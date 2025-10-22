ETV Bharat / state

একাংশই এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হননত লাগিছে: সোণেশ্বৰ নৰহ

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ । মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা সোণেশ্বৰ নৰহৰ ।

Indian People's Theatre Association reacts regarding Zubeen Garg's justice
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 10:38 AM IST

কাজিৰঙা: "ন্যায়াধীশৰ দৰে কথা ক'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ন্যায়াধীশ পাতি থোৱা নাই ৷ এইখন চৰকাৰে কু-অভিপ্ৰায়েৰে মূল ইচ্ছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ৰাজনীতিৰে যদি ন্যায় নোপোৱা পৰ্যায়লৈ যদি ৰাজনীতি কৰে তেতিয়া সন্দেহৰ আঙুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটালৈ তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম ৷"-এইদৰেই সংবাদমেলত সৰৱ হৈ উঠিল সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ অসম ৰাজ্যিকৰ সমন্বয়ক সোণেশ্বৰ নৰহ ৷

সোণেশ্বৰ নৰহে কয়, "ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, হেমাংগ বিশ্বাস, ভূপেন হাজৰিকা, বলৰাজ চাহানী আদি তেতিয়াৰ বহু পুৰোধা ব্যক্তিৰে গঠিত সংগঠন ৷ জুবিন গাৰ্গে ইয়াৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰিছিল ৷ জ্যোতি-বিষ্ণু, ভূপেন হাজৰিকা, শংকৰদেৱৰ মাজেদি উত্তৰণ ঘটি জুবিন গাৰ্গ হৈছে ৷ বহুতে জুবিন গাৰ্গক বিমূৰ্ত, কেৱল এটা ৰোমাণ্টিচিজম ধাৰাৰ এক প্ৰবক্তা, বাহক বুলি ভুল ব্যাখ্যাৰে তেওঁৰ মতাদৰ্শক ভেঙুচালি কৰিব খোজে ৷"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ ভাৰতীয় গণ নাট্য সংঘ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গ ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ এজন সদস্য আছিল বুলি উল্লেখ কৰি নৰহে কয়,"ইয়াৰ মতাদৰ্শৰে তেওঁ সুৰবাহিনীত গণভিক্ষাৰ কামত নিয়োজিত কৰিছিল, যুদ্ধৰ বিপক্ষে তেখেতে সাংস্কৃতিক বাহিনীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ গীত, কথা, লেখাৰ মাজেৰে নিজৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতিফলন ঘটাই থৈ গৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ উত্তৰণত, বিবেকৰ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰ সময়তে জাতিটোৰ সন্মুখত দেখা দিয়া প্ৰধান সমস্যা অথবা চৰকাৰে জাতি বিৰোধী যিকোনো আইন, আঁচনি জনতাৰ ওপৰত যেতিয়াই জাপি দিছিল তেতিয়াই তেওঁ সদম্ভে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সৎ সাহস কৰিছিল এটা মতাদৰ্শৰ ভিত্তিত ৷"

জুবিন গাৰ্গে নিজকে ‘চ’ছিয় লেফ্টিষ্ট’ বুলি ক’বলৈ কেতিয়াও দ্বিধাবোধ কৰা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি নৰহে কয়,"বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটৰ সাক্ষাৎকাৰত তেখেতে এই সম্পৰ্কে স্পষ্ট প্ৰতিফলন ঘটাইছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ এই শক্তিৰ প্ৰতি চৰকাৰখনে যে ভয় খাইছে তাৰ বহু নিদৰ্শন বিভিন্ন মাধ্যমেদি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছে ৷"

সংবাদমেলৰ যোগেদি ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘই দুটা বিষয় উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰি নৰহে কয়,"বিগত চাৰিটা দিনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে যে, 'অভিযোগনামাৰ তথ্য মানি লওঁতে সময় লাগিব অসমীয়াৰ !' —এয়া জুবিনৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ কিহৰ ইংগিত, নে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া মনস্তাত্বিক ভাবুকি ?"-বুলি প্ৰকাশ কৰি নৰহে এনে কুঅভিপ্ৰায়ৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাই ৷

"জ্যোতিপ্ৰসাদ-বিষ্ণু ৰাভাৰ শিপাৰ গভীৰতালৈ গৈ তাতোকৈ ব্যাপকতাৰে নতুন শৈলীৰে কেৱল যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰ’ব হোৱাই নহয়, অসমীয়া মানুহৰ চিন্তাৰ নতুন সংস্কৰণৰ অভিধাৰে পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত জুবিন গাৰ্গক নিঃশেষ কৰাৰ অভিসন্ধি বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ’ম ।"-বুলি প্ৰকাশ কৰে নৰহে । লগতে বিজেপিৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হননৰ চেষ্টা চলাব পাৰে বুলিও আশংকা কৰে সমন্বয়কগৰাকীয়ে ৷

সংবাদমেলত নৰহে শান্তনু ভৰালীয়ে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে বুলি কয়,"একাংশই এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হননত লাগিছে ৷ অনুৰাগীয়ে এতিয়া এইবোৰ চাব লাগে ৷ তেওঁক যাতে দ্বিতীয়বাৰ হত্যা কৰিব নোৱাৰে ৷ অনুৰাগীয়ে চাব লাগে জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত কথাত সোমাই কেনেকৈ চৰিত্ৰ হনন কৰিব পাৰি তাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ৷”

আনহাতে, ৰাজনৈতিক নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে ন্যায় তল পেলাবলৈ চৰিত্ৰহনন কৰিবলৈ যিসকলে চেষ্টা কৰিছে পানীৰ তলত লুকায়ো ৰক্ষা নাপাব বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি নৰহে পুনৰ কয়,"অনুপম নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ভগৱানক দানৱ সজোৱাৰ চক্ৰান্ত চলিছে ৷ তাৰমানে কি, এয়া কিহৰ ইংগিত ?"

