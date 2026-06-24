ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল
শেহতীয়া বছৰবোৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দৰ পৰিসংখ্যাই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে অসম এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিড'ৰ হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আছে ।
Published : June 24, 2026 at 5:44 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ এতিয়া কেৱল আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যায়ে নহয়, ই এক গভীৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাজনিত সংকট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । বিশেষকৈ ম্যানমাৰ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কে অসমসহ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে ।
'গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল' বা সোণালী ত্ৰিভূজ নামেৰে পৰিচিত ম্যানমাৰ-লাওছ-থাইলেণ্ড সীমান্ত অঞ্চল বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ অবৈধ ড্ৰাগছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে বহুদিন ধৰি পৰিচিত । এতিয়া সেই নেটৱৰ্কৰ বিস্তাৰ ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ অধিক সক্ৰিয়ভাৱে আগবাঢ়ি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্য
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰথম পাঁচ বছৰ কাৰ্যকালৰ অন্তত ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীত সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা তথ্য অনুসৰি, বিগত পাঁচ বছৰত অসমত মুঠ ২,৯১৯ কোটি টকাৰ নাৰ্কোটিক ড্ৰাগছ আৰু চাইকোট্ৰপিক পদাৰ্থ জব্দ কৰা হৈছে । ২০২১ চনৰ পৰা জানুৱাৰীলৈকে ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ২৩ হাজাৰোধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে । একে সময়ছোৱাত প্ৰায় ২,১৭০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা হৈছে ।
আনহাতে, ২০২৫ চনত কেৱল NDPS আইনৰ অধীনতে ৩,০১৩টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ৪,৪৫৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
বছৰভিত্তিক ড্ৰাগছ জব্দৰ পৰিসংখ্যা
- ২০২১ চনত ৩৮৩.৬৪ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়
- ২০২২ চনত ৭৩৫.৫৪ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়
- ২০২৩ চনত ৭২২.৫৫ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়
- ২০২৪ চনত ৬৫৮.৭৬ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়
- ২০২৫ চনত ৪১৯.৪৭ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়
এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দৰ পৰিসংখ্যাই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে অসম এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিড'ৰ হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আছে ।
বৰপেটা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা: ২.৪৪ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ
বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক তালাচী অভিযানত এখন ট্ৰাকৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ৫৬টা চাবোন কেছত ভৰ্তি ৬৭১.১৫ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ’ইন আৰু ২২ হাজাৰটা য়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰে । জব্দ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২.৪৪ কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অমিনগাঁৱৰ শেহতীয়া অভিযান
শেহতীয়াকৈ অমিনগাঁৱত মণিপুৰৰ কাকচিং অঞ্চলৰ পৰা অহা এখন বাছত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ’ইন আৰু আফিং জব্দ কৰা হয় । বাছখনৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা ১৯৭টা চাবোন কেছত ভৰ্তি হেৰ’ইন আৰু ৮ কিলোগ্ৰাম আফিং উদ্ধাৰ কৰা হয় । জব্দ কৰা এই নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বজাৰ মূল্য ২১ কোটিতকৈ অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ
ঘটনাৰ সৈতে জড়িত পাঁচজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । এই ঘটনাৰ পিছতেই মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ১৪ মে' ত তেওঁৰ X হেণ্ডেলত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে মণিপুৰক পুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলি আছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে 'গ'ল্ডেন ট্ৰায়েংগল'ৰ ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ এক বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে, যিটো ৰাজ্য আৰু দেশ দুয়োটাৰ বাবেই গভীৰ চিন্তাৰ বিষয় ।
তেওঁ পপি খেতি বন্ধ, বনধ্বংস ৰোধ আৰু ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল পথ কোনবোৰ ?
