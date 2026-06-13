যোৰহাটত দুৰ্ঘটনাত পতিত বায়ুসেনাৰ বিমান

যোৰহাটত দুৰ্ঘটনাত পতিত বায়ুসেনাৰ বিমান
অৱতৰণৰ পিছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানখন ৷
Published : June 13, 2026 at 11:49 AM IST
যোৰহাট: যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াস্থিত বায়ুসেনাৰ বিমান ঘাটিত শনিবাৰে পুৱা সেনাৰ এখন কাৰ্গ’ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ অৱতৰণৰ পিছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানখন ৷ তেজপুৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অথুল শ্ৰীধৰণে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য ৷
কৰ্ণেল অথুল শ্ৰীধৰণে কয়, "ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন এণ্টোনভ ৩২ (AN-32) পৰিবহণ বিমান আজি এক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় । আনুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত অধিক তথ্য প্ৰদান কৰা হ’ব ৷"
An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force station in Assam. More details are awaited: Indian Air Force pic.twitter.com/eeF23GDFEM— ANI (@ANI) June 13, 2026
দুৰ্ঘটনাৰ স্থান, ক্ষয়-ক্ষতি বা বিমানখনত থকা কৰ্মীৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও বিমানখনৰ পাইলটজনৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে । ইপিনে আনজন ক’ৰ পাইলটক বায়ুসেনাৰ ষ্টেচনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
সেনা বাহিনীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, বিস্ফোৰণত বিধ্বস্ত হৈ পৰা বিমানখন ৪৩ স্কোৱাডনৰ আছিল ।
সবিশেষ কিছু সময়ৰ পাছত...