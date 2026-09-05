চৰাইদেউৰ মৈদামৰ পিছত এইবাৰ ৰংপুৰ-শিৱসাগৰ; বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ দিশে আহোম যুগৰ কীৰ্তি
১৯ জুনত ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ মৰ্যাদাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মনোনয়ন দাখিল কৰা হৈছে ।
Published : September 5, 2026 at 11:39 AM IST
গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে আন এক সুখবৰ । আহোমৰ ৰাজত্বৰ দিনৰ ঐতিহাসিক সমাধিস্থল চৰাইদেউৰ মৈদামৰ পিছত এইবাৰ আহোম যুগৰে আন এক কীৰ্তিয়ে লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি । আহোমৰ যুগৰ ৰাজধানী ৰংপুৰ-শিৱসাগৰে এইবাৰ লাভ কৰিব বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি । এই স্বীকৃতিৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঐতিহাসিক ৰংপুৰ-শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ বাবে আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
অসমবাসীৰ সৈতে এই সুখবৰ শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "অসমৰ ইতিহাস আৰু ঐতিহ্যৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক গৌৰৱৰ দিন ৷ প্ৰায় ছশ বছৰ ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰৱধি শাসনভাৰ চলোৱা আহোম ৰাজবংশৰ ৰাজধানী ৰংপুৰ-শিৱসাগৰ এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি লাভৰ দিশে এখোজ আগবাঢ়িছে । ১৯ জুন, ২০২৬ত ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ মৰ্যাদাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মনোনয়ন দাখিল কৰা হৈছে । ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, দৌল, পুখুৰী আৰু আহোমসকলৰ অনন্য স্থাপত্য কাৰু-কৌশলৰ অমূল্য নিদৰ্শনেৰে সমৃদ্ধ এই ভূমি কেৱল অসমৰ নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবেই গৌৰৱ ।"
On 19.06.2026, @IndiaatUNESCO formally submitted Rangpur-Sivasagar Ensemble- capital of the Ahom dynasty that ruled the Brahmaputra Valley unbroken for six centuries - for UNESCO World Heritage status under criteria (iii) & (iv).— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 4, 2026
This historic complex houses Assam’s finest Ahom… pic.twitter.com/nkHsaSIgoh
পোষ্টটোত তেওঁ লগতে লিখিছে, "২০২৪ চনত চৰাইদেউৰ মৈদামে লাভ কৰা বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ পাছত ৰংপুৰ–শিৱসাগৰক লৈ এই পদক্ষেপে আহোম সভ্যতাৰ গৌৰৱগাথাক বিশ্বৰ সন্মুখত আৰু অধিক উজলাই তুলিব ।"
আনহাতে, আহোমা ৰাজবংশৰ গৌৰৱময় ইতিহাস আৰু স্মৃতিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "চৰাইদেউত আহোম ৰাজবংশৰ স্মৃতি, শিৱসাগৰত তেওঁলোকৰ শাসনৰ গৌৰৱ- দুয়ো মিলি সমৃদ্ধ কৰি আহিছে অসমৰ আহোম ইতিহাসৰ মহাগাথা । অসমৰ ঐতিহ্যক বিশ্বৰ বুকুত সগৌৰৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এই ঐতিহাসিক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰ হৈছে আহোম ৰাজত্বকালৰ এক ঐতিহাসিক ৰাজধানী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাচীন সংস্কৃতি । ১৬৯৯ চনৰ পৰা ১৭৮৮ চনলৈ ৰংপুৰ আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল । স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত এই নগৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ।
'ৰংপুৰ' নামৰ অৰ্থ হৈছে আনন্দৰ নগৰ বা চহৰ । সেয়ে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত ই আনন্দৰ চহৰ বুলিও উল্লেখ আছে ।
ৰংপুৰক কেন্দ্ৰ কৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰধান ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ৰংঘৰ । ৰংঘৰক এছিয়াৰ প্ৰথমটো ক্ৰীড়া প্ৰাসাদ বা পেভিলিয়ন বুলি জনা যায় । এই ৰংঘৰৰ বাকৰিতে আহোম ৰজাসকলে মল্লযুদ্ধ, পক্ষীযুঁজ আদি খেল উপভোগ কৰিছিল । আনহাতে, ৰংঘৰৰ বাকৰিতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পথাৰৰ বিহু আহি আনুষ্ঠানিক ৰূপত প্ৰদৰ্শিত হোৱা বুলি জনা যায় । ইয়াৰ উপৰি তলাতল ঘৰ, কাৰেং ঘৰ শিৱদৌল আদি হৈছে আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন ।