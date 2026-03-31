ভাৰতীয় সেনাৰ তৎপৰতাত নিস্ক্ৰিয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী

ভাৰতীয় সেনাৰ তৎপৰতাত নিস্ক্ৰিয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী
জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ এজন সাধাৰণ লোকে গাঁত খান্দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
By ANI
Published : March 31, 2026 at 9:43 PM IST
লেখাপানী: অসম-ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ লেখাপানী অঞ্চলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ দুটাকৈ বিস্ফোৰক পদাৰ্থ উদ্ধাৰ হৈছে ৷ এই বিস্ফোৰক পদাৰ্থ সফলতাৰে নিষ্ক্ৰিয় কৰি মঙলবাৰে সাম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা অঞ্চলবাসীক ৰক্ষা কৰে ভাৰতীয় সেনাই ৷
গুৱাহাটীস্থিত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱটে জনোৱা অনুসৰি, এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰৰ এটা জেনেৰেল পাৰপ’জ বোমা আৰু এটা ইনচেণ্ডিয়াৰী ডিভাইচ ৷ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ এজন সাধাৰণ লোকে গাঁত খান্দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
৩১ মাৰ্চ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ভাৰতীয় সেনাৰ ৰেড শ্বিল্ড ডিভিজনে ততাতৈয়াকৈ উক্ত স্থানলৈ বোমা বিশেষজ্ঞৰ এটা দল প্ৰেৰণ কৰে । সমান্তৰালকৈ উক্ত স্থানৰ চৌপাশৰ অঞ্চলৰ পৰা সাধাৰণ লোকসকলক উলিয়াই আনি নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰি কঠোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিস্ফোৰক পদাৰ্থখিনি জনাঞ্চলৰ পৰা আঁতৰলৈ নি নিস্ক্ৰিয় কৰা হয় ৷ এই অভিযানত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি বা হতাহতি নোহোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ভাৰতীয় সেনাই ।
এই অভিযান উচ্চ পৰ্যায়ৰ পেছাদাৰিত্ব আৰু নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে । ভাৰতীয় সেনাৰ এই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে অঞ্চলবাসীক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ এই ঘটনাই পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ইৰাণ যুদ্ধৰ ফলত ব্যাহত ভাৰতৰ ইউৰিয়া যোগান, আমাৰ বিকল্প কি ? এক বিশ্লেষণ