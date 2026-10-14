ETV Bharat / state

শাৰদীয় বতৰত যাত্ৰীৰ সেৱাৰ বাবে আঠখন উৎসৱ-বিশেষ ৰে’লৰ চলাচল

দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী আৰু ষঠ পূজাৰ সময়ত যাতে যাত্ৰীসকলে ৰে’লযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, সেইবাবেই ৰে’ল বিভাগে অতিৰিক্ত ৰে’লৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

Indian railway to run many pair of festival
উৎসৱ বিশেষ ৰে’লৰ চলাচল (X @NFR)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰত যাত্ৰীসকলৰ ভ্ৰমণ অধিক সুচল কৰাৰ উদ্দেশ্যে অতিৰিক্ত আঠখন (চাৰিযোৰ) বিশেষ ৰে'ল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে ।

দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী আৰু ষঠ পূজাৰ সময়ত যাতে যাত্ৰীসকলে ৰে’লযাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, সেইবাবেই ৰে’ল বিভাগে এই অতিৰিক্ত ৰে’ল চলাচলৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷

উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয়, ‘‘নাৰেংগী-গোৰখপুৰ, কাটিহাৰ-ছাবৌৰ, ফিৰোজপুৰ কেন্ট-পূর্ণিয়া আৰু ভাগলপুৰ-কাটিহাৰৰ মাজত চলিবলগীয়া এই বিশেষ ৰে’লসমূহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব আৰু চণ্ডীগড়ৰ যাত্রীসকলক উপকৃত কৰিব ।

এই সেৱাসমূহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ পূব আৰু উত্তৰ প্ৰান্তৰ ৰে’ল সংযোগ অধিক সুদৃঢ় কৰি যাত্রীসকলক সুবিধাজনকভাৱে যাত্রা কৰাত সহায় কৰিব আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ সুযোগ প্রদান কৰিব ।’’

নাৰেংগী-গোৰখপুৰ সাপ্তাহিক উৎসৱ বিশেষ ৰে’লখন ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈ প্রতি শুকুৰবাৰে চলাচল কৰিব । ৰে’লখন নাৰেংগীৰ পৰা নিশা ২০:০০ বজাত প্রস্থান কৰি শনিবাৰে নিশা ২১:৪০ বজাত গোৰখপুৰত গৈ উপস্থিত হ'ব । উভতনি যাত্ৰাৰ দিশত বিশেষ ৰে’লখন ১৮ অক্টোবৰ পৰা ২৯ নৱেম্বৰলৈ প্ৰতি দেওবাৰে চলাচল কৰিব । ৰে’লখনে গোৰখপুৰৰ পৰা নিশা ০১:১০ বজাত প্রস্থান কৰি সোমবাৰে পুৱতি নিশা ০৩:০০ বজাত নাৰেংগীত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে’ল দুখন ২২টা ডবাৰে প্রতিটো দিশত ৭ টাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে চলিব ।

কাটিহাৰ-ছাবৌৰ পূজা বিশেষ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনৰ সেৱা ৮ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৩০ নৱেম্বৰলৈকে চলাচল কৰিব । ৰে’লখনে প্রতি বৃহস্পতিবাৰ, দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে ১৬:৫০ বজাত কাটিহাৰৰ পৰা প্রস্থান কৰি একেদিনাই নিশা ২০:০০ বজাত ছাবৌৰত উপস্থিত হ'ব ।

উভতনি যাত্ৰাৰ দিশত ৰে'লখনৰ যাত্ৰা ৯ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ১ ডিচেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখনে প্রতি শুকুৰবাৰ, সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে পুৱা ০৪:৫০ বজাত ছাবৌৰৰ পৰা প্রস্থান কৰি একেদিনাই দিনৰ ১০:৫৫ বজাত কাটিহাৰত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে’ল দুখন ২২ টা ডবাৰে প্ৰতিটো দিশত ২৪ টাকৈ ট্রিপৰ বাবে চলিব ।

ফিৰোজপুৰ কেন্ট-পূর্ণিয়া উৎসৱ বিশেষ এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনৰ সেৱা ৮ অক্টোবৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ২৬ নৱেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখনে প্রতি বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ১৭:০০ বজাত ফিৰোজপুৰ কেণ্টৰ পৰা প্ৰস্থান কৰি শনিবাৰে নিশা ১২ বজাত পূর্ণিয়াত গৈ উপস্থিত হ'ব । উভতনি যাত্ৰাৰ দিশত ৰে'লখন ১০ অক্টোবৰ পৰা ২৮ নৱেম্বৰলৈ প্ৰতি শনিবাৰে চলাচল কৰিব । ৰে'লখন পূর্ণিয়াৰ পৰা পুৱা ০৬:০০ বজাত প্রস্থান কৰি দেওবাৰে বিয়লি ১৬:০৫ বজাত ফিৰোজপুৰ কেন্টত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে'ল দুখনে ১৮টা ডবাৰে প্ৰতিটো দিশত ৮টাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে চলিব ।

ভাগলপুৰ-কাটিহাৰ বিশেষ ৰে'লখনৰ দৈনিক সেৱা ৭ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৩০ নৱেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখন ভাগলপুৰৰ পৰা বিয়লি ১৭:০০ বজাত প্রস্থান কৰি একেদিনাই নিশা ২০:১০ বজাত কাটিহাৰত গৈ উপস্থিত হ'ব ।

এই ৰে’লখনৰ উভতনি যাত্ৰা ৮ অক্টোবৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ১ ডিচেম্বৰলৈ চলাচল কৰিব । ৰে'লখনে কাটিহাৰৰ পৰা পুৱা ০৬:৩৫ বজাত প্রস্থান কৰি একেদিনাই দিনৰ ১২:০৫ বজাত ভাগলপুৰত গৈ উপস্থিত হ'ব । এই বিশেষ ৰে'ল দুখনে প্রতিটো দিশত ৫৫টাকৈ যাত্ৰাৰ বাবে চলিব ।

লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ

TAGGED:

শাৰদীয় উৎসৱ
উৎসৱ বিশেষ ৰে’ল
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে’লৱে
NORTH EAST INDIA
FESTIVAL SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.