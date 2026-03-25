জুবিনক হত্য়া কৰা হোৱা নাছিল, পানীত পৰিহে মৃত্যু : ছিংগাপুৰ আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়

জুবিনক হত্য়া কৰা হোৱা নাছিল, পানীত পৰিহে মৃত্যু : ছিংগাপুৰ আদালতৰ চূড়ান্ত ৰায়
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত ছিংগাপুৰৰ কৰ'নাৰ্ছ আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে ।
Published : March 25, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 12:51 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত ছিংগাপুৰ আদালতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান দিছে । কৰ'নাৰ্ছ আদালতৰ ৰায়দান অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৱশতঃ পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ । হত্যা বা সতীৰ্থই ইচ্ছাকৃতভাৱে উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতো কোনো তথ্য-প্ৰমাণ পোৱা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত কোনো ধৰণৰ ফাউল প্লে' হোৱা নাই বুলি ক'ষ্ট গাৰ্ডে দিয়া তথ্যকো আদালতে সমৰ্থন কৰিছে ।
কেইবাটাও শুনানিৰ অন্তত বুধবাৰে কৰ'নাৰ্ছ আদালতে এই চূড়ান্ত ৰায় দিয়ে । আদালতে লগতে কৈছে যে কোনেও তেওঁক জোৰ-জবৰদস্তি পানীত ঠেলি দিয়া নাছিল । পানীত থকা সকলেও ইচ্ছাকৃতভাৱে জুবিন গাৰ্গক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া নাছিল । মুঠতে ক'ৰনাৰ্ছ আদালতে চূড়ান্ত ৰায়দানত কৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে অসমৰ লগতে ছিংগাপুৰৰ আদালততো পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিল । কিন্তু জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হোৱা নাছিল বুলি ছিংগাপুৰৰ আদালতে দিয়া এই চূড়ান্ত ৰায়দানে স্বাভাৱিকতে অসমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব । কিয়নো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই পবিত্ৰ সদনত চিঞৰি কৈছিল যে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছিল । তেওঁ সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো বহুবাৰ এই কথা দাবী কৰিছিল । কিছুদিন পূৰ্বে এই গোচৰৰ বাবে ফাষ্টট্ৰেক আদালতো গঠন হৈছে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰত এতিয়াও অসমৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ৭ গৰাকী অভিযুক্ত ।