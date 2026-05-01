ভাৰতীয় সেনাৰ তৎপৰতাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰে বোমা নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয়

ভাৰতীয় সেনাৰ তৎপৰতাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰে বোমা নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয়
প্ৰায় ১২ ইঞ্চি দীঘল আৰু ৬ ইঞ্চি ব্যাসৰ এই UXO টো জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত পোৱা গৈছিল ৷
Published : May 1, 2026 at 12:25 AM IST
তেজপুৰ: উজনি অসমৰ লিডু, লেখাপানী অঞ্চলৰ স্থানীয় জনবসতি এলেকাত উদ্ধাৰ হোৱা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এটা অবিস্ফোৰিত বোমা(UXO) ভাৰতীয় সেনাই বৃহস্পতিবাৰে তৎপৰতাৰে নিৰাপদে নিষ্ক্ৰিয় কৰে ।
প্ৰতিৰক্ষা সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, প্ৰায় ১২ ইঞ্চি দীঘল আৰু ৬ ইঞ্চি ব্যাসৰ এই UXO টো জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত পোৱা গৈছিল, যিয়ে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ বাবে গুৰুতৰ বিপদ মাতি অনাৰ সম্ভাৱনা আছিল ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় সেনাৰ ৰেডশ্বিল্ড ছেপাৰ্ছৰ(Sappers) এটা বিশেষ বোমা নিষ্ক্ৰিয় দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । দলটোৱে তৎক্ষণাত অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰে, স্থানীয় লোকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে আঁতৰাই দিয়ে আৰু নিৰাপত্তাৰ সকলো বিধি কঠোৰভাৱে মানি এক নিৰাপদ পৰিসীমা স্থাপন কৰে । পিছত UXO বোমাটো অতি সাৱধানতাৰে ধৰি জনবসতিহীন এখন নিৰ্দিষ্ট সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । তাত নিয়ন্ত্ৰিত পদ্ধতিত ই নিষ্ক্ৰিয় কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে, যাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বপ্ৰতিক্ৰিয়া বা ক্ষতি নহয় ।
এই সমগ্ৰ অভিযানটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ পেছাদাৰী দক্ষতা, নিখুঁততা আৰু নিৰাপত্তা বিধি মানি সম্পন্ন কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জনায় । সময়মতে কৰা এই ব্যৱস্থাই সম্ভাৱ্য এক ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে ।
এই ঘটনাই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছে যে ভাৰতীয় সেনা অঞ্চলত শান্তি, সুৰক্ষা আৰু স্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু নাগৰিক জীৱন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ।
