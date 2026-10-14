শাৰদীয় বতৰত যাত্ৰীৰ সেৱাৰ বাবে আঠখন উৎসৱ-বিশেষ ৰে’লৰ চলাচল

শাৰদীয় বতৰত যাত্ৰীৰ সেৱাৰ বাবে আঠখন উৎসৱ-বিশেষ ৰে’লৰ চলাচল
দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী আৰু ষঠ পূজাৰ সময়ত যাতে যাত্ৰীসকলে ৰে’লযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, সেইবাবেই ৰে’ল বিভাগে অতিৰিক্ত ৰে’লৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷
Published : October 14, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীসকলৰ ভ্ৰমণ অধিক সুচল কৰাৰ উদ্দেশ্যে অতিৰিক্ত আঠখন (চাৰিযোৰ) বিশেষ ৰে'ল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে ।
দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী আৰু ষঠ পূজাৰ সময়ত যাতে যাত্ৰীসকলে ৰে’লযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, সেইবাবেই ৰে’ল বিভাগে এই অতিৰিক্ত ৰে’ল চলাচলৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷
https://t.co/pxXHpdoY0U— Northeast Frontier Railway (@RailNf) October 6, 2026
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘নাৰেংগী-গোৰখপুৰ, কাটিহাৰ-ছাবৌৰ, ফিৰোজপুৰ কেন্ট-পূর্ণিয়া আৰু ভাগলপুৰ-কাটিহাৰৰ মাজত চলিবলগীয়া এই বিশেষ ৰে’লসমূহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব আৰু চণ্ডীগড়ৰ যাত্রীসকলক উপকৃত কৰিব ।
এই সেৱাসমূহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ পূব আৰু উত্তৰ প্ৰান্তৰ ৰে’ল সংযোগ অধিক সুদৃঢ় কৰি যাত্রীসকলক সুবিধাজনকভাৱে যাত্রা কৰাত সহায় কৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ সুযোগ প্রদান কৰিব ।’’
https://t.co/uLF5KNkyEh— Northeast Frontier Railway (@RailNf) October 6, 2026
নাৰেংগী-গোৰখপুৰ সাপ্তাহিক উৎসৱ বিশেষ ৰে’লখন ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈ প্রতি শুকুৰবাৰে চলাচল কৰিব । ৰে’লখন নাৰেংগীৰ পৰা নিশা ২০:০০ বজাত প্রস্থান কৰি শনিবাৰে নিশা ২১:৪০ বজাত গোৰখপুৰত গৈ উপস্থিত হ'ব । উভতনি যাত্ৰাৰ দিশত বিশেষ ৰে’লখন ১৮ অক্টোবৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰলৈ প্ৰতি দেওবাৰে চলাচল কৰিব । ৰে’লখনে গোৰখপুৰৰ পৰা নিশা ০১:১০ বজাত প্রস্থান কৰি সোমবাৰে পুৱতি নিশা ০৩:০০ বজাত নাৰেংগীত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে’ল দুখন ২২টা ডবাৰে প্রতিটো দিশত ৭ টাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে চলিব ।
কাটিহাৰ-ছাবৌৰ পূজা বিশেষ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনৰ সেৱা ৮ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৩০ নৱেম্বৰলৈকে চলাচল কৰিব । ৰে’লখনে প্রতি বৃহস্পতিবাৰ, দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে ১৬:৫০ বজাত কাটিহাৰৰ পৰা প্রস্থান কৰি একেদিনাই নিশা ২০:০০ বজাত ছাবৌৰত উপস্থিত হ'ব ।
https://t.co/v6BjTmgX8G— Northeast Frontier Railway (@RailNf) September 30, 2026
উভতনি যাত্ৰাৰ দিশত ৰে'লখনৰ যাত্ৰা ৯ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ১ ডিচেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখনে প্রতি শুকুৰবাৰ, সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে পুৱা ০৪:৫০ বজাত ছাবৌৰৰ পৰা প্রস্থান কৰি একেদিনাই দিনৰ ১০:৫৫ বজাত কাটিহাৰত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে’ল দুখন ২২ টা ডবাৰে প্ৰতিটো দিশত ২৪ টাকৈ ট্রিপৰ বাবে চলিব ।
ফিৰোজপুৰ কেন্ট-পূর্ণিয়া উৎসৱ বিশেষ এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনৰ সেৱা ৮ অক্টোবৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ২৬ নৱেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখনে প্রতি বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ১৭:০০ বজাত ফিৰোজপুৰ কেণ্টৰ পৰা প্ৰস্থান কৰি শনিবাৰে নিশা ১২ বজাত পূর্ণিয়াত গৈ উপস্থিত হ'ব । উভতনি যাত্ৰাৰ দিশত ৰে'লখন ১০ অক্টোবৰ পৰা ২৮ নৱেম্বৰলৈ প্ৰতি শনিবাৰে চলাচল কৰিব । ৰে'লখন পূর্ণিয়াৰ পৰা পুৱা ০৬:০০ বজাত প্রস্থান কৰি দেওবাৰে বিয়লি ১৬:০৫ বজাত ফিৰোজপুৰ কেন্টত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে'ল দুখনে ১৮টা ডবাৰে প্ৰতিটো দিশত ৮টাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে চলিব ।
ভাগলপুৰ-কাটিহাৰ বিশেষ ৰে'লখনৰ দৈনিক সেৱা ৭ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৩০ নৱেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখন ভাগলপুৰৰ পৰা বিয়লি ১৭:০০ বজাত প্রস্থান কৰি একেদিনাই নিশা ২০:১০ বজাত কাটিহাৰত গৈ উপস্থিত হ'ব ।
https://t.co/8MiXPsw8mM— Northeast Frontier Railway (@RailNf) October 7, 2026
এই ৰে’লখনৰ উভতনি যাত্ৰা ৮ অক্টোবৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ১ ডিচেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখনে কাটিহাৰৰ পৰা পুৱা ০৬:৩৫ বজাত প্রস্থান কৰি একেদিনাই দিনৰ ১২:০৫ বজাত ভাগলপুৰত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে'ল দুখনে প্রতিটো দিশত ৫৫টাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে চলিব ।
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