সাহসী গৰিমা গাৰ্গ গোলাঘাটৰ জীয়ৰী, সেয়ে এই সংবাদমেল গোলাঘাট জিলাত হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰি নৰহে কয়, "আমাৰ ডিফেন্স খেলাৰ অধিকাৰ আছে ৷ আইন প্ৰক্ৰিয়াটোক দুৰ্বল কৰি গৰিমা গাৰ্গক ‘ডিমৰেলাইজ’ কৰিব পাৰে ৷ ৰিপ’ৰ্টত বিভিন্ন মাধ্যমেদি ‘পাৰ্চনেল ইমেজ’ উন্মোচিত হৈছে বুলি গৰিমা গাৰ্গক ‘জাষ্টিচ ফ’ৰ জুবিন গাৰ্গ কেম্পেইন উঠাই লোৱা আৰু তাৰ বিপৰীতে গছ-গছনি ৰোৱা, জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ, মূৰ্তি স্থাপন, জুবিনক জীয়াই ৰখা আদি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে ৷"

নৰহে কয়, "গৰিমা গাৰ্গৰ লগতে অসমৰ সচেতন ৰাইজক সেই কথাটোৰে প্ৰতিপন্ন কৰাবলৈ গৈ আছে আৰু সেই কথাৰ পৰা আঁতৰাবলৈকে আমি ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘই এনেদৰে ক’বলৈ বাধ্য হৈছোঁ ৷ এইখন চৰকাৰে কু-অভিপ্ৰায়েৰে মূল ইচ্ছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ ৰাজনীতিৰে যদি ন্যায় নোপোৱা পৰ্যায়লৈ যদি ৰাজনীতি কৰে তেতিয়া সন্দেহৰ আঙুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটালৈ তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম ৷"

নৰহে প্ৰকাশ কৰে,"বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ 'কা' আন্দোলনৰ সময়ত চল-চাতুৰিৰে, দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ বহু শিল্পীক বিজেপিত জইন কৰোৱাই চৰকাৰী বিভিন্ন সংস্থানৰ পদ দিয়াৰ লগতে জুবিন গাৰ্গক বিজেপিৰ বৰঘৰত বশ কৰাবলৈ , স্থিতপ্ৰজ্ঞ জুবিন গাৰ্গৰ মেৰুদণ্ড বেঁকা কৰাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলায়ো নোৱৰাৰ কাৰণেই জনতাৰ দৃষ্টিৰ পৰা নিঃশেষ কৰিবলৈ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছিল নেকি বুলি ক’বলৈ আমি বাধ্য হ’ম ৷"

"আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিত কেৱল ‘হেছ টেগ জাষ্টিছ ফ’ৰ জুবিন গাৰ্গ’ মিলিয়ন কৰিলে নহ’ব, মিলিয়ন জনতাই একেলগে জোৱাৰ তুলিব লাগিব ।"-বুলি সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হ’বলৈ আহ্বান জনাই সোণেশ্বৰ নৰহে ৷ তেওঁ কয়,"জুবিন গাৰ্গক জনমানসত হেয় কৰাৰ যি অভিপ্ৰায় চৰকাৰে ৰচনা কৰিছে সেয়া নস্যাৎ কৰিব নোৱাৰিলে আমি জাতিটো কেতিয়াও ঠন ধৰি উঠিব নোৱাৰিম ।"

ইফালে, অপপ্ৰচাৰত বিচলিত নহৈ ৰাইজৰ লগত থাকি ন্যায়ৰ হকে অটল স্থিতিত থাকিবলৈ গৰিমা গাৰ্গলৈ বিনম্ৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে 'সাহসী গৰিমা' আখ্যাৰে সংবাদমেলতে জন্ম দিনৰ আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা জনালে ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘই । চৰকাৰখন উন্মোচিত হোৱাৰ ভয়ত জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত চৰিত্ৰত হাত দিব বিচাৰিছে এই কথাত বিচলিত নহ’বলৈ গৰিমা গাৰ্গক আহ্বান জনায় নৰহে ৷

আনহাতে, নৰহে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় দিলোৱেই, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলোৱেই, সেইখিনি মানুহ ধৰি আনিলোৱেই বুলি আইনৰ ওপৰত মন্তব্য দি আছে ৷ ন্যায়াধীশৰ দৰে কথা ক'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ন্যায়াধীশ পাতি থোৱা নাই ৷ বিক্ষিপ্ত ৰূপত নহয়, ঐক্যৱদ্ধভাৱে ন্যায় বিচাৰিলেহে ন্যায় সম্ভৱ হ’ব ।" সংবাদমেলখনত সংগঠনটোৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পী ধনেশ্বৰ শইকীয়া, চিত্ৰ-ভাস্কৰ্য শিল্পী পাপু ঘোষ, নাট্যশিল্পী চিমি গোস্বামী, ৰাতুল ফুকন, কবি পল্লৱ হাজৰিকা, দ্ৰোণ পাটগিৰি, দেৱ পেগু উপস্থিত থাকে ৷

