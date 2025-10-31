কি চাব ? ৰাফেল নে সূৰ্যকিৰণৰ দৃষ্টিনন্দন আকাশী প্ৰদৰ্শন ? লাচিত ঘাটলৈ আহক
ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী ৷ অনুশীলনৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত বায়ুসেনা বাহিনীৰ এৰোবেটিক টীম ৷
Published : October 31, 2025 at 9:56 AM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনী (আই এ এফ)ৰ ৯৩ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত এক দৃষ্টিনন্দন উৰণ প্ৰদৰ্শনেৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণক মোহাচ্ছন্ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ তথ্য অনুসৰি এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে, বহু প্ৰত্যাশিত এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে অংশগ্ৰহণকাৰী বিমান আৰু প্ৰদৰ্শনী দল গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ আখৰা আৰু সমন্বয়ৰ কাম-কাজ চলাইছে ।
আগন্তুক ৫, ৬, ৮ আৰু ৯ নৱেম্বৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰত দিনৰ ১১ বজাৰ পৰা ২ বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই উৰণ প্ৰদৰ্শনে নাগৰিকসকলক থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত লাইট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট "তেজাছ"ৰ ৰাফেল আৰু সূৰ্যকিৰণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিমানৰ আকাশী প্ৰদৰ্শনৰ সাক্ষী হোৱাৰ এক বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰিব আই এ এফৰ অন্যান্য ফ্ৰণ্টলাইন প্লেটফৰ্মৰ সৈতে এৰোবেটিক টীম (এছ কে এ টি)এ ।
এই বছৰ বায়ুসেনা দিৱস উদযাপনত "নিৰ্ভুল, অভেদ্য আৰু নিখুঁত" থিম গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ গৌৰৱময় উত্তৰাধিকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ যুৱক-যুৱতীসকলক আই এ এফত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ আৰু দেশৰ উত্তৰণ আৰু নিৰাপত্তাত অৰিহণা যোগাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা হ’ব ।
আই এ এফ ফ্লায়িং ডিছপ্লে-২০২৫ এ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত জনতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । আই এ এফৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল আৰু স্থানীয় মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা, ট্ৰেফিক এডভাইজাৰী আৰু প্ৰৱেশ পথৰ সম্পৰ্কে অধিক বিৱৰণ শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব বুলি বায়ুসেনা বাহিনীয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে, আজি অৰ্থাৎ৩১ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস (ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱস) উপলক্ষে গুজৰাটৰ ষ্টেচু অৱ ইউনিটিৰ ওপৰেৰে এক দৰ্শনীয় ফ্লাইপাষ্টেৰে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা ।
ভাৰতৰ লৌহপুৰুষ হিচাপে পৰিচিত তথা ভাৰতৰ জাতীয় সংহতিৰ স্থপতি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে ৷
