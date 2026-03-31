ETV Bharat / state

ভাৰতীয় সেনাৰ তৎপৰতাত নিস্ক্ৰিয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী

জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ এজন সাধাৰণ লোকে গাঁত খান্দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

Indian Army swiftly neutrales WWII Era Uxbs in Assam
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : March 31, 2026 at 9:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লেখাপানী: অসম-ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ লেখাপানী অঞ্চলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ দুটাকৈ বিস্ফোৰক পদাৰ্থ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ এই বিস্ফোৰক পদাৰ্থ সফলতাৰে নিষ্ক্ৰিয় কৰি মঙলবাৰে সাম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা অঞ্চলবাসীক ৰক্ষা কৰে ভাৰতীয় সেনাই ৷

গুৱাহাটীস্থিত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱটে জনোৱা অনুসৰি, এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰৰ এটা জেনেৰেল পাৰপ’জ বোমা আৰু এটা ইনচেণ্ডিয়াৰী ডিভাইচ ৷ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ এজন সাধাৰণ লোকে গাঁত খান্দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

৩১ মাৰ্চ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ ৰেড শ্বিল্ড ডিভিজনে ততাতৈয়াকৈ উক্ত স্থানলৈ বোমা বিশেষজ্ঞৰ এটা দল প্ৰেৰণ কৰে । সমান্তৰালকৈ উক্ত স্থানৰ চৌপাশৰ অঞ্চলৰ পৰা সাধাৰণ লোকসকলক উলিয়াই আনি নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰি কঠোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিস্ফোৰক পদাৰ্থখিনি জনাঞ্চলৰ পৰা আঁতৰলৈ নি নিস্ক্ৰিয় কৰা হয় ৷ এই অভিযানত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি বা হতাহতি নোহোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ভাৰতীয় সেনাই ।

ঘটনাস্থলীত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত (ANI)

এই অভিযান উচ্চ পৰ্যায়ৰ পেছাদাৰিত্ব আৰু নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে । ভাৰতীয় সেনাৰ এই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে অঞ্চলবাসীক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।

TAGGED:

ভাৰতীয় সেনা
লেখাপানী
ইটিভি ভাৰত অসম
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিস্ফোৰক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.