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতা, নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ আৰু আৰক্ষীৰ সূত্ৰ মতে, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তয়ে এতিয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে পৰিণত হৈছে ।
আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰ অনুসৰি, মিজোৰামৰ চম্পাই জিলা আৰু মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলা হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অন্যতম মুখ্য পথ । সীমান্ত সংলগ্ন দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল, ঘন অৰণ্য আৰু সীমিত নিৰাপত্তা চোৰাংচোৱাৰ সুযোগ লৈ সৰবৰাহকাৰীয়ে এই পথসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।
অসমত কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰে ?
বিশেষকৈ মিজোৰামৰ কলাশিব জিলা কৌশলগতভাৱে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই জিলাখন ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ সীমান্তৰ লগতে অসমৰ কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ সৈতে সংযুক্ত । আৰক্ষীৰ মতে, সাগৰীয় পথেৰে ইণ্ডোনেছিয়া আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ আন অঞ্চলৰ পৰা অহা ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কৰ লগত এই অঞ্চলৰ যোগাযোগ আছে ।
কলাশিবৰ পৰা ড্ৰাগছ অসমত প্ৰৱেশ কৰি কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি হৈ শিলচৰলৈ আহে । তাৰ পিছত গুৱাহাটী আৰু তথাকথিত 'চিকেন নেক' কৰিড'ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় । এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বহুতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ম’ৰেৰ পৰা ইম্ফল, তাৰ পিছত অসম
আনহাতে, মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ম’ৰে (Moreh) চহৰেই হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ । তেওঁ দাবী কৰে যে সীমান্ত পাৰ হৈ অহা ড্ৰাগছ প্ৰথমে ম’ৰেৰ মাজেৰে মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তাৰ পিছত বিভিন্ন গোপন পাহাৰীয়া পথ ব্যৱহাৰ কৰি সৰবৰাহকাৰীয়ে দেশৰ ভিতৰত বিস্তাৰ কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰা মুখ্য সৰবৰাহ পথসমূহ হ’ল
- ম’ৰে–ইম্ফল কৰিড'ৰ
ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ম’ৰেৰ মাজেৰে ড্ৰাগছ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ইম্ফল আৰু মণিপুৰৰ অন্যান্য অঞ্চললৈ সৰবৰাহ কৰা হয় ।
- পাহাৰীয়া অৰণ্য পথ
টেংনৌপাল, কামজং, উখৰুল আৰু চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰণ্য অঞ্চলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আৰক্ষীৰ চকু এৰাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হয় ।
- ইম্ফল–ডিমাপুৰ পথ
মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ড হৈ দেশৰ বিভিন্ন অংশলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাবে এই পথ অন্যতম মুখ্য কৰিড'ৰ বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
- কাছাৰ–শিলচৰ–গুৱাহাটী কৰিড'ৰ
অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ পথ ব্যৱহাৰ কৰি গুৱাহাটী আৰু তাৰ পিছত দেশৰ মূল ভূখণ্ডলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হয় বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
- মিজোৰাম সংযোগ
বিশেষকৈ আইজল সংলগ্ন পথসমূহো এই আন্তঃৰাজ্যিক ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি ম্যানমাৰ সীমান্ত সংলগ্ন পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত পপি খেতি আৰু হেৰ’ইন তৈয়াৰ কৰা গোপন ইউনিট বৃদ্ধি পাইছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে উদ্বেগ
ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কেৱল আইন-শৃংখলা বা অৰ্থনৈতিক অপৰাধ নহয়; ই এতিয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সামাজিক স্থিতি, যুৱ সমাজ আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত সক্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্ক, পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথ আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সংযোগ ব্যৱহাৰ কৰি চলা এই চোৰাং ব্যৱসায় ৰোধ কৰাটো নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত অধিক তীক্ষ্ণ চোৰাংচোৱা, আন্তঃৰাজ্যিক সমন্বিত অভিযান, সীমান্ত অঞ্চলত উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ত সচেতনতা বৃদ্ধি নকৰিলে আগন্তুক সময়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ড্ৰাগছ সংকটে আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ল’ব পাৰে ।
