতী ধৰাৰ পিচতহে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিছিল বুলি কৈ অতীতৰ কথা ৰোমন্থন কৰে ৷
আগতে যেতিয়া ট্ৰেংককুইলেইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাছিল, তেতিয়া গোকুল কাঁইট(লোৰে নিৰ্মাণ কৰা এক প্ৰকাৰ ফান্দ, কাঁইট)ৰে বনৰীয়া হাতীক ধৰা হৈছিল বুলি কয় পাৰ্বতী বৰুৱাই ৷ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘হাতীৰ বেমাৰ হ'লে বা অসুস্থ হৈ পৰা হাতীৰ চিকিৎসা মই নিজে কৰো । হাতীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মই মাউতৰ হাতত সকলোখিনি এৰি নিদিও । হাতীৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ হ'লে মই নিজে কৰো ।’’
হাতীৰ প্ৰশিক্ষণ, হাতীৰ চিকিৎসা এইবোৰৰ কামতে ব্যস্ত থকা পাৰ্বতী বৰুৱাই মাউতে কি কৰিব লাগে বা নালাগে সেই দিশবোৰো নিজেই তেওঁ চোৱা-চিতা কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ ভগ্নী পাৰ্বতী বৰুৱাই কয়, ‘‘গান আৰু সংগীত গৌৰীপুৰ ৰাজপৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰে তেজত আছে । গৌৰীপুৰ হৈছে ৰত্ন গৰ্ভা । প্ৰতিমা বাইদেউ সংগীতকলৈ ব্যস্ত আছিল; তেওঁ জন অৰণ্যৰ মানুহ আছিল । আনহাতে মোৰ কাম অৰণ্যত ৷’’
পাৰ্বতী বৰুৱাই হাতী চিকাৰৰ শৈলীবোৰ তেওঁৰ পিতৃ তথা গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰাই শিকিছিল । পিতৃয়ে আছিল তেওঁৰ গুৰু ৷ এতিয়াও হাতীৰ লগতে থাকিব বিচৰা পাৰ্বতী বৰুৱাই কয়, ‘‘হাতীৰ মনৰ কথা, হাতীৰ গতি-বিধি সকলোখিনিয়ে মই বুজি পাওঁ । তাৰ বাবেই হয়তো হাতীক বশ কৰিবলৈ মোৰ বিশেষ অসুবিধা নহয় ।’’
হাতী-মানুহৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পাৰ্বতী বৰুৱাই কয়, ‘‘আমাৰ হাতী আছিল আৰু হাতী এতিয়াও আছে । হাতীৰ বাসস্থানসমূহত মানুহে অবৈধভাৱে দখল কৰিছে । এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে মানুহেই দায়ী ৷’’
‘‘এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে জীৱকূল অৰ্থাৎ বন আৰু বন্যপ্ৰাণী নাথাকিলে সংসাৰত মানুহো নাথাকিব । সেইকাৰণে সংসাৰত হাতীও থাকিব লাগিব আৰু মানুহকো থাকিব লাগিব ।’’
- পাৰ্বতী বৰুৱাৰ জীৱনৰ কিছু নজনা কথা...
লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ ভগ্নী তথা সমগ্ৰ বিশ্বতে “কুইন অৱ দ্য এলিফেণ্টছ” ৰূপে পৰিচিত পাৰ্বতী বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল ১৯৫৪ চনত গৌৰিপুৰত ৷ গৌৰীপুৰৰ ৰজা (জমিদাৰ) প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কন্যা পাৰ্বতী বৰুৱাই ৰাজ-হাউলিৰ বিলাস-বৈভৱৰ মাজত থাকি ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । গৌৰীপুৰ ছোৱালী স্কুলৰ পৰা বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত কৰি তেওঁ গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ।
১৯৬৭ চনৰ কোনোবা এটা দিনত মাত্ৰ ১৪ বছৰ বয়সত তেওঁ অসমৰ কচুগাঁৱত জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাতী ধৰিছিল । জীৱনজোৰা কৃতিৰ বাবে অসম চৰকাৰে তেওঁক ২০০৩ চনত ‘অনাৰেৰি চিফ এলিফেণ্ট ৱাৰ্ডেন অৱ অসম’ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছিল । ২০২৩ চনত তেওঁক চৰকাৰে অসম গৌৰৱ বঁটা, ২০২৪ চনত পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ।
ব্ৰিটিছ ভ্ৰমণ লেখক মাৰ্ক শ্বেণ্ডে পাৰ্বতী বৰুৱাক সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিয়াত মুখ্য ভূমিকা লৈছিল । ১৯৯৫ চনত উত্তৰ বংগৰ এক হাতী শিবিৰত তেওঁ পাৰ্বতী বৰুৱাক লগপাইছিল আৰু ৪ মাহ কাল পাৰ্বতী বৰুৱাৰ সৈতে ছাঁটোৰ দৰে হিমালয়ৰ পাদ দেশত হাবিয়ে বনে হাতী ধৰাৰ খুঁটি-নাটি অধ্যয়ন কৰি নেশ্যনেল জিঅ’গ্ৰাফিক চেনেলৰ বাবে এখন তথ্য চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল ।
লগতে পাৰ্বতী বৰুৱাৰ বিষয়ে মাৰ্ক শ্বেণ্ডে “কুইন অৱ দ্য এলিফেণ্টছ” নামৰ গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছিল । ইয়াৰ পিচৰে পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বই পাৰ্বতী বৰুৱাক “কুইন অৱ দ্য এলিফেণ্টছ” বুলি স্বীকৃতি দিয়ে ।
১৯৭৫-৭৮ চনৰ মাজৰ সময়ছোৱাত অসমৰ হাবি-বনৰ লগতে পশ্চিম বংগৰ জলপাইগুৰি আৰু দাৰ্জিলিঙত মেলা চিকাৰ পদ্ধতিৰে এককভাৱে বহুতো বন্য হাতী ধৰিছিল । তেওঁ ১৯৮০ চনৰেপৰাই পশ্চিম বংগত বনাঞ্চলৰ হাতী জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চললৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক সহায় আগবঢ়াই আহিছিল ।
১৯৯১-৯৩ চনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ উত্তৰ বংগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখা দিয়া নাহৰফুটুকী বাঘৰ উপদ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত পোহনীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্তহাতীৰ যোগেদি সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল । ১৯৯৬ চনত পাৰ্বতী বৰুৱাই কেৰালাৰ পিচিত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম মাউত প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমত সমল ব্যক্তি হিচাপে যোগদান কৰিছিল । উত্তৰাঞ্চল বন বিভাগে আয়োজন কৰা মাউতৰ প্ৰশিক্ষণৰ পাঠ্যক্ৰম এটাত তেওঁ কাৰিকৰী সঞ্চালক পদতো কাম কৰিছিল ।