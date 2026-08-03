অপাৰেচন 'জল ৰাহত': চৰাইদেউত ৩ সহস্ৰাধিক বানপীড়িতক সাহায্য বিতৰণ ভাৰতীয় সেনা-অসম ৰাইফলছৰ
চৰাইদেউৰ সোণাৰিত অপাৰেচন 'জল ৰাহত'ৰ অধীনত খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু বস্ত্ৰ বিতৰণ । বানপীড়িত লোকৰ কাষত ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম ৰাইফলছ ।
Published : August 3, 2026 at 2:08 PM IST
তেজপুৰ : অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে মানৱীয় সহায় অব্যাহত ৰাখিছে । অপাৰেচন 'জল ৰাহত'ৰ অংশ হিচাপে উজনি অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত এক বৃহৎ সাহায্য বিতৰণ অভিযান চলাই হাজাৰ হাজাৰ বানপীড়িত লোকক জৰুৰী সহায় আগবঢ়োৱা হয় বুলি তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে জনাইছে ।
তেওঁ কয়, "এই অভিযানত ৩,২৬৫ জনতকৈ অধিক বানপীড়িত লোকৰ মাজত খাদ্য-সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় । বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ ৩৮৬ বিধ বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীও যোগান ধৰা হৈছে ।"
তেওঁ জনোৱা মতে, স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি এই সাহায্য অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, যাতে বানপীড়িত লোকসকলে তাৎক্ষণিক সহায় লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত সাধাৰণ ৰাইজৰ কাষত থিয় দি মানৱীয় সহায় আগবঢ়োৱাটো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অন্যতম অগ্ৰাধিকাৰ বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চলি থকা অপাৰেচন 'জল ৰাহত'ৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম ৰাইফলছে উদ্ধাৰ অভিযান, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ আৰু অন্যান্য জৰুৰী সহায় অব্যাহত ৰাখিছে । এই অভিযানৰ জৰিয়তে দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সকাহ প্ৰদানৰ লগতে স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি পুনৰুদ্ধাৰৰ দিশতো সহায় আগবঢ়াই আহিছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, পাঁচখন জিলা বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি, চলিত বানত ১,৩৬,২০৩ জন লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ১৫,৪২২ হেক্টৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু ধেমাজি জিলাৰ মুঠ ২১টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৩৩৫ খন গাঁও বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷
দেওবাৰৰ নিশালৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, শিৱসাগৰ জিলাত দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাসহ তিনিজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জিলাখনৰ দুজন লোক বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে ৷
বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত এতিয়াও মুঠ ৩৯টা সাহায্য শিবিৰ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু এই শিবিৰত প্ৰায় ১০,৮৪৪ জন লোকে আশ্ৰয় লৈছে ৷ সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ বাবেও ১৫টা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ২,৯২৭ চন জন লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।