ড্ৰাগছ-সন্ত্ৰাসবাদক লৈ উদ্বেগ
উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান এ কে জৈনে কয় যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত 'ড্ৰাগছ-সন্ত্ৰাসবাদ'ৰ (narco-terrorism) সৈতে জড়িত কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ বাবেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ সংঘটিত হৈছে । সময়ে সময়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে কেইবাটাও ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিছে ।"
ড্ৰাগছ ব্যৱসায় এতিয়া ডাৰ্ক ৱেবলৈ গতি কৰিছে
ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্কসমূহে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়াই কয় যে এই ব্যৱসায়ৰ বাবে ডাৰ্ক ৱেব ভিত্তিক গ্ৰুপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ছিণ্ডিকেটসমূহে ডেডিকেটেড ছিষ্টেম আৰু এনক্ৰিপ্টেড ব্ৰাউজাৰৰ জৰিয়তে কাম কৰি আছে ।
এই সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে ব্যাখ্যা কৰে, “লেনদেনৰ বাবে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত ধন সৰবৰাহৰ সন্ধান উলিওৱাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰে ।"
যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বিমানবন্দৰ
তদন্তকাৰীয়ে কয় যে সৰবৰাহকাৰীয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য পৰিবহণৰ বাবে অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে । এগৰাকী আইপিএছ বিষয়াই কয় যে বৃহৎ বিমানবন্দৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ বাবে সৰু সৰু বিমানবন্দৰসমূহৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।
লক্ষ্ণৌৰ চৌধুৰী চৰণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ২০২৪ চনৰ জুন মাহত বেংককৰ পৰা অহা এজন যাত্ৰীৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কোটি মূল্যৰ ১৫.৪৬ কিলোগ্ৰাম হাইড্ৰ’পনিক গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছিল । একেদৰে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত আৰু ২৩.৯ কিলোগ্ৰাম উচ্চমানৰ হাইড্ৰ’পনিক গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । বিষয়াসকলে কয় যে এই ঘটনাসমূহে ড্ৰাগছ ছিণ্ডিকেটসমূহে গ্ৰহণ কৰা শেহতীয়া পদ্ধতিসমূহৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।
নেপালৰ মাজেৰে চোৰাং ব্যৱসায়
ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে কয় যে নেপালো এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে । কিয়নো নেপালৰ মাজেৰে চোৰাং ব্যৱসায় চলোৱা হয় । মাদকদ্ৰব্য-বিৰোধী অভিযানৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকে কয় যে নেপালৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰায় ৬০০ কিলোমিটাৰ সীমান্ত আছে । মহাৰাজগঞ্জ, সিদ্ধাৰ্থনগৰ, শ্ৰাৱস্তী, বাহৰৈচ, লখিমপুৰ খেৰী আৰু পিলিভিটৰ দৰে জিলাত সঘনাই সৰচ, ফাৰ্মাচিউটিকেল ড্ৰাগছ আৰু ছিন্থেটিক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
এনচিআৰবিৰ তথ্যই প্ৰতিফলিত কৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰিসৰ
এনচিআৰবিৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ চনত সমগ্ৰ দেশত প্ৰায় ২০০০ কোটি টকাৰ ১.৩ লাখ কিলোগ্ৰাম অবৈধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছিল । এই একে সময়ছোৱাতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত ৯৯৪ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশতে এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ৰ পৰিমাণ বছৰি প্ৰায় ৩০০০ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান কেৱল নিচাজাতীয় দ্ৰব্য জব্দ বা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰেই নহয়, ইয়াতকৈও বহু ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে । ড্ৰাগছ মাফিয়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু একাধিক পৰিবহণ কৰিড'ৰৰ সন্ধান আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে বিশেষজ্ঞসকলে বিশ্বাস কৰে যে ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ মাজত কঠোৰ নিৰীক্ষণ আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব, যাতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলে বৰ্তমানৰ সৰবৰাহ পথৰ পৰা আঞ্চলিক মাদকদ্ৰব্য অৰ্থনীতিৰ বৃহত্তৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত নহয় ।