আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লনবল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়ালৈ 'ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা', সমাজসেৱক নীলকান্ত চলিহালৈ 'বীৰপাল বঁটা'

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লনবল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়ালৈ 'ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা', সমাজসেৱক নীলকান্ত চলিহালৈ 'বীৰপাল বঁটা'
মঙলবাৰে ৰাজ্যজুৰি ৫০২ সংখ্যক বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷
Published : April 21, 2026 at 7:41 PM IST
সৰুপথাৰ : মঙলবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৫০২ সংখ্যক বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ ৰজাপুখুৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত বাৰঘৰীয়া বেবেজীয়াৰ ৰাইজেও ৫০২ সংখ্যক বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস পালন কৰে । বাৰঘৰীয়া বৰজান খেলপথাৰত সাধনী দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুকলি সভা । ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লনবল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়ালৈ আগবঢ়োৱা হয় 'ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা' আৰু সমাজসেৱক নীলকান্ত চলিহাক প্ৰদান কৰা হয় 'বীৰপাল বঁটা' ৷
লনবলৰ খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াৰ হৈ 'ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা' গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ শাহুৱেক জ্যোৎস্না ফুকনে ৷ বঁটা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয়, "আজি চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ অন্তিমগৰাকী ৰাণী সতী সাধনীৰ ৫০২ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে সতী সাধনীক স্মৰণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৷ আজিৰ এই মহান দিনটোত চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই নয়নমণি শইকীয়াক 'ধনশিৰি ৰত্ন বঁটা' আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছো । এই বঁটাটিয়ে নয়নমণিক উৎসাহিত কৰিব আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্রার্থনা কৰিছো যাতে তেওঁ অনাগত দিনত বিভিন্ন প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ কৰি সুফল অৰ্জন কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"মে' মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্ব লনবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ নয়নমনি সাজু হৈছে ৷ এই বঁটাটিৰ জৰিয়তে যিখিনি আশীৰ্বাদ ৰাইজে আগবঢ়াইছে সেই আশীৰ্বাদখিনি শিৰত লৈ তেওঁ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছো ।”
সমান্তৰালকৈ, ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ধনশিৰিটো বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ ৫০২ সংখ্যক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । সৰুপথাৰ ছেৱাগুৰিস্থিত সতী সাধনী উদ্যানত ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় সাধনী দিৱস ।
ধনশিৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডিম্পু বৰাই কয়, “চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ বীৰ আছিল বীৰাংগনা সতী সাধনী ৷ স্বদেশ-স্বজাতিৰ সন্মান ৰক্ষাৰ কাৰণে আই সতী সাধনীয়ে আজিৰ দিনটোতে চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰৰ পৰা কুণ্ডিলৰ জলকুণ্ডত আত্মজাহ দিয়ে । গতিকে এই পবিত্ৰ দিনটো আমি আইগৰাকীৰ স্মৃতিত আমি সমবেত হৈছো ৷"
লগতে তেওঁ কয়, "এসময়ত প্ৰবল পৰাক্ৰমেৰে শাসন কৰা এই জাতিটো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অৱহেলিত হৈ আছে । সেয়া লাগিলে সাংস্কৃতিকভাৱেই হওঁক, ৰাজনৈতিক ভাবেই হওঁক সকলো দিশত আজি পিছপৰি আছে জাতিটো ৷ এই জাতিটোক কিন্তু পদে পদে চৰকাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে অৱহেলিত কৰি আহিছে । আজি আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছো এই জাতিটোক আমি সকলো দিশতে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ। আই সতী সাধনীৰ যি ত্যাগ, যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰেই আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ আগন্তুক দিনত এই ঐতিহাসিক জাতিটোক আমি আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি আজি বদ্ধপৰিকৰ হৈছো ।"
